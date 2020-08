„Rasismus jako prase!“ Tohle kdyby udělal běloch... Ekonomka Šichtařová ostře o Googlu

reklama

Společnost Google přišla s možností označit podnik za „vlastněný černochem". Svůj obchod tak mohou označit jak černí vlastníci, tak podnikatelé, kteří při dnešních protestech hnutí Black Lives Matter, neboli Na životech černochů záleží, podporují požadavky Afroameričanů.

Podle Šichtařové to má však jeden háček. Kdyby bílý vlastník podniku označil na internetu svůj podnik za „vlastněný bělochem“, v dnešních poměrech by to pravděpodobně vyvolalo bouři, což je problém.

„To je totiž rasismus jako prase. ... Aktuálně je společenská situace nastavená tak, že kdyby snad bílý majitel obchodu chtěl označit, že jeho obchod je ‚bílý‘, se zlou by se potázal. A přitom poptávka by tu beze sporu byla. Byla by však označená za rasistickou. ... Bílý má najednou míň práv než černý. Bílý nemůže provozovat stejný marketing na podporu svého obchodu jako černý. Jak by se asi Google díval na to, kdyby se objevil inzerát: ‚Pronajmu byt – zn.: Bílý majitel‘? Byla by to rasistická kauza jako hrom. A asi i na paragrafy by došlo.“ napsala Šichtařová na blogu iDNES.cz.

Zdůraznila, že pokud se dá říct, že podporujete protesty Afroameričanů, ve svobodné zemi byste také měli mít právo říci, že podporujete i podnik bílého majitele.

Pokud to není možné a jedna skupina útočí na druhou, jde jen o další projev nebezpečného uvažování, kdy člověk není posuzován podle svých schopností, ale podle barvy pleti.

„Rasismus totiž zmizí, až počet těch silných osobností, které samy sebe vnímají jako jednotlivce, převládne ve společnosti nad slabochy, kteří mají pocit, že cokoliv mohou dosáhnout jedině jako dav. Mimochodem, není náhoda, že dva největší rasisté novodobých dějin se urodili ve dvou velmi podobných kolektivistických systémech: Byli to Hitler a Stalin,“ uzavřela Šichtařová.

