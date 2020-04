„Roušky dolů, otevřete hospody!“ Bramboračka: Po zrušení vládních zákazů zmíněn kolaps Česka

reklama

Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který kritizoval mimo jiné to, že opatření jsou svévolná, chaotická a nesrozumitelná. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné.

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5664 lidí

Premiér Andej Babiš (ANO) a jeho kabinet nyní musí do 27. dubna opatření omezující volný pohyb, maloobchod a služby přijmout v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Podle předsedy senátu Štěpána Výborného je totiž i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech a zachovaly právní stát. Podle jeho slov je nutné, aby takovouto pravomocí disponovalo pouze jedno ministerstvo.

Co Dostálovi nejvíce vadilo na opatřeních vlády, shrnul ve vystoupení ČT. „Soud rozhodl několik důležitých věcí. První z nich je, že se vůbec zabýval těmi opatřeními, proč je to důležité. Protože řekl, že nad vládou a ministerstvem není jenom bůh a oblaka, ale je nad nimi i soudní přezkum. Proto musejí přemýšlet nad tím, co zakážou, co nezakážou a proč. Dále je velice důležité, že, na soud neudělala dojem ta operace, to chytračení, když 23. března vláda svoje opatření zrušila jenom proto, aby je nechalo okamžitě vydat Ministerstvo zdravotnictví podle jiného zákona, čímž se snažila vyhnout nutnosti hradit škodu všem, kteří jí v důsledku všech opatření nějak utrpěli,“ uvedl Dostál.

„Domnívám se, že nyní ta omezení do určité míry zůstanou. Státoprávně je ale důležité, že je bude muset vydat vláda, čímž se trošičku vyčistí ten chaos, kdo rozhoduje, jestli je to pan Babiš, nebo pan Hamáček, nebo pan Vojtěch, nebo ještě nějací další lidé, bude jasné, že ta opatření může činit pouze vláda a za jejich dopady nese škodní odpovědnost,“ míní.

Psali jsme: Další tečka škemrajícím umělcům. Ivan Vyskočil účtuje, zmíněn ,,Milion chlívek" Komu virus utekl z „kuchyně“. USA i Čína: Binec a pokusy, o kterých nepíšou, dokládá Štěpán Kotrba. Posaďte se Vystoupení z EU: Hlasování sněmovny má dohru. Německo vám přišlo něco říct Zákaz vycestování: Wollner z ČT odhalil, co je za tím. A padlo také: KLDR, Kuba a Laos

Kdyby vláda do čtyř dnů nezareagovala, podle Dostála by nebylo správné, aby se začaly svévolně otevírat obchody a lidé začali chodit bez roušky. „Ono by se totiž stalo to, že lidé by stále neměli volný pohyb, protože platí opatření Ministerstva zdravotnictví od 27. 3., které zrušeno nebylo. Ono je samozřejmě špatně, protože ho měla vydávat vláda, ale formálně vzato zrušeno nebylo. Naopak patrně by se otevřely obchody, protože pro obchody od 27. 3. žádné nové nařízení ministerstva vydáno není. Správný postup je ale úplně jiný. Vláda by měla celý ten balík Ministerstva zdravotnictví vzít, přes víkend se podívat, která opatření jsou potřebná, která jsou už méně potřebná, a vydat je v krásném, srozumitelném, smysluplném balíku nezasahujícím do práv lidí víc, než je potřeba,“ sdělil Dostál.

Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 20882 lidí

Dále se vyjádřil i ke své žalobě, kdy se bránil tomu, že by říkala, že by stát neměl chránit svoje občany. „Moje žaloba říkala, že to nemůže dělat chaoticky, nemůže to dělat svévolně, naopak stát to měl od počátku dělat podle pandemického plánu, který stanoví jasná pravidla, kterými by vytvořil mnohem menší chaos a aktivován měl být už třicátého ledna, pak bychom byli zhruba tam, kde je dnes Tchaj-wan, který má něco přes 400 nemocných a všehovšudy šest mrtvých, aniž mají přisné zákazy vycházení,“ dodal Dostál.

A jak by se vláda podle jeho slov měla rozhodnutí soudu bránit? „Myslím, že nejlépe by se měli bránit promyšleným a férovým vydáním těch opatření do pondělka pod vládou. Mohou se také protivit soudu a podat kasační stížnost, ovšem ta, pokud vím, nebude mít odkladný účinek, takže stejně aspoň na čas efekt toho soudního rozhodnutí nastane,“ zmínil.

Psali jsme: Koněv? Ještě vážnější následky, než čekáte, varuje Česko Zdeněk Zbořil. A má zážitek ze sledování ČT Drzý Kolář, nic neví, měl se zeptat táty, říká Zdeněk Zbořil. Odškodnění od Číny? To je jak z ČT Paní Jourová, nic lepšího na práci? Zdeněk Zbořil chce ještě něco říct Ozbrojený odpor? Stavět lidi ke zdi? Zdeněk Zbořil se děsí, co teď padá. A mluví o pravdě a lásce

Na rozhodnutí soudu se okamžitě objevily mnohé reakce. Například prezident republiky Miloš Zeman ústy svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že „soud zrušením opatření ke koronaviru na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství Česka“.

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 11230 lidí

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce pro změnu vědět, kdo nahradí škodu vzniklou živnostníkům a podnikatelům. „Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže Ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu,“ konstatoval.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) rozhodnutí soudu potvrzuje, že krizová opatření na boj s koronavirem lze přijímat pouze za nouzového stavu.

Své pak řekl i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov strana od počátku upozorňuje na argumenty, které soud zrušil. „Soudní zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví je smutným potvrzením neschopnosti vlády. Soud potvrdil obavy, že postupuje nezákonně,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Ještě ostřejší byl pak předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Banda amatérů, co ignoruje práva,“ uvedl. „Bylo jasně řečeno, že není přípustné, aby vláda při vydávání omezujících opatření účelově přenášela svou odpovědnost na jedno ministerstvo, a tím se snažila vyhnout své zákonné povinnosti nahradit občanům škody,“ dodala předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

„Svoboda vyžaduje každodenní bdělost, odvahu a statečnost! Pohlédnete-li zpět na dny s COVID-19, těžko najdete den, kdy by politici na rozhodujících místech neplácali věci, které jim kompetenčně buď vůbec nepřísluší k rozhodnutí, nebo jsou dokonce v přímém rozporu se zákony... hodili na nás klec a vnucovali nám obrazy stavu války! Všechno jen proto, že jim tolik zachutnalo otáčet knoflíky moci, kterými každý den ovlivňují naše životy a rozhodují o nás! Od prvních dnů tu poukazuji na naprosto fatální selhání ve využívání moderních technologií, dostupných informací a nepochopitelná prodlení. Časem se ukáže, zda to byla hloupost, či záměr,“ poznamenal k celé věci exposlanec Michal Doktor.

„Jedni padají vysílením na ústa a řeší, jak dlouho ještě přežijí jejich zavřené živnosti, podniky běžící na 10 % původního výkonu, kolik zdrojů ještě obětovat na jejich záchranu... a jiní už lační po tom, jak na trhu expandovat skrze ofenzivní nákupy právě těch prvních... bude zajímavé dívat se na nové nákupy fondu pana Babiše a najít odpověď na to, zda si někdo nepřichystal půdu pro další velké přerozdělení majetku – tentokráte přes uměle vyvolanou krizi ekonomiky...,“ dodal.

„Roušky dolů!!! Anarchie... otevřete hospody! Dost diktátu epidemiologů...,“ zareagoval pak také právník Petr Kolman.

„Už jsem nechtěl nic komentovat, ale následně po mně šel mráz. Pokud se soudy rozhodnou ukázat svou sílu a zneplatní všechna rozhodnutí státu, tak je jasné, že stát, tedy my všichni, budeme hradit škodu opět všem těm, kteří ji uplatní. V takovém případě ovšem stát zbankrotuje. To byl spor od počátku, jak lze epidemii definovat. To nebyla povodeň, to s jistou licencí byl stav – a hádali jsme se k vůli tomu – jako útok biologickou zbraní – fakticky určitě. Může být z právního hlediska diskuse, zda ještě nyní mají být obchody uzavřeny nebo už otevřeny. Ale základním opatřením při epidemii, pokud neexistuje vakcína, je restriktivní zákaz sociálního kontaktu. Ten byl zjevně účinný a dnes je situace velmi dobrá. Pokud však všichni prodejci a obchodníci apod. bodají žalobu, Česká republika zkolabuje, a protože jsem byl také soudcem, tak znám psychologii soudců. Jim bude dělat radost, pokud budou moci vydat sebeabsurdnější rozhodnutí, i kdybychom my všichni... měli následně kleknout,“ poznamenal k tomu advokát Jiří Vyvadil.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.