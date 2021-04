,,Rusko nás chce rozvrátit, vyvolat chaos." Sputnik: Fridrichová pustila Kalinku i Kalenského

Fanklub Sputniku. Takhle Nora Fridrichová nazvala reportáž o pádu exministra zdravotnictví Jana Blatného, který odmítal do Česka vpustit ruskou vakcínu proti covidu, dokud nebude prověřena stejně, jako všechny ostatní vakcíny. K tomuto tématu zazněla v pozadí i klasická ruská skladba Kalinka. Prezidentu Miloši Zemanovi se Blatného postup nelíbil a ministr skončil. Jeho nástupce Petr Arenberger je ke Sputniku mnohem vstřícnější a tvrdí, že až 26 procent Čechů se chce nechat Sputnikem naočkovat. Má to však hned několik háčků.

Exministr zdravotnictví Jan Blatný byl minulý týden vyhozen z vlády. Prezident Miloš Zeman volal po jeho konci, neboť Blatný odmítal do Česka vpustit ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V, dokud tato vakcína neprojde stejným prověřením, jako jakákoli jiná vakcína, která se má v Česku používat. Prozradil mimo jiné, že Česko mělo v prosinci k dispozici vakcínu Pfizer, ale nezačalo s ní očkovat dřív, než ji prověřila Evropská léková agentura (EMA).

„Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují,“ oznámil Blatný, když byl vyhazován z ministerstva.

Blatného nástupce Petr Arenberger dává naopak najevo, že by ruskou vakcínu Sputnik do Česka vpustil a že by nechal na lidech, zda se jí nechají očkovat, i když vědí, že dosud nebyla prověřena Evropskou lékovou agenturou. Bylo by to tedy svého druhu pokusné očkování, u kterého by očkovaní věděli, že jde o experiment.

Argumentoval mimo jiné průzkumem, podle něhož by se až 26 procent Čech, Moravanů a Slezanů nechalo klidně naočkovat vakcínou Sputnik. Jenže to má háček. Když lidé v průzkumu odpovídali na otázku, se kterou pracuje nový ministr, neodpovídali na dotaz „Necháte se naočkovat ruskou vakcínou Sputnik“ nýbrž „Bylo by podle Vás správné využít v Česku k očkování také vakcíny (proti covidu-19), které nejsou schválené Evropskou lékovou agenturou?“

To, že 26 procent lidí souhlasí s využitím vakcíny Sputnik, ještě neznamená že si ji těchto 26 procent občanů nechá píchnout.

„Miloš Zeman je jejím velkým fanouškem a to přesto, že vakcína není řádně prověřená a schválená. Své už vědí na Slovensku. Ruský výrobek tam nakoupil, neznámo za kolik, dnes už bývalý premiér Matovič. Vláda se mu poté zhroutila. Když teď slovenští experti chtěli Sputnik prověřit, zjistili, že nemají dost informací. Rusko nekomunikuje a vakcína sama je jiná, než měli slíbeno,“ poznamenala Nora Fridrichová.

Analytik think-tanku Atlantic Coucil Jakub Kalenský zvedl varovně prst.

„V momentě, kdy uzavřete jakoukoli dohodu s Kremlem, tak se vystavujete devadesátiprocentní pravděpodobnosti, že ji Kreml nebude dodržovat. V jejich zájmu není dodržovat dohody. V jejich zájmu je působit chaos, destabilizovat cílové země, zasívat a zvětšovat nedůvěru, zhoršovat situaci. Pro Kreml platí: čím hůř pro ně, tím lépe pro nás,“ popsal situaci Kalenský.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek kroutil před kamerami hlavou nad tím, jak se od sebe různé veze Sputniku liší. „I třeba co se týče složení, skladovacích podmínek, nebo dokonce jak kolegové (ze slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv) uvádějí, že některá vakcína je ve formě prášku a jiná v podobě roztoku,“ poznamenal k tomu Chlíbek.

Celou reportáž naleznete zde

Ruskou stranu verdikt slovenských odborníků rozčílil natolik, že požaduje vrácení svých vakcín.

„Místo toho nevyzkoušeného lektvaru, který Rusko slíbilo, dodalo jiný neozkoušený lektvar. To je samozřejmě ještě nebezpečnější,“ poznamenal Kalenský.

Německo o dodávkách Sputniku také jedná, ale od našich západních sousedů zní už dopředu varování, že Rusko musí dodat velký objem vakcín včas a především v požadované kvalitě.

