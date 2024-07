„Satanistické.“ Trump mladší v šoku z OH. Už to prý není o sportu

Na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Paříži se v rámci inkluzie představily drag queens, které měly ukázat živou roli francouzské LGBTQ+ komunity. Scéna drag queens, která měla připomínat „Poslední večeři“ – nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho zachycující Ježíše a dvanáct apoštolů, vyvolala vlnu kritiky, zejména od křesťanů, kteří se cítili být scénou uraženi.

V scéně z ceremoniálu figurovaly transgenderové modelky a nahá zpěvačka nalíčená jako řecký bůh vína Dionýsos. I to vyvolalo zděšení katolické církve a náboženské pravice v Americe. Syn Donalda Trumpa označil ceremoniál za „satanistický“.

V souvislosti se zahajovacím ceremoniálem letních olympijských her v Paříži na platformě X vzpomněl také na svou matku, a srovnal tak ceremoniály, jež sledoval ve svém dětství, s tím letošním. „Moje maminka byla olympionička a jako děti jsme se týdny před hrami těšily. Teď, s předvídatelným – a mně připadá, že satanistickým – zahajovacím ceremoniálem s drag queens a nekončícími nesmysly nikdo, koho znám, o ceremoniálu ani nepřemýšlí kromě toho, že se možná podívá na nějaké zajímavosti,“ napsal syn Donalda Trumpa a Ivany Trumpové na platformě X.

Ivana Trumpová byla údajně v roce 1988 vybrána jako náhradnice do československého lyžařského olympijského týmu. „Je to taková škoda, že událost, která dříve vyvolávala tolik národní hrdosti, teď vyvolává přinejlepším lhostejnost,“ litoval Trump mladší. „Využívání her k prosazování levicové woke ideologie nemá s ničím, co hry představují, nic společného,“ dodal a zkritizoval pořadatele zahajovacího ceremoniálu a média za to, že se podle něj soustředí více na prosazování politických ideologií než na oslavování sportovních úspěchů.

„Místo toho, aby média vyzdvihovala neuvěřitelné úspěchy těchto úžasných sportovců, podvracejí všechnu jejich tvrdou práci, aby prosazovala levicové šílenství... Je to nejen škoda, ale i skutečná medvědí služba některým z nejtalentovanějších a nejoddanějších lidí na světě,“ napsal Trump.

„Doufejme, že jednoho dne bude mít konečně víc lidí dost takových blbostí. Do té doby můžete dál sledovat, jak všechno dobré a slušné a všechno, co je vám drahé, shoří na popel. Volba je na vás,“ uzavřel Trump mladší svůj příspěvek.

