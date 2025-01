„Sebrat hormony, poslat mezi vězně.“ Trump koná, transsexuálové chystají protiakci

Podle zdroje obeznámeného se situací plánují organizace GLAD Law a National Center for Lesbian Rights (NCLR) podat společnou žalobu, v níž budou argumentovat, že výkonný příkaz porušuje záruky rovnosti stanovené Ústavou Spojených států. Reuters jako první informoval o plánované žalobě.

Trumpův výkonný příkaz uvádí, že vyjadřování „genderové identity“ odlišné od pohlaví při narození neodpovídá vojenským standardům. Zatímco příkaz zakazuje používání „vymyšlených“ zájmen v armádě, nezodpovídá základní otázky jako například, zda transgender vojáci, kteří momentálně slouží, budou moci zůstat, a pokud ne, jak budou propuštěni.

Trumpův krok byl ostře kritizován lidskoprávními skupinami a některými demokratickými zákonodárci. „Výkonný příkaz prezidenta Trumpa je urážkou statečnosti a služby transgender vojáků,“ uvedl senátor Andy Kim. „Jak můžeme mít armádu, která chrání všechny Američany, pokud neuznává a nerespektuje všechny Američany?“ ptal se.

„Opakované cílení prezidenta Trumpa na členy transgender komunity je skvrnou na naší armádě, která zasáhla samotné srdce vojenských standardů a základních amerických hodnot. Pokud to zůstane nekontrolované, může to mít dopady napříč všemi sektory společnosti,“ napsal Shannon Minter, právní ředitel NCLR.

„Bezohledný zákaz, který vystavuje kvalifikované členy transgender vojáků k propuštění kvůli tomu, kým jsou, je protiústavní a destabilizující vůči samotné armádě,“ napsala na Facebooku Jennifer Leviová, vedoucí ředitelka práv transgender a queer v GLAD Law.

Během svého prvního funkčního období Trump oznámil, že zakáže transgender osobám sloužit v armádě. Tento zákaz však nebyl zcela realizován – jeho administrativa pozastavila nábor transgender osob, ale umožnila těm, kteří již sloužili, zůstat. Prezident Joe Biden toto rozhodnutí zrušil po svém nástupu do úřadu v roce 2021.

Podle údajů ministerstva obrany má armáda přibližně 1,3 milionu aktivních vojáků. Zatímco aktivisté za práva transgender osob uvádějí, že v armádě slouží až 15 000 transgender osob, úředníci tvrdí, že jejich počet se pohybuje v řádu nižších tisíců. Když Trump v roce 2017 oznámil svůj první zákaz, uvedl, že armáda se musí soustředit na „rozhodné a drtivé vítězství“ a nemůže být zatěžována „obrovskými lékařskými náklady a narušením“, které přítomnost transgender osob údajně způsobuje.

Tato žaloba představuje ústavní výzvu vůči sekcím 4(a) a 4(c) výkonného příkazu 14166 s názvem „Obrana žen před genderovou ideologií a obnovení biologické pravdy ve federální vládě“, který prezident Donald Trump podepsal několik hodin po své inauguraci 20. ledna 2025. Příkaz přímo cílí na transgender Američany tím, že se snaží odmítnout jejich právní uznání podle federálního zákona a zbavit je dlouhodobě zavedených právních ochran. Podle sekcí 4(a) a 4(c) tohoto příkazu mají být transgender ženy umístěné ve federálních věznicích nezákonně převedeny do mužských zařízení a zbaveny nezbytné lékařské péče.

Trumpův příkaz nařizuje federální vládě, aby uznala pouze dvě „neměnná“ biologická pohlaví: mužské a ženské.

Podklady pro chystanou žalobu naplňuje jméno Maria Moe, jméno žalobou záměrně změněné, aby nedošlo k šikaně stran medializace. Maria Moe je transgender žena, která je vězněna ve federální věznici pro ženy, je jednou z osob přímo zasažených tímto příkazem. Maria Moe trpí podle lékařů genderovou dysforií. Lékařský standard léčby genderové dysforie spočívá v umožnění transgender osobě žít v souladu s jejím genderem prostřednictvím poradenství, medikace, chirurgické péče a sociálního přechodu.

Dne 21. ledna 2025, den poté, co Trump podepsal výkonný příkaz 14166, byla Maria Moe přemístěna z běžného vězeňského prostoru do speciálního oddělení. Úředníci jí sdělili, že kvůli příkazu bude převedena do mužského zařízení. Maria Moe zůstává ve speciálním oddělení a čeká na převoz. Již několik dní neměla možnost kontaktu s ostatními.

Pokud bude Maria Moe převedena do mužského zařízení, bude vystavena vysokému riziku obtěžování, násilí a sexuálního napadení. Mohla by být nucena podstupovat prohlídky mužskými dozorci a sprchovat se na očích ostatních vězňů. Navíc by u ní pravděpodobně došlo k výraznému zhoršení genderové dysforie, což může vést k vážným psychickým problémům včetně zvýšeného rizika sebevražd a depresí.

Maria Moe také čelí bezprostřednímu riziku ztráty přístupu k nezbytné lékařské péči. Výkonný příkaz 14166 cíleně upírá transgender osobám základní zdravotní péči včetně léků, které věznice může nadále poskytovat osobám, které nejsou transgender. Příkaz kategoricky zakazuje zdravotní péči pro transgender osoby bez ohledu na lékařskou nutnost a brání vězeňským lékařům v individuálním posuzování léčby genderové dysforie, tvrdí aktivisté v připravované žalobě. Tento zákaz připraví Marii Moe o léky, které užívá od svého dospívání, a vystaví ji vysokému riziku vážných zdravotních následků.

Maria Moe podává žalobu za porušení pátého a osmého dodatku Ústavy Spojených států, zákona o rehabilitaci z roku 1973 a zákona o správním řízení. Žádá o soudní ochranu a zákaz uplatňování sekcí 4(a) a 4(c) výkonného příkazu 14166. Bez této ochrany by Maria Moe podle aktivistů utrpěla nenapravitelné škody.

Zastánci LGBT také varovali, že odstranění ochrany pro trans ženy, které jsou ohroženy násilím, je v rozporu s ochranou podle zákona o odstranění znásilnění ve vězení.

