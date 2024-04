„Šimone, znám tě, opravdu to půjde dětem?“ Pánek spustil sbírku pro Gazu. Pochybnosti

reklama

Humanitární organizace Člověk v tísni začala peníze vybírat na Palestince půl roku poté, kdy eskaloval konflikt mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Peníze ze sbírky SOS Gaza plánuje podle svého vyjádření využít na pomoc civilistům, především na financování psychologické pomoci dětem v Pásmu Gazy.

Ve svém prohlášení Člověk v tísni píše, že v Pásmu Gazy panuje katastrofální humanitární situace. „Situace v Gaze se stále zhoršuje. Civilisté včetně žen a dětí umírají při bombardování a ostřelování, jsou uvězněni bez bezpečného útočiště a s malým nebo žádným přístupem k základním potřebám, jako jsou dostupná zdravotní péče, jídlo a nezávadná pitná voda.“

Neziskovka volá po okamžitém uzavření humanitárního příměří a po propuštění rukojmích unesených Hamásem. „Civilisté musí být chráněni, rukojmí propuštěni a musí být zajištěna bezpečná přeprava a distribuce tolik potřebné humanitární pomoci. Situace na místě je katastrofální. Je nezbytné, aby všechny zúčastněné strany přijaly odpovědnost za ochranu civilního obyvatelstva.“

Sbírka na pomoc Palestincům ve spíše proizraelsky naladěném Česku vzbuzuje v české internetové obci silné emoce. Ačkoliv Člověk v tísni, o.p.s., ujišťuje, že dary nepůjdou Hamásu, ale skutečně na pomoc dětem zasaženým válkou, ne každý tomu podle reakcí na online platformě X věří.

„Léta v Člověku v tísni úžasně pomáháš, mám tu čest znát Tě od dětství, moc si Tě vážím. Tak se snad můžu dnes zeptat: Šimone, jsi si jist, že ty peníze půjdou na pomoc dětem? Jak to zajistíš? A kdo podobně pomůže dětem, co jim zrůdný Hamás zavraždil, znásilnil či unesl blízké?“ táže se novinář Jakub Železný spoluzakladatele a výkonného ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka.

Léta v @CLOVEKVTISNI úžasně pomáháš, mám tu čest znát Tě od dětství, moc si Tě vážím. Tak se snad můžu dnes zeptat: Šimone, jsi si jist, že ty peníze půjdou na pomoc dětem? Jak to zajistíš? A kdo podobně pomůže????dětem, co jim zrůdný Hamás zavraždil, znásilnil či unesl blízké? J. pic.twitter.com/Ok7KaaI2qG — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) April 29, 2024

Železného příspěvek sdílel také řeporyjský starosta Pavel Novotný z ODS, který jako velký příznivec Izraele dal jasně najevo, jak je sbírkou pro palestinské děti rozčarován. „Jděte do prdele, zklamali jste mě, doslova mi vyrvali srdce z těla. Jděte do hajzlu,“ vzkázal Řeporyjec lidem z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.

Reakce Pavla Novotného na informaci, že financujeme poskytování psychologické první pomoci DĚTEM v pásmu Gazy.

Co byste mu odpověděli vy? pic.twitter.com/yzejPKDfg8 — Adriana Černá (@AdrianaCerna) April 29, 2024

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 15862 lidí

I podle ní skončí pomoc v kapsách islamistického hnutí. „Existují přímé důkazy o tom, že právě humanitární finanční pomoc, jak ze strany neziskovek, tak světových uskupení a nadnárodních organizací, končí v rukou Hamásu. Co Češi nechtějí, je to, že by se jejich prachy dostaly k teroristům,“ pokračovala.

„Nebuďme naivní, všichni víme, že určité procento, byť zanedbatelné, bylo už z našich peněz použitu pro podporu Palestinců/Hamásu ze strany EU. Humanitární organizace každý financuje podle svého uvážení a o to víc je pak překvapivé, když se rozklíčovává, kde peníze nakonec končí. Jestli místo pitné vody za ně někdo nakoupil (rakety) Fatíh nebo prohloubil tunel pod nějakou nemocnici,“ napsala pochybovačně Cohenová.

Tohle je vůbec poprvé, co se Člověk v tísni angažuje v otázce Palestiny. Každopádně pro mě je to zklamání, že organizace, se kterou jsem i spolupracovala na jednom projektu, se do něčeho takového pouští. Proč?

Existují přímé důkazy o tom, že právě humanitární finanční pomoc,… pic.twitter.com/mAyLcenLS9 — Lena Cohen (@Cohenova_A) April 30, 2024

V reakcích na kritiku Člověk v tísni ujistil, že pomoc směřuje dětským obětem konfliktu na území Gazy a že vybrané peníze poputují charitě War Child, která ve spolupráci s palestinskými organizacemi poskytuje v Gaze psychologickou a psychosociální pomoc dětem. „Uzavřeli jsme spolupráci s prověřenou mezinárodní humanitární organizací War Child, která pomáhá dětem žijícím ve válečných konfliktech po celém světě a je schopna na místě pomoc zrealizovat,“ uvedla společnost Člověk v tísni ve své reakci. A že „existují propracované mechanismy, jak kontrolovat, komu pomoc jde. Mezi ně patří i to, že si humanitární organizace sama vybírá podle jasných kritérií, komu pomoc poskytne,“ doplnila společnost.

Existují propracované mechanismy, jak kontrolovat, komu pomoc jde. Mezi ně patří i to, že si humanitární organizace sama vybírá podle jasných kritérií, komu pomoc poskytne. — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) April 29, 2024

Kdo naopak otevření sbírky SOS Gaza ocenil, byl zahraniční zpravodaj České televize na Blízkém východě Jakub Szántó: „Díky Člověku v tísni za otevření sbírky na psychologickou pomoc dětem v Gaze. Ta je vedle humanitární snad nejvíc urgentní. Natáčel jsem války v Pásmu mnohokrát a duševní traumata dospělých a především dětí jsou tikající puma,“ napsal reportér, jenž do sbírky přispěl částkou 2000 korun.

Díky @CLOVEKVTISNI za otevření sbírky na psychologickou pomoc dětem v Gaze. Ta je vedle humanitární snad nejvíc urgentní. Natáčel jsem války v Pásmu mnohokrát a duševní traumata dospělých a především dětí jsou tikající puma. Rád jsem přispěl.https://t.co/RXqmF7kBXw pic.twitter.com/7OaUqNyefm — Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 30, 2024

Podobně se na sbírku dívá i uživatel internetu Petr Němec: „Kdo nevidí utrpení Palestinců, nebo dokonce palestinských dětí, tak není žádný přítel Izraele, ale nemocný člověk. Co Češi předvádí, to není podpora Izraele, ale buranská neznalost a nulová empatie. Mentalita, jako když jsme po válce vraždili sudetské Němce. Děkuji Člověku v tísni,“ napsal.

Kdo nevidí utrpení Palestinců, nebo dokonce palestinských dětí, tak není žádný přítel Izraele, ale nemocný člověk. Co Češi předvádí, to není podpora Izraele, ale buranská neznalost a nulová empatie. Mentalita, jako když jsme po válce vraždili sudetské Němce. Děkuji @CLOVEKVTISNI — Petr Němec (@SemSuchar) April 30, 2024

Že byla sbírka SOS Gaza vypsána až půl roku poté, co Izrael zavelel k pozemní invazi, zdůvodnil Člověk v tísni pro server iDNES.cz tím, že čekal, jak jeho partner naloží se stotisícovým darem z prosince a jestli se ho vůbec podaří zužitkovat. Hnutí Hamás během svého říjnového teroristického vpádu na území Izraele povraždilo přes 1200 lidí a dalších 253 zavleklo do Gazy.

