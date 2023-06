„Skutečný lídr“ Fiala. Nemůže nic, ruce má svázané. A může si za to sám

V reakci na průzkumy ohledně důvěry jemu a jeho vládě Petr Fiala prohlašuje, že politika není soutěž popularity a že se chová jako skutečný lídr. Nechová. Ani nemůže. Kdyby se začal jako skutečný lídr chovat, koalice by se mu rozutekla. Kdyby začal skutečně řešit problémy, kterých má Česká republika nespočet, rozutekli by se pro změnu voliči. Musí držet kurz a doufat v nejlepší. Ale není důvod ho litovat, do nezáviděníhodné situace se dostal naprosto vlastní vinou.

Patří už skoro ke koloritu sdílet průzkum společnosti Morning Consult a smát se premiérovi, že je na chvostu a věří mu tu 22 % obyvatel, tu jen 19 % obyvatel. No bože, jeden průzkum, ptají se pár lidí, to určitě o ničem nesvědčí. Ale pak stejný průzkum udělal STEM pro Primu. Světe div se, také 22 % pro premiéra. To už Fiala evidentně musel reagovat, že „politika není soutěž popularity“ a „politika je hledání správných řešení a jejich prosazování. A skutečný lídr to dělá s odvahou i za cenu, že to zrovna není populární“.

Politika není soutěž popularity. Politika je hledání správných řešení a jejich prosazování. A skutečný lídr to dělá s odvahou i za cenu, že to zrovna není populární. Naše vláda se rozhodla udělat to, co vlády Andreje Babiše nedokázaly a co nám způsobuje obrovské problémy... — Petr Fiala (@P_Fiala) June 12, 2023

Jenže Petr Fiala žádný skutečný lídr není. Předně, pětikoalice nereprezentuje ani většinu obyvatel, ale ani většinu voličů. Je výsledkem volebního systému, ne vůle voličů. Je matematicky ověřitelným faktem, že většina hlasů ve volbách v roce 2021 šla subjektům, které jsou proti současné vládě. Ale Petr Fiala není ani žádný velký lídr v pětikoalici. Bez jakékoliv ze čtyř stran pětikoalice vláda nebude mít většinu. To drasticky snižuje manévrovací prostor při jakémkoliv řešení a v podstatě zaručuje, že takové řešení nebude radikální (a účinné), ale pouze něco, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A i když se nakrásně v pětikoalici na něčem shodnou, pořád je tu riziko, že takové řešení aktivizuje voliče ANO, SPD a PRO.

Kdyby byla současná situace normální, jak asi pětikoalice po volbách předpokládala, daly by se důstojné mlčení a umírněnost mediálně prodat. Jenže doba je zlá, Česko i zbytek Evropy se propadá do recese, lidem užírá koupěschopnost inflace, energie jsou stále dražší, než byly před covidem, jídlo zdražilo, k tomu je nedostatek léků, nedostatek místa na školách, na Ukrajině se nedaří, Evropská unie zelené šílenství ještě prohlubuje… Slovy opraváře traktoru lakatoš: „To je past vedle pasti, p***.“ Tlak na to, aby se s tím „něco“ dělalo roste.

Jenže situaci nemá Petr Fiala jak vyřešit. S recesí nic neudělá, na tu bylo zaděláno ještě před covidem. Může mírnit následky, ale vždy bude mezi mlýnskými kameny Babiše, který mu bude vyčítat, že dává málo, a svých bohatších voličů, kteří mu zase budou tvrdit, že dává moc. Na inflaci také nemá Petr Fiala páky, ČNB se sice snaží ji zvýšením úrokových sazeb zbrzdit, ale co je to platné, když její úsilí sabotuje ECB se svými stále nízkými úroky, za které si půjčují české firmy.

U drahých energií by se musel vzbouřit proti akcionářům ČEZu, proti Německu a proti Evropské unii. Stejně tak u Green Dealu a všech výmyslů unijních úředníků, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak bojovat proti změně klimatu, je nařizovat, nařizovat a pak dotovat. Tři z pěti stran pětikoalice jsou silně prounijní a u jejich voličů by mu následování Maďarska a Polska neprošlo.

A jídlo? Jak chcete mít levné jídlo, když všechny řetězce jsou zahraniční a došlápnout si na ně nemůžete? Jak chcete mít levné jídlo, když si okolní země vyhádaly lepší dotace než vy? Jak chcete mít levné jídlo, když bylo vyrobeno v době, kdy byly energie drahé? Opět by Petr Fiala musel vystoupit proti EU, opět by mu to u koaličních partnerů neprošlo. A to ani nemluvíme o nápadu, že bychom opět odebírali energie od Ruska…

Voliči pětikoalice si přitom začínají všímat, jak je koalice nesourodá. Příznivci eura jsou si vědomi toho, že je jich v koalici většina, a nadávají na tu starou a zapšklou ODS, poznamenanou Klausovým odkazem, která jim nedovolí předat rozhodovací pravomoci o české měně do Bruselu. Stejný případ je tzv. manželství pro všechny, kde jsou STAN a Piráti ostře pro a lidovci a část ODS zase ostře proti. Lidovci zase čas od času navrhnou něco, nad čím se příznivci ekonomické pravice protočí panenky. Piráty a jejich nápady a eskapády snad netřeba zmiňovat. I v ODS je slyšet brblání, s kým jsou v koalici. Svůj program nemůže prosadit v podstatě nikdo.

Co víc, Petr Fiala se na to nemůže ani „vyprdnout“ a rezignovat, i kdyby náhodou chtěl. ODS byla mimo vládu příliš dlouho, straníci jsou hladoví. Stejně tak v KDU-ČSL a v podstatě všech ostatních stranách. Je potřeba vydržet, umístit co nejvíce lidí na co nejvíce funkcích než přijdou volby. I když se voliči pětikoalice neshodnou na politice, na odsouzení Fialy za to, že pustil k moci Babiše, by byla shoda více než stoprocentní. A vládnout s Babišem? Ačkoliv je zábavné si představit, jaký výbuch vzteku by to způsobilo na sociálních sítích, jedná se o naprostou fantasmagorii. Vskutku, Petr Fiala je v nezáviděníhodné situaci a bude muset celou show hrát až do konce.

Ale dostal se do ní naprosto vlastní vinou. Rozhodnutí poslechnout Milion chvilek pro demokracii a výzvu ke spojování opozice bylo jeho. Spolek se mu za to moc hezky odvděčil okopáváním kotníků kvůli jednomu z posledních politických profesionálů, Pavlu Blažkovi. Což ironicky dělá jen proto, aby měl alibi, že není slepě provládní. Nikdo Petra Fialu nenutil, aby zachraňoval strany, které sotva dosáhnou na 5 % hlasů a nyní mají tolik poslanců, jako už dlouho ne. Tedy kromě toho, že názory Petra Fialy v mnohém připomínají tu lidovce (zvláště ve vztahu k Německu), tu ranou TOP 09 (ve vztahu k EU). Byla to jeho iniciativa a jeho rozhodnutí. Takto si Petr Fiala ustlal.

Poznámka závěrem. Po vítězství ve volbách proběhl kongres ODS. Petr Fiala byl kvůli úspěchu koalice SPOLU drtivou většinou znovuzvolen do čela strany, kritiky spojování umlčely volební výsledky. Teď jim ovšem výkon vlády a volební preference dávají novou munici. Není od věci zmínit, že jedním z kritiků spojení je i Jan Zahradil, který si momentálně dělá mediální kolečko, protože již nechce kandidovat do europarlamentu. Ale končit v politice se mu ještě nechce.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

