„Slibovali, že se krást víc nebude. A hele.“ ANO bije Rakušana. Možná neprávem

V případě Ukrajinců to předloni byla 2,5 procenta, v roce 2022 je to 3,1 procenta, takže nárůst pouze o 0,6 procenta,“ vysvětluje pro Právo policejní prezident.

Opoziční poslanci se v kontextu uvedených čísel k nárůstu kriminality opřeli do šéfa resortu vnitra Víra Rakušana, kterému nárůst přičítají za vinu.

„Jen aby novináři a další věděli – na bezpečnostním výboru Sněmovny nás zástupci Ministerstva vnitra ujišťovali, že kriminalita meziročně roste jen o desetiny až jednotky %. A hle najednou 20 %. Takže pod vedením Víta Rakušana stoupla kriminalita za rok o pětinu,“ napsal ve své reakci poslanec za hnutí ANO Jiří Mašek.

Jen aby novináři a další věděli – na bezpečnostním výboru v @snemovna nás zástupci @vnitro ujišťovali, že kriminalita meziročně roste jen o desetiny až jednotky %. A hle najednou 20 %. Takže pod vedením @Vit_Rakusan stoupla kriminalita za rok o pětinu.https://t.co/Ao98pX0vs2 — Jiří Mašek (@MasekJir) January 5, 2023

I jeho stranická kolegyně Jana Mračková Vildumetzová kritizuje v této souvislosti ministrování Víta Rakušana: „Meziroční nárůst kriminality v ČR je téměř 20 %. To je jasný důkaz toho, že ministr Vít Rakušan nezvládá svoji funkci. Místo zavádění cenzury by se měl věnovat práci. Měl by ihned začít řešit personální situaci v policii, ze které odchází stále více lidí,“ konstatovala poslankyně.

Meziroční nárůst kriminality v ČR je téměř 20 %. To je jasný důkaz toho, že ministr @Vit_Rakusan nezvládá svoji funkci. Místo zavádění cenzury by se měl věnovat práci. Měl by ihned začít řešit personální situaci v policii, ze které odchází stále více lidí. https://t.co/BVOsCVHjhT — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) January 5, 2023

Že problémy v podobě narůstající kriminality Rakušan řeší zaváděním cenzury si myslí i asistent poslance Jaroslava Foldyny (SPD) Michal Kraft vystupující pod jménem Walter Kraft. „Kriminalita vzrostla o 20 %. Ministr vnitra ale zareagoval velmi pružně. Zavedl cenzuru,“ uvedl Kraft ve svém tweetu.

Kriminalita vzrostla o 20 %. Ministr vnitra ale zareagoval velmi pružně. Zavedl cenzuru. — Walter Kraft (@walterkraft6) January 6, 2023

Naopak novinář Vojtěch Berger z webu HlidaciPes.org se důrazně ohradil proti tomu, jakým způsobem médium Vondráškův rozhovor odprezentovalo, cíleně podle něj nárůst kriminality dalo do souvislosti s válkou a uprchlíky. „Takhle tu společnost fakt nesjednotíme,“ narážel na to, že rozhovor nese titulek „Kriminalita v ČR vzrostla o 19 procent“, a v úvodu článku jsou použity termíny „Válka, migrace, uprchlíci“. A až v samotném textu pak stojí Vondráškova slova o tom, že „nárůst o 19 procent je ve skutečnosti návrat k předcovidovým číslům, covid rok 2021 nelze s tím loňským objektivně srovnávat, a Ukrajinci za to nemůžou“.

Takhle tu společnost fakt nesjednotíme:



Titulek: Kriminalita v ČR vzrostla o 19 procent



Perex: Válka, migrace, uprchlíci



Text: Nárůst o 19 procent je ve skutečnosti návrat k předcovidovým číslům, covid rok 2021 nelze s tím loňským objektivně srovnávat. Ukrajinci za to nemůžou. pic.twitter.com/No1wAykcQ3 — vojtěch berger (@vojber) January 5, 2023

Nejvýznamnější nárůst trestných činů, až o necelých 60 procent, je podle Vondráška v oblasti nekvalifikované majetkové trestné činnosti, typicky krádeže, zpronevěry, podvody včetně těch na internetu. Co se týká násilné trestné činnosti, zde policie eviduje nárůst o deset procent, a platí to i o vraždách, kde je procentuální nárůst ještě vyšší. „Nutno říci, že naprostá většina vražd se odehrála mezi tzv. domácími osobami, tedy lidmi, kteří spolu sdílejí bydlení nebo jsou příbuzní,“ sdělil Vondrášek. Je přesvědčen, že na to může mít vliv i nynější atmosféra ve společnosti a větší agresivita mezi lidmi. „Do čím extrémnější psychické či ekonomické situace se dostanete, tím extrémnější nástroje volíte k jejímu řešení. Bohužel to tak je,“ doplnil policejní prezident.

