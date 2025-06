Vyšší zdanění cigaret, nejméně o 62 Kč. Česká vláda se přimluvila

Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19169 lidí



Přesto je již půl roku na to situace zcela jiná. Co se stalo? Evropskou komisi k otočce přinutil tlak ze strany členských států EU, aby znovu vytáhla na světlo dlouho odkládaný plán zdanění elektronických cigaret a zvýšení minimálních spotřebních sazeb na cigarety a doutníky.



Jak informoval deník Financial Times, 15 států zaslalo předsedkyni Komise Ursule von der Leyenové dopis, v němž požadovaly aby „neodkladně podnikla nezbytné kroky“ k aktualizaci směrnice o zdanění tabáku. Kromě vlád Německa, Francie a Španělska se o vyšší zdanění v Bruselu přimlouval také český kabinet.

Země požadovaly, aby se zvýšila minimální spotřební daň, o níž Evropská komise rozhoduje, či aby došlo ke stanovení minimální sazby zdanění pro elektronické cigarety, nikotinové sáčky a zahřívaný tabák.



„Současná oblast působnosti a ustanovení směrnice nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily členským státům vypořádat se s významnými výzvami, které představuje probíhající vývoj a trendy na evropském trhu s tabákem, včetně vzniku nových výrobků,“ napsalo v dopise Bruselu podle listu 15 ministrů financí a hospodářství ze zemí EU.



V odpovědi se jim dostalo kladné ujištění, že se Brusel bude snažit přijít na to, nakolik Evropanům navýšit minimální spotřební daň na tabákové výrobky a že bude pokračovat v přípravě odloženého návrhu, který Komise v roce 2022 stopla z důvodu obav z následků zvyšování zdanění v době, kdy inflace v EU dosahovala dvouciferných hodnot.

Nejnovější návrh zvýšení daní, které Evropská komise po naléhání Česka a dalších unijních států vytáhla ze šuplíku, pak na kuřáky může dolehnout skutečně citelně, jelikož do médií prosákl interní dokument, odkrývající, že je zvýšení spotřební daně u cigaret zvažováno až o 139 %.



Pracovní návrh, který spatřil například server Euractiv.com, zdroj serveru okomentoval s tím, že současná pravidla pro zdanění tabáku již „nesplňují svůj účel“ a Komise proto přemýšlí nad návrhem na jejich změnu v podobě, kdy bude moci dojít i ke schválení ze strany členských států, jelikož je pro tuto změnu nutná jednomyslná shoda všech zemí. Zatímco vyšší nežli stanovou spotřební daň u cigaret si bude moci určit každý stát dle svého uvážení, pod Bruselem nastavený limit zdanění snížit národní státy již po odhlasování nebudou moci zajít.



Evropská komise totiž může navrhovat směrnice nebo jiné legislativní akty, které stanovují minimální úrovně spotřebních daní – například pro tabák, alkohol či pohonné hmoty a členské státy následně mohou na svém území tyto daně již občanům pouze zvyšovat, ale nikoliv snižovat pod úroveň stanovenou EU.

Německý server Nius odhadl, že by se v sousední zemi při změně dle současné podoby návrhu mohla krabička cigaret prodávat i za více než 10 euro, tedy za ceny překračující 250 korun a z 196stránkového návrhu opatření na úpravu spotřební daně z tabáku a tabákových výrobků, server cituje, že má být jeho cílem mimo jiné „kontrola spotřeby tabáku“, jíž má být „dosaženo mimo jiné daňovými opatřeními ke snížení poptávky po tabáku“.



Zvýšení daní by dle Komise mohlo vyslat „cenový signál“, že „kouření je skutečně škodlivé a mělo by se proti němu všemi prostředky bojovat“.



Eurokomisař pro klima, nulové čisté emise a čistý růst Wopke Hoekstra, v jehož gesci je též daňová politika EU, míní, že by právě vyšší zdanění mělo učinit kouření nedostupným, a tím EU povzbudí lidi k tomu, aby přestali kouřit.



Zdražení nejméně o 62 korun za krabičku

U tabáku k ručnímu balení cigaret je zvýšení ještě vyšší a dosahuje až 258 %. Spotřební daň by se zvýšila z 60 eur/kg (1 488 Kč) na 215 eur/kg (5 334 Kč). Samotné tabák by tak zdražil o 384,50 Kč za každých 100 gramů. Tabák by tak byl zdaněn stejně, přestože si k němu lidé musí samostatně zakoupit cigaretové papírky a filtry, což by ruční balení tabáku značně znevýhodnilo.



U doutníků a doutníčků by pak zvýšení zdanění mělo být 1 090 %, z 12 eur (298 Kč)/1 000 kusů nebo kg na 143 eur (3 548 Kč)/1 000 kusů nebo kg, tabák do vodní dýmky by byl zdaněn 107 eury/kg (2654 Kč) a na vyspělejší státy EU by měl být dopad zdanění všech tabákových výrobků vyšší, jelikož mý být zohledněn index kupní síly.

Vyšším cenám by se nevyhnuli ani lidé, kteří přímo cigarety nekouří a snaží se přejít na náhražky cigaret. Nikotinové sáčky, by měly být zdaněny 143 eur/kg (3 548 Kč) a zdanění elektronických cigaret se bude odvíjet podle množství nikotinu tak, že E-cigarety s obsahem nikotinu vyšším než 15 mg/ml budou zdaněny 0,36 eur (9 Kč) za každý mililitr kapaliny, zatímco ty s obsahem nikotinu nižším než 15 mg/ml budou zdaněny 0,12 eur (3 Kč) za ml. A zahřívané tabákové výrobky mají podléhat dvakrát menšímu zdanění než cigarety.



Itálie, Řecko a Rumunsko již požádaly Komisi, aby alternativní výrobky, jako jsou zahřívané tabákové výrobky, nezahrnovala do stejné kategorie jako tradiční cigarety. Zatímco totiž česká vláda s dalšími zeměmi v čele s Francií a Nizozemskem vyšší daně vítá, část EU se obává dalších inflačních tlaků a černého trhu, který způsobí, že namísto vysněných nových příjmů do rozpočtu dojde naopak na jejich zmenšení.

O růstu černého trhu hovoří také aktuální zpráva poradenské společnosti KPMG, kterou financuje tabákový výrobce Philip Morris International, jenž vlastní i závod v české Kutné Hoře. Hovoří, že nezákonný obchod s tabákem v Evropě dosáhl v roce 2024 rekordního maxima, a to zejména ve Francii či Nizozemsku, které podporují vysoké zdanění tabákových výrobků a snaží se s kouření skoncovat. Naopak nízké čísla vykázaly země jako Itálie či Rumunsko, které jsou proti vysokému zdanění kuřáků.

