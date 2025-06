Raketa posledního slova. Mezi Izraelem a Íránem by mělo být příměří

47. prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil, že mezi Íránem a Izraelem by mohlo být po 12 dnech vzdušných útoků uzavřeno příměří. „Oba národy se v budoucnu dočkají obrovské LÁSKY, MÍRU A PROSPERITY,“ sliboval Trump s tím, že pokud příměří neuzavřou, mohou toho naopak hodně ztratit. „Budoucnost Izraele a Íránu je nekonečná a plná velkých PŘEDPOKLADŮ. BŮH VÁM OBĚMA ŽEHNEJ!“ uzavřel svou myšlenku Trump. I s využitím velkých písmen.

Agentura Reuters oznámila, že ze strany Íránu zaznělo, že nejdřív musí Izrael zastavit své útoky a pak teprve bude možné sednout si k jednacímu stolu. Ministr zahraničí Íránu Abbás Arakčí oznámil, že v úterý brzy ráno prohlásil, že pokud Izrael zastaví svou „nezákonnou agresi“ proti íránskému lidu nejpozději do 4.00 teheránského času v úterý, Írán nemá v úmyslu pokračovat. Souhlas Teheránu s uzavřením příměří měl podle agentury Reuters zajistit katarský premiér šejk Muhammad bin Abdar Rahmán Sání.

Trhy na zprávu o možném příměří reagovaly příznivě.

Írán popírá, že by kdy měl jaderný program, kvůli kterému Izraelci před pár dny na Írán zaútočili, ale nejvyšší vůdce Alí Chameneí prohlásil, že kdyby chtěl, světoví vůdci „by nás nemohli zastavit“. Americký prezident Trump i jeho viceprezident J. D. Vance oznámili, že Írán si teď žádnou jadernou bombu nevyrobí, protože jeho kapacity k tomuto kroku potřebné, byly zničeny.

Izrael, který není stranou mezinárodní Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, je jedinou zemí na Blízkém východě, o které se předpokládá, že jaderné zbraně má. Izrael to nepopírá ani nepotvrzuje.

Ani íránská mise u OSN, ani izraelské velvyslanectví ve Washingtonu prý nereagovaly na samostatné žádosti agentury Reuters o komentář.

Trump prohlásil, že bude Izrael povzbuzovat k mírové cestě. Zmínil útok na americkou leteckou základnu, který nezpůsobil žádné zranění, a poděkoval Teheránu za včasné varování před údery. Řekl, že Írán odpálil na americkou leteckou základnu 14 raket a označil to za „velmi slabou reakci, kterou jsme očekávali a velmi účinně jsme jí čelili“.

Izraelský politický analytik Akiva Eldar označil možnou dohodu o příměří za dobrou zprávu. Řekl, že nejnovější vlna raket z Íránu se řídila vzorem, kdy „každá strana udělá maximum pro to, aby byla vykreslena jako totální vítězka nebo si alespoň zachránila tvář“. Analytika citoval server katarské televize Al-Džazíra. Eldar vyjádřil naději, že tyto záchvěvy raketových útoků ve skutečnosti znamenají konec války.

Izraelská média však tvrdí, že Íránci pokračují v raketových útocích i po Trumpově oznámení. K raketovému útoku, v důsledku kterého zemřeli čtyři lidí, došlo ve městě Beerševa.

Americký vojenský analytik Tyler Weaver, který dlouhodobě analyzuje bezpečnostní otázky, a to jak v ruské agresi na Ukrajině, tak v dalších válkách, nabídl pro tento útok dvě různá vysvětlení. Íránci by podle Weavera mohli argumentovat tím, že příměří ještě nevstoupilo v platnost v jejich časovém pásmu. Dodal, že Íránci vystřelili jednu raketu po začátku příměří, zřejmě jako provokaci.

„Buď jsou šílení nebo chtějí ukázat, kdo měl v této výměně navrch,“ soudí.

Ministr zahraničí Íránu Abbás Arakčí k tomu uvedl: „Vojenské operace našich mocných ozbrojených sil, jejichž cílem bylo potrestat Izrael za jeho agresi, pokračovaly až do poslední chvíle, do čtvrté hodiny ranní.

Spolu se všemi Íránci děkuji našim statečným ozbrojeným silám, které jsou i nadále připraveny bránit naši drahou zemi do poslední kapky krve a které do poslední chvíle reagovaly na jakýkoli útok nepřítele.“

