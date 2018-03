Slovenský novinář Eugen Korda bez obalu: Babiš je obluda, která przní český jazyk

Slovenský novinář Eugen Korda si v krátkém videu na DVTV Apel stěžoval na to, že slovenští a čeští novináři musí celé roky trpět sprosté urážky politiků, jednou je říká slovenský premiér, jindy zase český prezident. „Slyšíme je i od mnoha jiných volených zástupců občanů. A my? Mlčíme,“ zahájil své sdělení českým občanům.

Vrcholem všeho, nebo spíše důsledkem všeho byla podle Kordy úkladná vražda dvou mladých lidí, slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. „Prostě jen tak, jedna kulka do hlavy a druhá do hrudě,“ dodal s tím, že celé roky novináři jen trpí sprosté urážky od politiků.

„My akorát mlčíme. Teď se ale něco změnilo, protože na podlaze rodinného domu zůstala ležet dvě těla, studentky a novináře, kterému už nadávat nemohou, protože to už nejde,“ řekl Korda a zaměřil se na to, co udělal muž z Pražského hradu, který z počátku pouze trapně mlčel. „A ten ze slovenského Úřadu vlády ukázal novinářům a veřejnosti milion eur určených pro udavače. Nebyli to politici, kteří stiskli spoušť, oni vytvořili atmosféru, aby se z nás mohla stát lovná zvěř,“ trvá si na svém novinář.

Co je podle novináře ještě horší, je to, že umožnili mafiánům z Moskvy až po Kalábrii, aby se infiltrovali do našich vládních struktur. „Nevěříte? Na Pražském hradu už několik roků vidím namísto vlajky s „Pravda vítězí“ třepetat se vlajku se srpem a kladivem a mnohým to nevadí,“ řekl s tím, že na Slovensku zase fešná topmodelka, která kdysi podnikala s italským mafiánem, spí v premiérově ložnici a šeptá mu dobré rady do ouška.

Celé VIDEO ZDE

„O tom, že mafie pronikají do všech oblastí našeho veřejného života, už ani nemluvím,“ dodal Korda, který jako důkaz zmínil obludu, která se vyklubala z vajíčka v Čapím hnízdě, která nyní rozhoduje o osudu českého státu. „Přestože tato obluda je muž, který byl dokazatelně estébáckým práskačem, je dnes majitelem České republiky a kromě státu przní krásný český jazyk,“ řekl.

Babiš sice novináře nezabíjí, ale, jak to Korda vidí ze Slovenska, mnoho z nich koupil a mnohé ještě koupí. „Nejhorší je, že lidem to vůbec nevadí, a mělo by. Dříve nebo později na to doplatíte všichni, ne jen novináři,“ uzavřel.

autor: nab