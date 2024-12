„Slyšíte to ticho?“ Ficův ministr se pomstil Američanům

Prezident Joe Biden v neděli večer udělil svému synovi Hunteru Bidenovi úplnou a bezpodmínečnou milost, přestože dříve prohlašoval, že své výkonné pravomoci k jeho omilostnění nevyužije. Biden uvedl, že rozhodnutí učinil kvůli přesvědčení, že politické tlaky narušily spravedlnost, což vedlo k justičnímu omylu. Hunter Biden čelil obvinění z držení zbraní a daňových úniků, za něž měl být odsouzen v prosinci. Milost se vztahuje na všechny trestné činy, kterých se mohl dopustit mezi lety 2014 a 2024, informoval server NBC News.

Toto rozhodnutí kritizoval slovenský ministr zahraničních věcí Juraj Blanár, místopředseda strany SMER. V souvislosti s tím prostřednictvím videa na jeho facebookovém profilu uvedl, že zvažoval, zda by Slovensko nemělo kontaktovat svého velvyslance ve Spojených státech amerických, aby na sociálních sítích zveřejnil prohlášení, v němž vyjádří „vážné znepokojení“ nad demokratickým vývojem Ameriky. „Vážné znepokojení nad zneužíváním pravomocí. Vážné znepokojení nad nepotismem,“ řekl Blanár. Vyjádření slovenského velvyslance by podle ministra zahraničí mohlo rovněž vyzvat prezidenta Joea Bidena ke zrušení udělení milosti.

Nakonec se ale Blanár rozhodl proti tomuto kroku. „Ne, nebudeme dělat to, co dělají jejich velvyslanci na Slovensku,“ prohlásil Blanár s připomínkou statusu amerického velvyslance na Slovensku, který takto na sociální síti kritizoval přijetí trestního zákona a žádal vládu, aby nerušila úřad speciální prokuratury (ÚŠP). Tento úřad byl zvláštním úřadem Generální prokuratury Slovenské republiky s celostátní působností, který fungoval v letech 2004 až 2024. Dozoroval nad dodržováním zákonnosti v trestních řízeních spadajících do pravomoci Specializovaného trestního soudu, s výjimkou případů náležejících Evropské prokuratuře.

„Podporujeme doporučení Evropské komise neschvalovat navrhované změny zkráceným legislativním postupem bez konzultace s dotčenými osobami na vnitrostátní a evropské úrovni a bez stanoviska Benátské komise Rady Evropy,“ uvedli tehdy ve stanovisku velvyslanci USA na Slovensku, cituje deník SME.

Blanár pak připomněl další situaci, kdy velvyslanci USA na Slovensku kritizovali premiéra Roberta Fica nebo když vyjadřovali podporu legitimně odvolaným ředitelům institucí.

„Ne, nebudeme to dělat. Nebudeme dělat to, co dělají oni. Tak jako my respektujeme jejich vnitropolitický vývoj a situaci, tak chceme, aby respektovali nás,“ uvedl Blanár.

Zároveň upozornil na „ohlušující ticho progresivců“, kteří se k Bidenově pardonu svého syna vůbec nevyjadřují. „To ohlušující ticho dokonce přehlušilo všechny zprávy, které dnes na Slovensku vyšly,“ shrnul situaci slovenský ministr Blanár.

