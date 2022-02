„Snad se s takovým IQ trefí na toaletě.“ Protiúder Pekarové za Orbána. Komentátor se neudržel

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Maďarský prezident Viktor Orbán si dojednal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem dlouhodobý konkrat na dodávku ruského plynu, a to za pětinovou cenu než platí jiné země EU. Bez ohledu na to se ozvala šéfka Sněmovny i TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která je hlasitou odpůrkyní Orbána. Komentátor Tomáš Vyoral se ale bez servítků postavil proti této kritice.

Jak informuje Echo24, polští lékaři se důrazně ohrazují proti tomu, jak byla do světa reportována zpráva o smrti ženy Agnieszky, které v děloze zemřelo jedno z očekávaných dvojčat. Kritika směřovala k údajnému použití polského protipotratového zákona. Odborníci z lékařské profese ale nyní vstoupili do veřejného prostoru také a tvrdí, že v tomto konkrétním případě nikdo na onen zákon nehleděl a šlo o standardní medicinský postup, neboť byla šance na záchranu druhého plodu. Navíc se liší výpověď rodiny zesnulé ženy s tím, co stojí v lékařských zprávách. Žena například prodělala embolii, což její zdravotní stav dále zkomplikovalo. Máme dnes obecně problém, že zejména v citlivých a emočně vypjatých otázkách se vynášejí soudy příliš rychle a příliš snadno? Pokud ano, komu to hraje do karet?

V rámci mediální a politické propagandy je nutné využít emočně vypjaté chvíle a vynést soud předčasně, dokud je železo žhavé, emoce rozjitřené a chladný rozum rozpálený. Ať už je soud a vylíčení příběhu zcela mimo realitu, velká část populace emocím a nátlaku podlehne. A stejně jako v tomto případě hraje ukvapenost do karet těm, kteří tuto příležitost využijí ke svým jiným postranním agendám. Jedna z typických goebbelsovských praktik.

Fox News odvysílala pořad s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který vypustil bombu. Prý vůbec nepochybuje o tom, že do jarních parlamentních voleb v zemi zasáhnou cizí síly. O jaké ovlivnění se může jednat? Jakou podle vás může mít podobu?

Sic je zasahování cizích sil do všech voleb – nutno podotknout těch západních a ze strany vy víte koho – už evergreenem, tak v případě lehce „nezbedného“ Maďarska bych se zas tak nedivil. Přece jen Orbán, jakkoliv zřejmě taky nebude úplně mimo struktury, a někteří další maďarští politici jsou trochu rebelové a bylo by třeba trochu podemokratštění západního střihu. A ani nebude nutné humanitární bombardování. Stačí aktivovat neziskovky, spící operativce, co vystudovali západní školy nebo jsou ex-diplomaty ze západních zemí a povzbudit propagandistická média a několik málo nadnárodních zpravodajských agentur.

Maďarský premiér Viktor Orbán jel tento týden do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během schůzky politici zmínili dlouhodobou smlouvu obou zemí o dodávkách ruského plynu do roku 2036. Cena je zhruba pětinová oproti aktuální ceně pro EU, Orbán chce dodávky ještě navýšit. Je takový pragmatismus podle vás v pořádku, nebo toto chování podle vás spíše dává za pravdu kritikům Orbána, jako je třeba Markéta Pekarová Adamová?

Pragmatismus, díky němuž nebudou občané dřít bídu s nouzí jako u nás, je zcela na místě. Soudružka Pekarová Adamová je jinak zcela mimo mísu. Tedy co se IQ týče, doufám, že na toaletě se i s tím, co nemá v hlavě, trefí.

Nejvyšší správní soud ve středu shodil vládní podmínku očkování či prodělání nemoci pro vstup do restauračních a ubytovacích zařízení s tím, že opatření nutilo neočkované k vakcinaci. Vláda dostala sedm dní na nápravu. Není to poprvé, co jsou vládní opatření soudně rušena a opět se skloňuje jméno náměstka pro legislativu Radka Policara, který za opatřeními údajně stojí. Má jít účet za tyto chyby za ním, nebo je to spíše odpovědnost ministra Válka?

V první fázi jde o odpovědnost Válka, v druhé samozřejmě jeho pofidérního náměstka. Jinak mám pocit, že to, že soud něco shodí, je jen taková hra na jakože demokracii a její pojistku. Protože soud to shodí jen z hlediska konkrétního nařízení, právního rámce. Lidé si říkají, jak ty soudy u nás fungují, ale ony jen fašistům říkají, že takhle bez novel pandemických zákonů atd. ne, je potřeba je navrhnout, schválit a implementovat. No a pak je vymalováno řádně. Tak jako v nacistickém Německu.

Česko začne rozvolňovat. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se chystá otevřít restaurace a další podniky neočkovaným. Dobrá zpráva? A jak zatím hodnotíte práci ministra Válka v porovnání s jeho předchůdci?

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by ale nyní rozvolňoval jen šílenec, co na to říkáte?

Sněmovna tento týden zažila boj o pandemický zákon. Jak se díváte na konání SPD, jejíž poslanci řečnili, dokud jim na to síly a časové limity stačily? A co říkáte na postup Jana Bartoška (KDU-ČSL), který v době, kdy schůzi řídil, odmítl SPD sebrat právo na přestávku pro schůzi klubu, jak si přál jeho kolega Marek Výborný? Jedná se o gentlemanské gesto, třeba vzhledem k dřívějším jednáním o Radě ČT, kde si zase přestávky braly poslanecké kluby tehdejší opozice, včetně lidovců?

Nedokážu úplně posoudit, zda poslanci SPD myslí své kroky vážně, nebo jen mají za úkol na oko hrát řízenou – uměle vytvořenou opozici. Bohužel se v době hry na covid malinko přikláním k druhé možnosti. Jinak za obstrukce v rámci pandemického stanného práva zaslouží poslanci SPD jako jediní dík. Postup Jana Bartoška vítám, ačkoliv o tomto nevím nic moc. A vítal bych ho i při jiných jednáních a v rámci jiných politických subjektů.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nechce zatím ratifikovat Istanbulskou smlouvu, požádal o roční odklad. Je to dobrá zpráva?

To je. Ovšem je možné, že na tuhle agendu momentálně v době koronafašistické není takový tlak, tak si může pan ministr zatím troufnout odklad. Neb odklad je dle mého dojmu něco jako slibem nezarmoutíš.

Herec a režisér Jiří Mádl bojkotuje olympiádu v Číně. Považuje ji za lapsus moderní společnosti (hry ovšem chtěla uspořádat jen Čína a Kazachstán) a odmítá se dívat, byť jen na jediný televizní přenos. „Vynechám i můj milovaný hokej,“ dodal věci na vážnosti. Co na tento boj za lidská práva říkáte?

Že je zajímavé, jak těmto uvědomělým myslitelům vadí Čína a Rusko, ale Saúdská Arábie, Katar nebo prakticky jakákoliv muslimská země, kde homosexuálové nebo ženy nemají zrovna na růžích ustláno, je nechávají klidnými. Velikost proklamací převyšuje velikost mozku. Mimochodem nevšiml jsem si, že by se lidskoprávní a humanitární myslitel Mádl vyjádřil k naší soudobé koronavirové totalitě a segregaci a diskriminaci neočkovaných lidí v jeho vlastní zemi.

Streamovací platforma Spotify má problém. Některým hudebníkům prý vadí podcast Joe Rogana, konkrétně údajné šíření dezinformací ve věci koronavirových vakcín. Kritika souvisí zejména s tím, že v podcastu nedávno vystoupil doktor Robert Malone. Muzikanti jako Neil Young, Joni Mitchell, nebo Nils Lofgren tak Spotify požádali o stažení svých písní. V podstatě tak firmu postavili před dilema: Buď oni, nebo Rogan. Je podle vás takový postup legitimní?

Opět a stále totéž. Vydírání v zájmu prosazení naší jediné správné, povolené, uvědomělé a vždy prorežimní pravdy. Umělci v tradičním stylu našeho Tomáše Kluse nebo Jiřího Mádla – jakkoliv jsou to jinak možná docela hodní kluci – sebeklamně trpící mesiášským komplexem a totalitními sklony zkrátka musí jít vždy s dobou.

Americká herečka Whoopi Goldbergová se rozhodla, že je dobrý nápad přispět něčím do debaty o Holocaustu. Uvedla, že podle ní šlo o konflikt dvou skupin bílých lidí a nešlo tak o rasu. Po jejích slovech se zvedla vlna odporu. Považujete její slova za kvalitní příspěvek k diskuzi?

Považuji její slova za natolik kvalitní příspěvek do diskuze, že bych jí obratem poslal jako poděkování nějakou stupidní písničku z repertoáru Radka Bangy – vybranou namátkou – a klíčenku ve tvaru Člověka v tísni.

