„Sobě si přidáváte, ale lidé...“ Drsný vzkaz Fialovi na 1. máje

SOCDEM slavila ve čtvrtek 1. května Svátek práce na Střeleckém ostrově v Praze. Účastníci akce demonstrovali svou nespokojenost se současnou vládou. Vzkázali jí, že nechtějí pracovat až do 67 let. Nelíbí se jim, že politici si přidávají na platech, obyčejní lidé pracují víc než v sousedním Německu, a přesto se neuživí. Kritizovali také, že bez dávek na bydlení by neměli střechu nad hlavou.

„Na Střelecký ostrov jsme dnes na oslavy Svátku práce dorazili v hojném počtu! A vzkazujeme panu Fialovi a jeho věrným: sobě si přidáváte a lidé se mají čím dál hůř! Pracovat máme do 67 let, makáme o 400 hodin ročně víc než Němci, ale z výplaty se nedá uživit. Důchodci obracejí každou korunu, bez dávek na bydlení by neměly statisíce lidí střechu nad hlavou. Ve mzdách nás předehnali Slovinci, a teď nám na záda dýchají dokonce Poláci a Rumuni! Milí vládní papaláši, styďte se!“ uvedla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

Ne každý však se sociálními demokraty souhlasí. „Občany neunavují fakta, ale vaše lži. Už je vás na tom prolhaném písku moc. Od Bureše po Konečnou včetně vás a vašich slouhů,“ dostalo se Maláčové upozornění na síti X.

Pijavice, které sají naše daně

„Němci mají vyšší mzdy, protože mají vyšší produktivitu práce. Ale vy nevíte, co je to produktivita, a pletete si ji s intenzitou…,“ vysvětlil šéfce SOCDEM další přispěvatel.

Další si servítky nebral: „Docela pěkná skupinka zkrachovalých sociálů a ruských filcek. Mluví o práci, ale v životě o skutečnou práci ani nezavadili. Jsou to pijavice, které sají naše daně.“

I další se přidal: „Váš tweet je celý složen z polopravd a lží! Socdem je totálně v háji, škoda!“

Jiný připomněl osobnost již zesnulého advokáta Zdeňka Altnera, který sociální demokracii vyhrál spor o stranické sídlo – Lidový dům. Později marně vymáhal dluhy za právní zastoupení.

Hnutí STAN místo Svátku práce slaví výročí vstupu do EU: „První máj, lásky čas. Svátek práce. Dnes je ale taky výročí vstupu Česka do Evropské unie. Co pro lidi Evropská unie znamená? Ptali jsme se v centru Prahy místních i turistů.“

„21 let součástí EU. Postupně jsme rostli od konzumování pozitiv přes vymlouvání se na jiné k přijímání odpovědnosti za celek. Dospíváme a hlásíme se k odpovědnosti. Za Česko i EU. Bylo načase. Díky EU jsme silnější, bohatší a žijeme ve větším bezpečí. A budoucnost je na nás,“ napsal Jan Farský, europoslanec, místopředseda hnutí STAN.

Poslanec Karel Havlíček (ANO) se na síti X pochlubil, že první květnový den strávil v přírodě: „První máj v posázavském pacifiku. Davle, Petrov, Medník, Pikovice... a ikonická nádražka Zelená rokle. Přeji krásný sváteční den.“

