„Sr*čky!“ Reportérka napsala, jak je to s Ukrajinou. A přiletěl kyblík špíny

„To, že Ukrajinci využívají při obraně svého území civilních budov, jako jsou třeba školy, je prostý fakt, který nemůže nikdo popřít. V každé vesnici na frontě, o kterou se bojuje, armáda obsadí především školu – a to ať jde o armádu útočící (ruskou), nebo tu bránící se ruské invazi,“ poznamenává Klicperová, jež to podle svých slov viděla několikrát na vlastní oči. „Nikdy jsem ale neviděla nic, co by se dalo označit jako braní si civilistů za lidské štíty,“ zmínila.

„Pokud začne armáda tak obrovského státu, jako je Rusko, útočit na zemi, jako je Ukrajina, její obránci si mohou málokdy vybrat, odkud budou na útočníka střílet. Musejí se přepravit na co nejvýhodnější pozice, z nichž budou moci alespoň zastavit postup invazní armády, když už je nemohou zatlačit zpět,“ dodává Klicperová, že věc je skutečně těžší a složitější, než se může zdát z pohodlí gauče.

„Když jsem byla na frontové linii na Donbase, Rusové ostřelovali v podstatě konstantně. Nepotřebují šetřit municí. Ten nepoměr útoků Rusů a obranné střelby Ukrajinců byl do uší bijící. Dělostřelecké granáty, raketomety, prostě to na pozice Ukrajinců švihali hlava nehlava,“ zmínila Klicperová.

Podle jejích slov to, že vojáci obsadí školu, viděla mnohokrát na vlastní oči a není na tom nic nelogického. „Ve válce je to pro vás otázkou života, přežití. A aby mohli přežít i nějací civilisté v týlu, musejí přežít vojáci v první linii. Co je ale naprosto nezbytnou podmínkou takovéhoto fungování, je nepřítomnost civilistů v takové škole nebo okolí,“ dodala Klicperová.

„Vůbec nechci tvrdit, že Ukrajinci občas neukrývají svoje tanky nebo raketomety za civilní budovy. A mohl se určitě v průběhu těch šesti měsíců stát nějaký kiks. Ale podle mé zkušenosti se snaží využívat prázdné budovy, v nichž nejsou civilisté. Na Severní Saltivce jsem viděla přesně místo, kde stál ukrajinský tank a odkud pálil. Schovaný za jedním z paneláků. Prázdných paneláků,“ dodala dále Klicperová a hovořila mimo jiné i o tom, že válka na Ukrajině je stejně špinavá, jako byla druhá světová válka.

„Násilí, které Rusko na Ukrajině rozpoutalo, se nedá ničím ospravedlnit. Ani relativizovat tím, že Ukrajinci dělají chyby. Nejsou hrdinové bez bázně a hany. Tedy určitě ne všichni. I když já jsem tam pár skutečných hrdinů potkala osobně. A pár už je jich také mrtvých… Ale ten, kdo nese odpovědnost za mrtvé ukrajinské civilisty, je ten, kdo překročil po zuby ozbrojený hranice suverénní země a začal válčit. Tedy putinovské Rusko,“ zakončila Klicperová.

Na její slova následně reagoval na sociální síti cestovatel Dan Přibáň. „Když meleš sr**ky za covidu, meleš je i za války! Lenku Klicperovou znám, svého času jsem ji obdivoval jako válečnou reportérku, než mi začalo pomalu docházet, že to žádné válečné reportáže nejsou, že je to přihlouplé válečné influencerství,“ napsal Přibáň.

„Dojet na nějaké zajímavé místo, tam se vyfotit a ‚zasvěceně‘ o tom mluvit. Jenže je rozdíl, když se jede influencerka vyfotit na pláž a když se jede vyfotit mezi trpící lidi. Je to už nějaký pátek, co začala se svou kolegyní infuencerkou Markétou Kutilovou mířit stále více na publikum podléhající dezinformacím, možná to byla zpočátku náhoda, ale stejně jako mnozí politici zjistily, že je to publikum velmi vděčné, a najely na ně plně. Pod záminkou alternativní pravdy šířily bludy o opuštěných dětech migrantů, které chtěli mnozí u nás přijmout, a s covidem najela Klicperová už plně na systém full retard, kdy se hned na začátku nacpala na covidové oddělení, kde fotila lékaře padající na hubu, aby záhy začala šířit totální bludy o rouškách,“ podotkl Přibáň.

„Ač nepatřím mezi ty, kteří Amnesty International šmahem odsuzují, a myslím si, že ukrajinská armáda nemá být brána jako nedotknutelná, protože se brání, tohle její vyjádření je nehorázné. Klicperová nikdy nemohla získat takový vhled do situace, aby se mohla takto jednoznačně vyjádřit. Má s tím problém i taková organizace jako Amnesty International, která situaci opravdu analyzuje, a přesto jsou její vyjádření opřená o jimi získané informace silně zpochybňována. Nyní se dá jakýkoli ruský útok na jakoukoli civilní budovu opřít o citát Klicperové, že viděla, jak tam Ukrajinci ukrývají zbraně a jsou tam schovaní jejich vojáci. Znovu a znovu. Pro ruskou propagandu to nejlepší, co si mohli přát,“ dodal.