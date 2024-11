„Starejme se o sebe.“ S tím vyhrál v Rumunsku volby. Pro média je teď milovník Putina

Anketa Jste pro vystoupení z NATO? Ano 93% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9174 lidí Server Balkan Insight, stejně jako řada dalších médií, to označuje za „šok“ a „otřes“ pro Rumunsko. A Georgesca prohlašuje za „Rusku nakloněného“ a za populistu, což prý odpovídá trendu v Evropě. Georgescu nemá žádnou politickou partaj, je mu 62 let a získal celkem 23 % hlasů. Za ním je středopravicová Elena Lasconiová, která předběhla premiéra Marcela Ciolacu, který vede rumunské sociální demokraty. Až čtvrtý je George Simion, lídr Aliance pro rumunskou jednotu. Průzkumy přitom favorizovaly právě jeho a současného premiéra.

Dle Balkan Insight výsledky voleb rozvířily politickou situaci v Rumunsku, protože 1. prosince jsou parlamentní volby, následované 8. prosince druhým kolem prezidentských voleb. A prezident má dle rumunské ústavy podstatné pravomoci, dohlíží např. na zahraniční a obrannou politiku, nemluvě o tom, že jmenuje premiéra.

„Ve svých předvolebních prohlášeních se zasazoval o snížení dovozu, silnou podporu zemědělců a zvýšení produkce potravin a energie. Kritizoval také EU a tvrdil, že dostatečně nezastupuje zájmy Rumunska.

Georgescu zpochybnil vojenskou pomoc sousední Ukrajině a vyzval k ukončení války. V rozhovoru pro rok 2020 označil Vladimira Putina za jednoho z mála skutečných vůdců na světě a prohlásil, že „ruský prezident miluje svou zemi bez ohledu na metody, které používá,“ popisuje server kandidátovy názory.

Což celkem odpovídá videím. V nich Georgescu říká, že je nutné mluvit o míru. A také, že by se Rumunsko do konfliktu nemělo plést, mělo by být pozorovatelem. „Měli bychom se starat o rumunský národ a pouze o rumunský národ,“ uvedl.

???? This is Călin Georgescu's stance, the leading presidential candidate in Romania, on the war between Russia and Ukraine pic.twitter.com/ICHEdaHUAJ — Daily Romania (@daily_romania) November 25, 2024

Georgescu se v některých ohledech podobá americkému kandidátovi Robertu Kennedymu, zejména jeho stylu života. Má například černý pásek v judu a v karate, běhal maratony a jeden jeho volební spot je točený v jezeře se zasněženým okolím.

???? Călin Georgescu is a black belt in Judo and became vice-champion of Romania and the Balkans in 1979



He is also a black belt in Karate Shotokan and used to run marathons



He currently leads the race for the presidency of Romania as a nationalist candidate pic.twitter.com/52eiS6Bf3n — Daily Romania (@daily_romania) November 24, 2024

This spot by the nationalist Călin Georgescu is the most chill political ad I’ve ever seen.



Translated: https://t.co/Mn05hDuQk0 pic.twitter.com/on6uH9Sd08 — β?ρειος βαρ?ς (@BorealBaron) November 25, 2024

Ekonom Pavel Šik nicméně kandidáta označil spíše za rumunského Donalda Trumpa. „Establishment nechápavě kroutí hlavou, protože z okrajového politika, který kritizuje NATO a vyzbrojování Ukrajiny, měl v průzkumech 5 procent a dělal kampaň převáženě na TikToku je nyní horký kandidát, který dostal 23 procent hlasů a předběhl nejen stávajícího prezidenta, ale i jeho soupeřku z hnutí Zachraňte Rumunsko Elenu Lasconiovou, která prosazuje zvýšení výdajů na obranu a také pomoci Ukrajině,“ konstatuje.

Poukazuje na to, že pokud by Georgescu vyhrál, tak rumunský prezident má kontrolu nad obrannými výdaji. „Georgescu se s tím nepáře, např. označil základnu NATO proti balistickým raketám v rumunském městě Deveselu za ‚ostudu diplomacie‘, vyzývá k ukončení války a zpochybňuje výhody členství Rumunska v NATO. Georgescu byl hlasitým kritikem postoje současné vlády v probíhajícím konfliktu na Ukrajině a argumentoval, že NATO a EU nezastupují rumunské zájmy a že válku manipulují americké obranné společnosti,“ nastiňuje postoje potenciálního prezidenta.

„Jeho kampaň byla převážně postavená na kritice prudce rostoucích životních nákladů, přičemž Rumunsko má v EU největší podíl lidí ohrožených chudobou. Volební účast ve volbách byla 52,5 %, což je o něco více než v prezidentském klání v roce 2019. Druhé kolo hlasování je naplánováno na 8. prosince,“ informuje a dodává: „Mainstream už píše, že výsledek ‚znamená katastrofu‘ pro parlamentní volby, které se uskuteční příští týden ještě před druhým kolem volby. V Rumunsku totiž dvě hlavní rumunské strany, kdysi soupeřící, uzavřely velkou koalici a je možné, že voliči jim nyní za jejich ‚skvělou práci‘ vystaví účet.“

Na závěr Šik dodává, že očekává osočení, že Georgescu vyhrál kvůli „ruské hybridní válce“.

To už v podstatě přišlo. Finský doktorand z FSV UK Joni Askola už na síti X prohlašuje, že Rumuni musejí svědomitě „šířit povědomí“ o tom, co je Georgescu zač, tedy „zrádce Rumunska“.

Romanians need to work diligently before the second round of the election to raise awareness about Călin Georgescu and what he truly represents—russian interests. He is a traitor to Romania pic.twitter.com/4w7GSYLWot — Joni Askola (@joni_askola) November 25, 2024

