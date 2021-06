„Strašný zvrat“. Profesor Kovář o USA. Ale větří i velký problém v Evropě

reklama

Změny se dnes oproti minulosti dějí podle historika Kováře skokově, do jisté míry je vnímá jako vzpouru proti liberálním demokratům. Obává se, že se „liberalismus“ stává spíše propagací zákazů, regulací a rovnostářství. Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5696 lidí

Situaci s liberály vztáhl nejdříve na Británii. „V Británii, pokud jde o reálné výsledky, tam pořád prohrávají, a Johnson stále vyhrává. Bavíme se o dvou věcech. Jednak to je na politické úrovni, kde liberální demokracie, raději budu říkat progresivisti, to se mi více líbí, vlastně žádné velké politické úspěchy moc nemají,“ uvedl a poukázal také na přehnanou politickou korektnost, která nepřináší nic dobrého.

V kontextu toho pak zmínil francouzského prezidenta. „Macron není žádný progresivista, je to oportunista par excellence, který přesvědčil Francouze v posledních prezidentských volbách, že nepatří mezi příslušníky francouzských elit. To je mimochodem majstrštyk, a uvidíme, jestli to zopakuje,“ podotkl.

Původní zdroj ZDE

„V Německu CDU, my říkáme, že je progresivistická. Ale skuteční progresivisti CDU, zejména ve spojení s CSU, nemohou přijít na jméno a v politické rovině toho vlastně moc nevyhrávají. Jásali nad Joem Bidenem, ale Joe Biden je všechno, jenom ne progresivista, probůh. Biden je ztělesnění esence konzervatismu a politického mainstreamu,“ konstatuje profesor.

„Čili v politické rovině nevyhrávají, ale to, co v tuto chvíli vyhrávají, je soft power, obsazování institucí, univerzit, think tanků, místních vlád, et cetera,“ doplnil Kovář.

Psali jsme: Uznávaný historik Kovář: Zdivočelé sny o evropském superstátu. Občanská válka v Evropě je blíže, než si kdo myslí

Biden je největší nula v roli prezidenta USA, míní zkušený ekonom a historik. Přidal temný obraz amerických financí

To vše v něm vzbuzuje obavy, ze „strašného zvratu“, který reálně může přijít. „Tak, jako se jim to nevede v politice, tak může přijít zvrat, a teď nechci spekulovat na základě čeho, i pokud jde o tuto soft power. Zatímco dneska si ve Spojených státech studenti vynutí ochod děkana, protože je právník a někoho hájí, tak za 10 let se změní společenská nálada, a mohou si vynutit odchod progresivistických rektorů a děkanů,“ připomněl například konec 60. let, kdy v Německu na univerzitách řádila levice. „Než bys řekl švec, bylo to pryč,“ doplnil.

Sám by prý dnes svého syna na žádnou západní vysokou školu humanitního směru nedal. „Když se podívám, co se děje v Cambridge, v Oxfordu, na Břečťanové lize, tak ne, nedal. Raději bych, aby vyrůstal ve svobodnější společnosti, než že mu bude parta zfanatizovaných levicových progresivistů říkat, jestli může na maturitním večírku poplácat holku po zadku nebo ji obejmout,“ pokračoval profesor. Rovněž i ideové spory uvnitř EU mohou podle historika Kováře v budoucnu pro Evropu znamenat mnohem větší problém, než se dnes zdá.

Se zhrozením coby historik sleduje dnešní dění, kdy se například v Německu odhaluje socha bolševického vůdce Vladimira Iljiče Lenina. „V nadživotní velikosti se staví socha Lenina. To mladí Němci zešíleli? A starosta se to pokusil zastavit, ale soud řekl, že není důvod,“ popisuje.

„V nadživotní velikosti tam postaví sochu masového vraha, tvůrce totalitního státu, který páchal genocidu na svých národech… A mladá německá komunistka v čele radikální strany dává rozhovor a říká: ‚To byl tvůrce státu sociální spravedlnosti.‘ Tak si říkám, že je to okamžik, kdy si člověk musí promnout oči a říká si: ‚Je to možné?‘ Je to možné. Svět už je takový,“ komentoval závěrem historik Martin Kovář dění u našich západních sousedů.

Psali jsme: Koronu seslalo sociopatickým vládcům samo nebe. Zakázali pohyb i dýchání a prošlo jim to. Doktor Hnízdil o zničené generaci a pokusu na lidech Říct černochovi, že je opice? Z TOP 09 zní zhnusení, a z Anglie výzvy k vyloučení Slavie. Ale zabil to Topol Profesor historie a expert na dějiny 20. století: V USA vyhraje Trump. Zde jsou důvody Účelová likvidace, nebo osobní selhání? Profesor Kovář našel zastání. Ale filozofové z UK hrozí tvrdou odvetou







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.