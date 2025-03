„Studium menstruace u transgender mužů.“ I na to šly v USA statisíce

„Šílenství končí a obnova Ameriky je v plném proudu," řekla ministryně Brooke Rollinsová, když oznamovala zrušení kontroverzního grantu. Kdyby ministryně nezasáhla, grant by běžel do jara 2027.

Podle dostupných informací byla příjemcem grantu Southern University Agricultural & Mechanical College v Louisianě. „Je důležité si uvědomit, že transgender muži a lidé s mužskou genderovou identitou, intersexuální a nebinární osoby mohou také menstruovat,“ stálo v popisu projektu.

Server televize Fox News upozornil, že studie byla poprvé odhalena konzervativní neziskovou organizací American Principles Project, která identifikovala více než 340 federálních grantů udělených během Bidenovy administrativy různým institucím – včetně vysokých škol a nemocnic – v celkové výši více než 128 milionů dolarů z federálních fondů.

„Posílejte nám další tipy (na zrušení)," požádala ministryně Rollinsová na sociální síti X.

??CANCELLED: $600,000 grant to study “menstrual cycles in transgender men”



Keep sending us tips. THANK YOU, @approject! The insanity is ending and the restoration of America is underway. ???????? https://t.co/7S53WQ3CP3