„Ta paní křičí. To se nedá,“ zanaříkal Babiš. Řekl, co zažil mezi lidmi. Přijal opatření

Je neděle a spolu s ní je tu pravidelný informační pořad premiéra Andreje Babiše Čau lidi. A jsou tu samé dobré zprávy. Česká ekonomika je na tom prý dobře, škody po tornádu se utěšeně řeší a naši vojáci v Afghánistánu odvedli podle Babiše dobrou práci. Politik se ale také podělil o zkušenosti z volební kampaně. Někdo mu údajně rozvrací mítinky. Nechyběla strašlivě křičící žena z Trikolóry nebo brutálně vulgární STANaři. „Pořídil jsem si štuple do uší. To se nedá!“ postěžoval si dokonce.

reklama

Anketa Je dobře, že BIS podle tvrzení prezidenta Zemana odposlouchává jeho okolí? Ano, padni komu padni 0% Ne, není to dobře 100% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1 lidí

„Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Dnes samé dobré zprávy. Nejlepší zpráva je ohledně stavu našich financí. Vy stále posloucháte od médií a od opozice, jak jsme na tom špatně. Není to pravda. Jsme na tom velice dobře,“ ujišťoval občany Babiš a dodal: „O tom svědčí i ty ratingy, které máme stále skvělé. Poslední zpráva je, že veřejný dluh ČR je 43,3 procenta vůči HDP, a to je stále méně, než byl dluh v roce 2013, to bylo 44,4 procenta HDP. A do roku 2013 kdo tady bačoval? No přece koalice SPOLU. A to ještě dobře víte, kolik stovek miliard jsme museli kvůli covidu dát do naší ekonomiky.“

Podle premiéra je Česká republika stále nejméně zadluženou zemí v Evropě. „Někdo se vám snaží namluvit nějaký strach z budoucnosti. Žádný není,“ řekl dále Babiš. Informoval rovněž o tom, že se nezapomíná na obyvatele zasažené nedávným tornádem. „Vláda schválila 1,4 miliardy korun pro lidi zasažené tornádem. Od 24. 8. do 26. 8. zase budou na jižní Moravě týmy MMR, které tam zprostředkovávají ty smlouvy. K dnešnímu dni bylo uzavřeno 100 smluv o dotace v objemu 142,5 milionu. Celkově dalších smluv je 169 v objemu 238,4 milionu. Takže to funguje. Funguje to. My nezapomínáme,“ prohlásil politik s tím, že se bude na místo neštěstí vracet.

Fotogalerie: - Vřava kolem Babiše

Vyjádřil se i k situaci v Afghánistánu. Podle Babiše naši vojáci v zemi odvedli neuvěřitelný výkon. „Gratuloval jsem generálovi ve výslužbě Balounovi, našemu velvyslanci za to, co se mu povedlo. Povedlo se mu něco neuvěřitelného, všem našim vojákům. Myslím, že i naši spojenci nás dávají za příklad. Chtěl bych, a také jsem řekl, že navrhuji, aby prezident velvyslanci Balounovi dal vyznamenání. Prezident to dnes potvrdil v rozhovoru pro Blesk, že mu to vyznamenání přidělí, což je skvělá zpráva,“ radoval se premiér.

Podle něj Česká republika zachraňovala ty Afghánce, kteří pracovali pro naše velvyslanectví a vojáky, protože by jinak přišli o život. „Vy dobře víte, a tím začíná i moje knížka, kterou podepisuji, že bojuji proti ilegální migraci. Toto není ilegální migrace. My bojujeme a vždy budeme bojovat proti ilegální migraci. A u nás nebudeme přijímat někoho, o kterém my nerozhodneme,“ ujišťoval opět Babiš.

Psali jsme: Černý kůň voleb? Dostali jsme z politologa jedno jméno: Lubomír Volný

„Se nepos*rte!“ Babišovu akci narušili Hučín s Horváthem. VIDEO z konfrontace

V rámci vakcinační kampaně vyzval premiér země rovněž občany k tomu, aby využili příležitosti a nechali se co nejdříve naočkovat. Zmínil také některé své negativní zkušenosti z probíhající předvolební kampaně. Ostatní strany jsou prý na hnutí ANO zlé. „My, a já jsem za poslední týden navštívil asi 26 míst, chodíme za lidmi, nabízíme knížku, bavíme se s lidmi. A všechno z naší strany je v klidu. Nikoho nenapadáme. Naše hnutí nechodí nikam, nechodí protestovat, neposíláme lidi protestovat na mítinky jiných parlamentních stran, které se ucházejí o vaši přízeň ve volbách. Chováme se slušně. Co se teď stalo. Stalo se to, že jsme zjistili, že jiné strany to nedodržují,“ podivoval se Babiš.

Fotogalerie: - Babiš v Poděbradech. S knihou i zmrzlinou

„Například taková jedna paní, která kandiduje za uskupení Trikolóra Soukromníci Svobodní v Ústeckém kraji a strašně křičí. Ta paní strašně křičí. Já už jsem si nechal koupit štuple do uší. Ty lži, to se nedá poslouchat. Ona křičí vlastně jak ta jejich předsedkyně. Já vůbec nechápu, proč to dělají. Proč nám narušují mítinky. Asi už to chápu,“ dodal zkroušeně premiér.

Ostatní strany si podle něj na ANO netroufly, a proto kandidují v koalicích. „Kdyby šly samy, tak bych viděl ten rozdíl v té podpoře voličů.“ Ránu do obličeje dostal i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Ten se podle Babiše ohání slušností a korektně vedenou kampaní, ale Babiš má s tímto politickým projektem prý jiné zkušenosti. „Takže pane Rakušan, prosím vás. Za vás kandiduje nějaký Kuchař, to je dvojka Karlovarského kraje. Ten už byl členem ODS, potom kandidoval za hnutí Pro, kandidoval za Hlavu vzhůru, kandidoval Pro zdraví a sport. Teď kandiduje za vás, je to dvojka. Tento pán mě sprostě uráží. Takže by bylo dobré, když něco deklarujete, aby to zkrátka platilo,“ poučil Babiš svého politického soupeře. Příznivci STAN prý dorazili také na Babišův mítink do Zlína. Podle premiéra neváhali dokonce slovně urážet dokonce i celé rodiny s dětmi, které si přišly pro podpis jeho nové knížky.

Psali jsme: Čas jít z EU. Maďarskem otřásla bomba, Němci zděšeni. To tu ještě nebylo Nepřizpůsobiví žádný důchod nedostanou. Mě nezajímá, co chce Brusel. Aplaus pro Okamuru a espéďácké pivo ve Zlíně Premiér Babiš: Naše ekonomika rekordně roste Volební model Univerzity Karlovy: o premiérovi rozhodne Šlachta





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.