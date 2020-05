„Ta voda je slaná! Pili jsme ji...“ Uprchlíci popsali útrapy, které jim působila maltská pobřežní stráž

Maltské námořnictvo mělo ohrozit 101 migrantů při jejich pokusu dostat se k maltskému pobřeží z Libye. Migranti hovoří, že poté, co se rozhodli vyskákat ze svého plavidla do moře, tak je prý pobřežní stráž nutila navrátit se zpět na loď za pomoci nebezpečných manévrů. „Dostali jsme se do vody a oni se nás asi snažili zabít. Vytvářeli vlny a museli jsme pít mořskou vodu. Byli jsme unavení, protože mořská voda byla slaná. Mořská voda je velmi slaná. Udělali všechno, abychom se nedostali na Maltu,“ líčí hrůzné chvíle jeden z mužů.

V té době však stále migranti doráželi na maltské a sicilské přístavy. První loď se 47 lidmi na palubě byla odbavena v maltských vodách neziskovou organizací Aita Mari, další se 77 lidmi dorazila 13. dubna na Sicílii.



Třetí loď prý byla podle tvrzení serveru alarmphone.org zatlačena zpět do Libye. Tvrdí, že kvůli neposkytnutí pomoci od Malty zemřelo 12 lidí. Na palubě bylo 63 osob. Fotogalerie: - Babiš v Itálii řešil migraci

Kromě těchto pokusů o proniknutí do Evropy se objevila i čtvrtá loď. Ta však oproti ostatním měla vybočovat. Loď se 101 osobami na palubě dorazila do Pozzalla na Sicílii 12. dubna a někteří lidé se následně divili, jak se přeplněný gumový člun dokázal plavit asi 500 kilometrů od libyjského Zlitenu až k sicilskému Pozzallu. Starosta Pozzalla Roberto Ammatuna na to odvětil: „Je to bezpochyby nová strategie obchodníků s lidmi, kteří s největší pravděpodobností přenesli mnoho zoufalých lidí z mateřské lodi na menší loď.“



V tomto případě však měla hlavní úlohu sehrát maltská pobřežní stráž. Dle výpovědí migrantů jim maltské bezpečnostní složky nepomohly a snažily se je odtrasovat mimo Maltu.



Po třech dnech plavby loď podle výpovědi jednoho z migrantů skončila u Malty, kde její posádku oslovilo turecké obchodní plavidlo a navedlo ji k pobřeží, načež na palubě začala panovat veselá nálada. Netrvala však dlouho. Fotogalerie: - Ve víru migrační krize

Z dalšího plavidla jim u pobřeží prý rozdali záchranné vesty a poté se do věci vložila pobřežní stráž. Migranti odmítli spolupracovat, a poté co se dozvěděli, že by měli zamířit zpět do Libye, rozhodli se z lodi vyskákat do vody. „Moje těžké oblečení mě stahovalo dolů a voda byla těžká. Nikdo z nás nebyl dříve zvyklý plavat v moři,“ vybavuje si hrůzné chvíle jeden z vyskočivších.



Maltské plavidlo podle něj kolem plavců nebezpečně kroužilo a snažilo se je donutit vrátit se na jejich loď. „Dostali jsme se do vody a oni se nás asi snažili zabít. Vytvářeli vlny a museli jsme pít mořskou vodu. Byli jsme unavení, protože mořská voda byla slaná. Mořská voda je velmi slaná. Udělali všechno, abychom se nedostali na Maltu,“ vyprávěl další z mužů.





Pak všem ve vodě maltská pobřežní stráž měla rozdat vodu a pomoci jim zpět na jejich plavidlo. „Všichni jsme byli šťastní a křičeli jsme ‚Alláh Akbar‘,“ vybavuje si první ze svědků další pocity radosti, které ale opět netrvaly dlouho, jelikož jim Malťané prý řekli, že jim ukážou směr do Itálie. Když si stěžovali, že na tuto plavbu nemají palivo, mělo jim být sděleno, že na Maltě je velká nákaza koronavirem, načež jim stráž dodala 40 litrů. Získat měli i zcela nový motor.



Po noční cestě člun s migranty z Libye zakotvil druhého dne na Sicílii. Důvodem, proč se zprávy o této plavbě začínají šířit až nyní, je, že po zakotvení člunu zůstali „účastníci plavby" v karanténě.

