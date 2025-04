„Tady nesoudí soudci, ale svoloč.“ Xaver a otec odsouzeného z kauzy Slopné trhají justici na kusy

Případ, o kterém mluvíme, se odehrál v září 2011. V rodinném domě ve Slopném byl nalezen mrtvý 77letý Miroslav Sedlář. Policie zpočátku neviděla důvod k podezření na trestný čin – tělo totiž objevila rodina, která tvrdila, že muž upadl ze schodů. Lékařka na místě podle všeho uvěřila a policie nebyla přivolána. Až soudní pitva o několik dní později ukázala, že Sedlář zemřel násilnou smrtí – byl brutálně zbit a zřejmě i udeřen kovovým předmětem. Mezitím však byla celá domácnost vyklizena, dezinfikována a věci oběti vyhozeny, což zásadně zkomplikovalo vyšetřování.

Podle Dalibora Šimona rodina oběti aktivně bránila přivolání policie. „Říkali, že spadl ze schodů, že to není nic vážného. A lékařka jim uvěřila. Jenže zatímco sepisovala zprávu o smrti, oni doma uklízeli a odváželi věci na skládku. Celé místo činu bylo zlikvidované ještě před tím, než vůbec někdo začal vyšetřovat,“ uvedl otec odsouzeného. Dům, kde k vraždě došlo, byl podle jeho slov v pondělí po víkendovém nálezu již kompletně vysmejčený, savem vyčištěný, a dokonce s vyměněným nábytkem.

Policie tak od počátku neměla šanci pracovat s čistými stopami. Přesto se jí podařilo najít pachové stopy, které měly vést k Davidu Šimonovi a Maroši Straňákovi. A právě na těchto nepřímých důkazech a pozdějším svědectví několika recidivistů vystavěla obžalobu.

Univerzální svědek a recidivista

Jedním z hlavních svědků byl Milan Rakaš – muž se čtyřmi až pěti trestními záznamy, který tvrdil, že mu Straňák ve vězení vše přiznal. Zároveň se ale ukázalo, že s ním sdílel celu pouhý jeden den. „Toho chlapa si tam dali schválně. Dostal za to snížení trestu. V dalším případu zase obíral lidi o peníze a přejmenoval se, aby mohl dál podvádět. To je dnes univerzální svědek, kterého vytáhnou, kdykoli je potřeba,“ uvedl Dalibor Šimon.

David Šimon byl tehdy dvacetiletý kluk bez záznamu v rejstříku trestů. Soud ale jeho obhajobu neuznal. Ignorovány byly i záznamy z facebooku, kde komunikoval v době činu s dívkou a podle digitální stopy měl být v restauraci v Uherském Hradišti. „V 19.05 si začal psát, v 19.25 už seděli spolu. Soudce Koudela ale rozhodl, že elektronická komunikace je nepřesná. To mě tak vytáčí,“ rozčiloval se během pořadu Xaver Veselý.

Podle otce odsouzeného bylo cílem uzavřít případ za každou cenu. „Policie vyslýchala několik měsíců rodinu oběti, ale nikoho neobvinila. Až pak sáhla do okruhu známých Straňáka, kde byl i můj syn – jen protože měl auto a řidičák. Našli si obětního beránka,“ říká Šimon.

Další otazníky budí čas smrti. Oficiálně byl stanoven mezi 19. a 20. hodinou, přestože svědek – osvětlovač z divadla – tvrdil, že se zavražděným Sedlářem viděl ještě o půl desáté večer mluvit muže v policejní uniformě. „To se ale do verze soudu nehodilo, tak to prostě ignorovali,“ tvrdí Šimon.

Skandál se zatajeným důkazem

Největší skandál se však týká důkazu DNA. Na místě činu se našla zakrvácená kukla, která nesla genetickou stopu slovenského recidivisty Zoltána Kováče. Tento muž byl podle podcastu novinářek Jelínkové a Havranové zapojen do násilné trestné činnosti a měl vazby na zbraně – stejně jako oběť. Policie na Slovensku identifikovala DNA a v dubnu zaslala výsledek do Česka. Státní zástupce Leo Foltýn však podle svých vlastních slov „z taktických důvodů“ tuto informaci zadržel. „Měl to okamžitě předat soudu. Místo toho to dal do šuplíku a čekal, až bude po všem,“ připomněl Šimon. A Xaver dodal: „To je estébák jak Brno.“

Foltýn měl navíc podle svědectví v dalších případech intervenovat u soudů ve prospěch svědků, které sám přivedl. „Volal soudům a říkal, že je to jeho člověk, že má mít klid. To není právní stát. To je šílený,“ poznamenal Xaver. Když Dalibor Šimon upozornil na možné pochybení Foltýna, reagovala justice tím, že jeho podněty odložila. Výsledek? Podle vedení státního zastupitelství Foltýn „nepochybil“.

Po odvysílání podcastové série se zdálo, že kauza bude znovu otevřena. Jenže Vrchní soud v Olomouci žádost o obnovu řízení zamítl. Podle rozhodnutí nebyly nové důkazy natolik zásadní, aby změnily výsledek. S tím ale Šimon nesouhlasí. „Když máš v ruce DNA někoho jiného a soud ti řekne, že to není důvod, tak co ještě musíš najít? Svědectví anděla z nebe?“ ptá se hořce.

Soudci i státní zástupci se podle Xavera i hosta pořadu brání přiznat chybu. Místo toho se objevila údajná šikana – hospodářská kriminálka navštívila účetnictví Dalibora Šimona, opakované policejní kontroly během jízd do Zlína. „Jakmile mě zastavili padesátkrát, pochopil jsem, že je to signál. Ale já se nezastavím,“ říká.

A nevzdává se ani jeho syn. David Šimon si ve věznici v Kuřimi odpykává dvanáctý rok trestu. „Má naději. Ví, že jsme to nevzdali. A ví, že pravda nakonec vyjde najevo,“ dodává otec. Pokud české soudy znovu řízení neotevřou, je rodina připravena jít dál – k Ústavnímu soudu a případně až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

„Tohle se může stát komukoliv. Vám, mně, komukoliv z lidí, co nás teď sledují. Tohle není justice. Tohle je justiční mlýnice. A v ní mele ten, kdo se bránit neumí,“ zakončil Xaver Veselý vysílání.