„Táhni do hajzlu. Bolševické prase. Vym*dáno v palici...“ Staněk extrémně rozdráždil veřejnost tím, co napsal

Antonín Staněk svůj postoj ke krizi vyjádřil na Twitteru. „Zrady podobně jako nevěry přicházejí většinou ze strachu a slabosti nežli racionálního záměru. I tak lze číst jednání našeho předsedy pod tlakem stranických kolegů v půli května. Další zoufalý pokus ‚hodit teď vše na Staňka‘, když nic nevyšlo, není řešením současné krize,“ píše ministr kultury a navrhuje: „Co vzít poslední zbytky rozumu do hrsti a začít přemýšlet konečně strategicky, bez hysterie a siláckých gest? Znovu říkám: ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÉ ‚krize‘ BLOKOVAT NEBUDU A RÁD BYCH VŠECHNY VYZVAL, AŤ VYČKAJÍ DO SCHŮZKY S PANEM PREZIDENTEM 12. 7.“

Další den se jal své stanovisko vysvětlovat: „Včerejší tweet není osobním útokem na Jana Hamáčka! Je odpovědí na hysterická obviňování na sociálních sítích po schůzce v Lánech. Grémium mi 9. 5. vyjádřilo důvěru a pověřilo mě konkrétními úkoly k 31. 5., aby mě pár dnů poté vyzval předseda k rezignaci. Jasné nedodržení slova. Přesto jsem výzvu uposlechl a rezignaci v zápětí podal. Řada nepromyšlených kroků nás ale dovedla tam, kde jsme. Svalit teď odpovědnost na Staňka je výhodné, ale nefér. Moje představa řešení této krize a jejího odblokování bude předmětem schůzky s panem prezidentem 12. 7. Věřím, že nějaké konstruktivní řešení najdeme.“

Ovšem co si diskutující o Staňkových myšlenkách a návrzích mysleli, bylo více než výmluvné. Odpovědi se nesly ve stejném duchu. „Co byste čekali od prasete, co chodí na křty knih soudruha Grebeníčka. Nevím, z který prdele jste v ČSSD toho Staňka vyhrabali, ale zase ho tam honem rychle pošlete,“ radila Strana Mírových Revolučních Tradic.

Ale co se týče posílání zpátky, vyskytla se tato odpověď: „Ani nevíte, jak se Olomouckým ulevilo, že jste vypadnul do Prahy a děláte ostudu tam, nikoliv v Olomouci v křesle primátora. Debakl ČSSD ve volbách do zastupitelstva v Olomouci byl zasloužený i díky Vám. V Praze ho prokoukli, tak ho chtějí vrátit zpět do Olomouce. Pražáci, nechte si ho a ještě klidně doplníme stavy, protože takových ‚odhalovačů korupce‘ je v Olomouci dost.“

O Miroslavu Grebeníčkovi hovořila i bětka.báthory: „Běž se vybrečet ke Grebeníčkovi, ten tě rád utěší předčítáním ze svého protikřesťanského pamfletu, který jste spolu soudružsky oslavovali! A když bude nejhůř, můžete si navzájem recitovat škváry Karla Sýse, cos je ocenil státním vyznamenáním, ty ostudo české kultury!“

Ozval se, překvapivě slušně, i starosta Řeporyjí Pavel Novotný: „Tohle někdo z mých členů zastupitelstva veřejně vzkazovat vedení místního sdružení v Řeporyjích, tak… Moment, to by se nestalo. Dle mého jste suverénně nejtrapnější figurou toho spektáklu.“

„Staňku, jsi jen odporné prolhané bolševické prase stejně jako Zeman. Táhni už do hajzlu, jsi ostuda ČR,“ mínil Bludný Holanďan.

A invektivy pršely dál: „Když se řekne samolibý, nafrněný kretén, vím naprosto přesně, koho si představit.“

Ozval se též komentátor z Hospodářských novin Petr Honzejk: „Promiňte, ale Vy si vůbec nemáte představovat nějaké řešení. To není Vaše věc. Premiér navrhl Vaše odvolání, takže jediné, co byste měl z logiky Ústavy a obecné politické kultury dělat, je balit si kufry...“

„Antoníne, okamžitě vypadněte. Je i ve Vašem zájmu, aby se za Vás nestydělo Vaše potomstvo a abyste nebyl v učebnicích dějepisu zapsán jako ten, kdo pomohl Zemanovi provést ústavní puč. Dobře si rozmyslete, jak se zachováte. Jste sice debil, ale konstruktivní řešení jistě najdete!“ vzkázal Děda Homolka.

„Mít takhle vymrdáno v palici jako tady Staněk – to se fakt nevidí,“ přidávala svou trošku do mlýna Panna Marie Vinohradská.

autor: kas