„Takhle volby dopadnou korespondenčně.“ A je zle. Přišel návrh proti vládě

Strany vládní pětikoalice předložily v uplynulých dnech nový návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. A právě k této volbě se vyjádřil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Hele klidně, ale nechtějte od nás daně. Ať je platí lidé, kteří si vydělávají a daní v USA a v Austrálii a o Česku vědí jen to, co je v médiích,“ podotkl.

„Smysl zavedení korespondenční volby je, aby volby dopadly takto. Hele klidně, ale nechtějte od nás daně. Ať je platí lidé, kteří si vydělávají a daní v USA a v Austrálii a o Česku vědí jen to, co je v médiích,“ zkonstatoval prezident České stomatologické komory Roman Šmucler na sociální síti X. Dodal k tomu průzkum, ve kterém je patrné, že by v zahraničí drtivě vyhrál PirSTAN následovaný uskupením Spolu.

Smysl zavedení korespondenční volby je, aby volby dopadly takto. Hele klidně, ale nechtějte od nás daně. Ať je platí lidé, kteří si vydělávají a daní v USA a v Austrálii a o Česku vědí jen to, co je v médiích. :-) pic.twitter.com/AHeDO2zCUi — Roman Šmucler (@smucler) December 9, 2023

„Mně se líbí, jak máte na všechno názor,“ podotkl Andrej Poleščuk.

„To je demokracie. To byste nechtěl,“ odvětil Roman Šmucler.

To je demokracie. To byste nechtěl?? — Roman Šmucler (@smucler) December 9, 2023

Zareagoval i advokát Radek Pokorný. „Aby mohli volit občané. Je to v drtivé většině států EU, v USA, v Kanadě, není to v Rusku,“ napsal.

„Tohle je nedůstojné advokáta. Má moje rodina žijící v USA, jež tam platí daně, volit? Ne. Pro turisty klidně ano. Řešíme složitou věc. Simplifikace složitých problémů přivedla Česko do neštěstí, ale jak myslíte…“ odvětil Šmucler.

Tohle je nedůstojné advokáta. ??Má moje rodina žijící v USA, jež tam platí daně, volit? Ne. Pro turisty klidně ano. Řešíme složitou věc. Simplifikace složitých problémů přivedla Česko do neštěstí, ale jak myslíte… — Roman Šmucler (@smucler) December 9, 2023

„Romane, jsem-li občanem a mám volební právo, mohu ho využít, dle ústavy. To by mohl pochopit i zubař. Je to snadné jako facka, proto to uznává drtivá většina civilizovaných států,“ zmínil následně Pavel Jechort.

„Korespondenční volba je složité téma. Zdaleka není všude a právo na ni nemáte. A fackování si nechte mezi své kamarády,“ napsal Šmucler.

Korespondenční volba je složité téma. Zdaleka není všude a právo na ni nemáte. A fackování si nechte mezi své kamarády. — Roman Šmucler (@smucler) December 9, 2023

„Byl jste někdy na služební cestě? Věřím, že ano,“ píše Michal Vasek.

„To nebude volba pro turisty, ale i pro lidi, kteří v ČR nebyli 10 let,“ poznamenal Roman Šmucler.

To nebude volba pro turisty ale i pro lidi, kteří v ČR nebyli 10 let. — Roman Šmucler (@smucler) December 9, 2023

„Zahajujeme proces uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv, volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Věřím tedy, že záměr najde mezi parlamentními stranami širokou podporu,“ uvedl vicepremiér Vít Rakušan z hnutí STAN.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že se korespondenční volbu podaří prosadit: „Slíbili jsme, že prosadíme korespondenční volbu. A splníme to. Mohu s radostí potvrdit, že společný koaliční návrh se dnes ráno propsal do sněmovního systému, takže proces projednávání může konečně začít. Korespondenční volba je bezpečná, efektivní, snadná a statisícům Čechů pobývajících v zahraničí zásadně usnadní život. Ostatně možnost volit korespondenčně už desítky let svým občanům v zahraničí umožňuje celá řada zemí a ČR tak přestane být výjimkou,“ napsala v pátek na sociální síť X.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že návrh počítá se systémem dvou obálek. „Spoluobčané, kteří pobývají v zahraničí, ať už pracovně či studijně, si budou moci osobně nebo online požádat o identifikační lístek s osobními údaji a dvě obálky. Svůj volební lístek nejprve vloží do obálky, která je menší. Tuto menší obálku s volebním lístkem pak spolu s identifikačním lístkem pošlou ve větší obálce na zastupitelský úřad. Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí,“ popsal Bartoš.

Zatímco představitelé současné vlády věří, že zavedením korespondenční volby se zařadíme po bok vyspělých zemí, její kritici varují před tím, že korespondenční hlasování není bezpečný způsob a je náchylné ke zfalšování.

Proti snahám vlády protlačit korespondenční volbu se staví i parlamentní opoziční strany, hnutí ANO a SPD. Ty avizují, že kvůli zákonu jsou připraveni ve Sněmovně zabránit schválení návrhu vedením dlouhých obstrukcí.

Za to opozici premiér Fiala ostře odsoudil a zdůraznil, že zavedení korespondenční volby je krok správným směrem: „Korespondenční volba pro české občany v zahraničí míří do Poslanecké sněmovny. Opozice hrozí obstrukcemi, ale jsme připraveni korespondenční volbu prosadit, je to krok správným směrem,“ napsal na síti X na svém účtu předseda vlády.

Vedle Fialy se k snahám opozice zabránit prosazení korespondenční volby vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Ve Sněmovně bude diskusní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Tak jsem zvědav na ty výmluvy, proč teď už to není správné,“ sdělil Rakušan.

