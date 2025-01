„Takoví musejí pryč z Německa.“ Po vraždě dítěte jsou pro deportace i přistěhovalci

Osmadvacetiletý afghánský uprchlík Enamullah Omarzai sledoval v Aschaffenburgu v Bavorsku skupinu dětí z mateřské školky v parku Schöntal a pobodal dvouletého Yannise a muže, který chtěl děti ochránit. Další tři lidé, včetně malé dívky ze Sýrie, byli vážně zraněni.

Deník Bild poznamenal, že hrůzný čin vyděsil celé Německo, včetně lidí, kteří sami do Německa přišli jako emigranti, nebo lidí, kterých do Německa přišli jejich předci.

Všichni označili útok v Aschaffenburgu za „šílenou noční můru“.

Kinana žije se svým manželem a čtyřmi dětmi v Berlíně-Neuköllnu. Její otec přišel do Německa ze Sýrie a ona zde vyrostla.

„Zločin v Aschaffenburgu mě obzvlášť děsí, protože to bylo malé dítě. Každý, kdo přijede do Německa a chce získat azyl, aby zde mohl dále žít, musí také dodržovat německé zákony a žít podle místních hodnot. Každý, kdo to nepřijme, by měl být deportován,“ poznamenal Kürsat Yildirim z Turecka, který v Německu žije už 33 let.

Ahmad Murat z Afghánistánu žije 22 let v Německu a pracuje jako taxikář v Dortmundu a dnes říká, že za svého krajana, který spáchal takovou hrůzu, se hluboce stydí.

„Je to velmi ostudné. Takoví lidé vše zničí – musejí být okamžitě deportováni. Pro zločince zde není místo. Hluboce se stydím za své krajany. Vaše chování vrhá stín na nás všechny,“ zdůraznil.

„Německo nám pomohlo a vzalo nás mezi sebe. Měli bychom být vděční a přizpůsobit se. Kdo to neudělá, měl by opustit zemi,“ zaznělo z úst Amin Othman, Kurda, který přišel do Německa před 9 lety.

„Něco takového vás zarazí. Kdo se nepřizpůsobí kultuře a společnosti, neintegruje se a ignoruje pravidla, měl by se vrátit. Možná by se doma cítil pohodlněji?“ poznamenal Syřan Ahmad Dodki, který žije deset let v Německu a pracuje jako taxikář v Dortmundu. Zkrátka a dobře, on má také jasno.

Server Euronews v obecné rovině doplnil, že děsivý útok rozpoutal další kolo debaty, zda není na čase zmínit německou imigrační politiku. Podobné hrůzné činy posilují popularitu Alternativy pro Německo (AfD), která říká, že je všechny ilegální migranty z Německa třeba vyhostit.

Incident v Aschaffenburgu, ke kterému došlo jen několik týdnů před německými parlamentními volbami, přiměl opoziční strany, aby využily útok jako platformu pro obhajobu přísnější migrační politiky. Vůdce středopravé strany CDU Friedrich Merz již slíbil, že pokud se stane kancléřem, zavede okamžité hraniční kontroly, přičemž předložil dva návrhy týkající se migrace a návrh zákona do Bundestagu. Patří mezi ně odmítnutí všech „ilegálních přistěhovalců“ na hranicích.

Server Deutsche Welle připomněl, že pachatel děsivého útoku se svou žádostí o azyl neuspěl a měl být z Německa deportován. A kdyby byl, dvouletý chlapec možná mohl být ještě dnes naživu.

