„Teď už jen prohlásit, že je Napoleon.“ Doktor Macek se neudržel při slovech Babiše

„Premiér Andrej Babiš přece jen bude očkování v Česku řídit sám. Potvrdil to v rozhovoru pro server Novinky.cz. V něm uvedl, že tak důležitou logistickou akci nemůže řídit nikdo jiný, protože nemá takové zkušenosti jako on,“ poznamenal Macek s tím, že dlouho očekávané šílenství tak propuklo naplno. „Teď už jen prohlásit, že je Napoleon. Viz jeho prohlášení: Má-li někdo diabetes, tak má určitě o tom doma fůru papírů. Podvodům, že by chtěl někdo předběhnout, lze předejít jen tak, že ten papír přinesou,“ uvedl Macek. A zkonstatoval, že český kocourkov zdárně pokračuje.

„Ministr Blatný zastavil očkování většiny zdravotníků, tak jak začalo v prosinci fungovat. Informovala CNN Prima News. Ta se odkazuje na interní dokument Ústřední vojenské nemocnice, který má k dispozici. Podle dokumentu by od soboty měli dostávat vakcínu jen zdravotníci, kteří jsou přímo v kontaktu s covidovými pacienty, a dále klienti a zaměstnanci domovů pro seniory,“ napsal k tomu Macek. A ocitoval ministra zdravotnictví Jana Blatného z tiskové konference. „Nemocnice jsou na hraně svých kapacit. Otevírat polní nemá smysl, protože není dost personálu. Potřebujeme snížit jeho nemocnost, proto mají zdravotníci prioritu v očkování. Pomoci by mohlo i otevření škol, aby se vrátily sestry, které pečují o své děti doma.“

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

„Přesně za týden by se měli senioři nad 80 let začít přes internet přihlašovat na očkování. Do centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz bude muset zapsat své jméno a osobní údaje každý, kdo má zájem o očkování proti onemocnění covid-19. Do něj budou občané vkládat též osobní citlivé zdravotní údaje,“ zmínil dále Macek k očkování.

A všiml si i slov exministra zdravotnictví Romana Prymuly, že zákaz vzdálit se více než 15 kilometrů od domova by předešel situaci na horách. „Několik desítek lidí se v sobotu večer navzdory platným vládním nařízením bavilo na nelegální párty v Melantrichově ulici v centru Prahy. Do budovy si pro účastníky došli policejní těžkooděnci,“ okomentoval to Macek.

„Měl bych ale jednu nepříjemnou připomínku k těm dnes bezesporu tak vytíženým, unaveným a zbytečnými konflikty na sítích naštvaným zdravotníkům: vaše snaha ochránit seniory měla začít už podstatně dříve. Bylo třeba dlouhodobě lidem vtloukat do hlav, že mají o sebe pečovat, pohybovat se, cvičit, chodit. Ne hlavně předepisovat množství léků, které už nefungují ani jako a naopak ničí starší organismus. A teď nám zase říkáte, počkejte na zázračnou vakcínu, a zavíráte seniory do izolace, která se nutně nepříznivě odráží na jejich duševním i tělesném stavu! A úplně na závěr: braňme se proti viru, nosme roušky, myjme si často ruce, užívejme vitamíny, cvičme, choďme na procházky, dodržujme odstupy a jiná opatření proti šíření nemoci. Braňme se ale také tomu, aby nás oslabili, rozdělili a definitivně ovládli. Zvyšujme imunitu, a to nejen vůči virům!“ uzavřel.

