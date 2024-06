„To muselo stát peněz.“ Špína od Nerudové na Turka. Odhaleno pozadí

Dostala papír s hříchy a podle toho jela. Tak hodnotí, jak se chovala kandidátka Danuše Nerudová v debatě s volebním lídrem Motoristů Filipem Turkem, herní vývojář Daniel Vávra. „Muselo to stát docela dost peněz,“ odhaduje ohledně práce, kterou STAN vynaložil na to, aby na Turka našel špínu. A Nerudová je podle něho sociopatka, protože se smála, když Turek vyprávěl o tom, jak mu zemřela matka. O aroganci Nerudové psali i další komentátoři. Podle Petra Holce Nerudové stačila jedna věta.

Včera se na CNN Prima News konala debata lídra Motoristů Filipa Turka a lídryně STANU, Danuše Nerudové. A nedá se říci, že by s ní diváci byli spokojeni. Velmi dlouze ji rozebral herní vývojář a spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra. „Žena si u toho dávala polštář na hlavu, jak jí bylo trapně. Nemyslím si, že z Filipa a to moje žena Filipa volit myslím nebude a o Nerudové nic neví,“ nadhodil první dojem.

Podotkl, že Turek je jeho známý a mají společnou lásku k luxusním autům. „Byl jsem velmi zvědav co na něj, člověka s naprosto nekorektním cynickým černým humorem a trochu divokým životním stylem, vytáhnou. Protože jsem mu už před lety říkal, že některé ty jeho humory ho možná budou jednou mrzet,“ řekl.

Podle Vávry tým Danuše Nerudové vytěžil studnici Turkových sociálních sítí do dna. „Řekněme si, jak tenhle celý proces nejspíš probíhal. Ve STANU zjistili, že mají preference na houby, Turek se po nich vozí a naopak má preference pro ně šokujícně vysoké, a tak se rozhodli, že s tím něco udělají. Danuše dřív odmítla několik možností jít s ním do debaty delšího formátu, kde by se šlo do hloubky, ale nakonec po té, co si na Filipa udělali rešerše a někdo jí nabrífoval, co o něm má říkat, přijala krátkou debatu, kde se bude jen křičet. A prezentovala to jako, že ho vyzývá. Po té, co nepřišla do několika debat, kam byla pozvaná,“ popsal, jak debata asi vznikla.

Nerudová své názory a kauzy neobhajovala, naopak – když se řeč stočila na ní, začala kydat hnůj podle naučené strategie a ještě tvrdila, že chce vést debatu o problémech. Vávra soudí, že kdyby místo Nerudové seděla umělá inteligence, řídila by se programem lépe.

Sociopatii Danuše Nerudové odvozuje Vávra z toho, jak reagovala na to, když Turek vysvětlil, jak to bylo s „ezo knížkou“, kterou vydávala Turkova tragicky zesnulá matka, takže po její smrti vydávání spadlo na něho. „Když to Nerudové oznámil, tak ta udělala co? Smála se jako naprosto obludná zrůda,“ hodnotí Vávra.

„I kdyby si myslela, že její oponent je sociopat, jako ona sama a zneužívá tragickou událost k výmluvě, tak jakýkoliv příčetný člověk v tu chvíli zařadí zpátečku a vyjádří alespoň náznak soustrasti. Minimálně proto, že nechce vypadat jako nelidský kretén. Nerudová nezařadila zpátečku, ale ještě přidala a znova dokola opakovala obvinění co jí někdo napsal na papír a u toho se nahlas smála...“ popsal situaci.

Stejně pak Nerudová reagovala, když se řešilo její špinavé prádlo, totiž „stupidním smíchem“ a protiútokem. Že jí to bylo dovoleno považuje Vávra za selhání moderátorky Wolfové. Také si povšiml, že když Turek začal s „mrtvolami okolo Dozimetru“, tak ho moderátorka utnula a nahrála opět Nerudové.

Tu Vávra již od prezidentské kampaně považuje za „věšák na názory“, který je tlačen marketingem. Všímal si i toho, jak nedokázala pochopit, proč by mladí lidé volili Filipa Turka, jak sama nálepkovala a útočila, ačkoliv to sama odsoudila, a to samé provozovala i co se týče strašení. „Nerudová je naprosto asociální a nelidská, což je každý, kdo se směje, když někdo mluví o smrti své matky. Do debaty byla ochotná jít teprve potom, co jí tým týdny hledal špínu na jejího oponenta a měla napsaný tahák, co má říkat. A stejně to nedala,“ zhodnotil její výkon.

Všiml si ještě toho, že není zdaleka sám, komu se výkon Nerudové nelíbil. „A teď jsem si všiml, že ještě mu redakce vypínala mikrofon. Kdykoliv na něj začala Nerudová ječet, tak najednou nebylo slyšet, co Turek říká. To byla panečku férovka,“ doplnil ještě.

Lidí, kteří si všimli, jak byla debata zamýšlena, bylo více.

Debata Turek x Nerudová je evidentně řízená tak, aby Filip Turek @DolphSegal se cítil jako obviněný u soudu a ospravedlňoval se za vše ze své historie. Nerudová tam od CNN dostala roli žalobkyně z dob prokurátora Urválka, kterou chrání soudkyně moderátorka. A to Turka nevolím. — Caesar! (@Ja09724729) June 3, 2024

„Šít do někoho s jeho mrtvou mámou, opakovaně bodat do bolavého místa. Půl rozhovoru se motat kolem toho, co někdo sbírá a dědí. Chechtat se jak kobyla na steroidech, snad na každý argument. Prostě SaTAN. Víc k tomu nemám,“ zhodnotil debatu konzervativní aktivista Antonín Vavruška.

Šít do někoho s jeho mrtvou mámou, opakovaně bodat do bolavého místa. Půl rozhovoru se motat kolem toho, co někdo sbírá a dědí. Chechtat se jak kobyla na steroidech, snad na každý argument. Prostě SaTAN. ????‍>? Víc k tomu nemám. — Antonín Vavruška (@AntoninVavruska) June 3, 2024

I sázkař Michal Sirový, který je ke STAN spíše sympatický, poznamenal, že Nerudová se chová skutečně arogantně.

Konec debaty Turek–Nerudová! ??



Tohle byl strašnej bizár.



30 minut moderátorka hecuje, ať se probírá, co o sobě oba píšou na sítích, aby pak řekla, že nezbývá čas na další témata. ??



Obecně asi remíza:

– DN mírně lepší, ale brutálně arogantní

– Turek se ukázal, ale slabej — Michal Sirový ???? (@sssirda) June 3, 2024

Šéf strany PRO Jinřich Rajchl k hodnocení použil slova komentátora a novináře Petra Koláře z iDnes, který debatu hodnotil takto: „Koukám na první politickou debatu letošních eurovoleb on-line. Nerudová vs. Turek. Ještě že jsem neviděl ty ostatní diskuse. To je strašný! Turek – podle toho, co jsem o něm slyšel – by měl paní Danuši udusat v prvních třech minutách. Místo toho tam mektá jak vylouhovaný pytlík Roberta Šlachty. Je defenzivní, strašně špatný. Frajer, kterého v debatě přejede Danuše, si nezaslouží jít do Bruselu, ale maximálně tak do Brna. A to paní Nerudová podává svůj naprosto standardní výkon. Čili je slabá jak vylouhovaný pytlík Víta Rakušana. Fakt bída od obou.“ Rajchl k tomu jen dodal, že příště by na Nerudovou měli pustit jeho. A ještě si kopl do Turka za poznámku o ruských vlajkách na demonstraci.

Celkem očekávatelně se za Nerudovou synchronizovaně postavili politici STANU a obdivovali její výkon.

Vyčítali Danuši Nerudové, že duelem s Filipem Turkem ho jen zbytečně zviditelňuje.

Já myslím, že je dobře, když je Filip Turek vidět. Celkem jasně se ukáže, že za tou siláckou fasádou toho zas tolik není.

Byla jsi skvělá @danusenerudova. Díky. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 3, 2024

.@danusenerudova byla skvělá. Jak Turkovi teklo do bot, tak jen drmolil a drmolil. Že jej i moderátorka musela usměrňovat, kdo klade dotazy. Bublina splaskla. A přesně jak zaznívá trefně v komentářích. Vykládat ve zlatém křesle nesmysly svým příznivcům je úplně jiná disciplína. — Michaela Šebelová (@SebelovaM) June 3, 2024

Dnešní debata na CNN Turek vs. Nerudová. pic.twitter.com/2NCRbfBJpN — Pavla Pivoňka Vaňková - poslankyně STAN (@PavlaPivonka) June 3, 2024

A krátce pro ParlamentníListy.cz zhodnotil výkon profesorky komentátor Petr Holec: „Danuši Nerudové stačila jedna věta, aby nám ukázala, co je zač. Strašila pokusem o vraždu Fica, přitom to ale byla ona, kdo ho přirovnal k Hiltlerovi. Takže tohle je Nerudová. Fake profesorka blábolů z predátorských časopisů.“

