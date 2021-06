„To není seriózní žurnalistika, ale tendenční!“ Expremiér zakročil proti redaktorovi

„Možná že by bylo dobré, aby každý redaktor v jakýchkoliv novinách, když píše redakční sloupek vyjadřující názory redakce, měl za sebou nějakou historii. Aby to byl publicista, za kterým je vidět nějaká práce, nějaké články, které jsou zajímavé buď stylem, anebo obsahem, což oboje svědčí o osobnosti takového autora. Bohužel, ne každý redaktor toto zvládá. A tohle se nedaří ani redaktorovi Práva Koukalovi, který tak rád generalizuje…“ poznamenal Paroubek.

„Ve středu například rozvíjel tezi, kterak se ‚…projevila jistá zpozdilost místního nahlížení na problematiku‘ (rozumí se rasismus a jeho projevy) oproti anglosaským zemím. A to vše pan redaktor píše v souvislosti s trestem UEFA pro dnes klíčového hráče Slavie a také národního fotbalového mužstva Ondřeje Kúdely. Ten dostal od jakéhosi orgánu UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče v utkání s Rangers FC zákaz startu v deseti mezinárodních soutěžních zápasech. Možná že by se pan redaktor měl uráčit podívat na záznam toho, co předcházelo oné údajné ‚rasistické urážce‘ Kúdely v emotivním závěru zápasu, který odehrála Slavia v Glasgow,“ pustil se do osvětlení situace Paroubek.

„Bezprostředně před údajnou urážkou, které se měl Kúdela dopustit, maje ústa rukou zakrytá, předcházela kopanice do ležícího hráče Slavie od dvou ‚skotských‘ hráčů. Zhruba 25 minut předtím útočící skotský hráč likvidačním faulem mohl zabít gólmana Slavie Koláře. Za tento životu nebezpečný zákrok byl skotský hráč komisí UEFA odstaven ze hry na tři zápasy,“ dodal Paroubek.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 6% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7679 lidí Kúdela vůči hráči tmavé barvy pleti, není podložena důkazy. Sám hráč skotského týmu změnil několikrát výpověď, co mu vlastně Kúdelou mělo být řečeno. Stejně tak jeho kolega z týmu, který údajně rasistickou urážku slyšel a podal o ní svědectví, několikrát změnil, aspoň podle britských médií, formulaci toho, co bylo vlastně řečeno. Když se podíváte na záznam z této vypjaté části utkání, tak tento ‚svědek‘ nemohl slyšet vůbec nic,“ dodal se slovy, že se mu zdá, že se Skotům náramně hodilo vyvolat nějaký skandál.

„Nevím, jestli pan redaktor někdy hrál fotbal. Znám případy politiků, a to i z řad prezidentů či premiérů této země, kteří kdyby kopli do meruny, tak by si zapletli nohy do vánočky. To jsem nikdy nedokázal pochopit. Hrál jsem fotbal odmala a vím, jaké výrazy vzduchem s přibývajícím věkem od protihráčů létaly. Nebylo to nic hezkého, ale po zápase se na všechno zapomnělo. Rychle nebo pomalu, ale zapomnělo. Nevím, proč si zrovna redaktor Práva musí brát do úst reakci hradního kancléře, který se Kúdely opravdu veřejně zastal. To vidím jako vcelku normální, zastat se českého hráče anebo hráče hrajícího v českém týmu, myslím-li si, že hráč postupoval fér a správně,“ zmínil dále Paroubek. A rozhovořil se i o systémovém rasismu – ve Velké Británii podle něj existuje, u nás nikoliv. „Tím nechci tvrdit, že mezi námi nejsou nějací přiblblí rasisté. Ale není to vůbec převládající trend v české společnosti,“ dodal.

Následně se zaměřil i na sloupek redaktora Koukala ohledně minimální mzdy. Vadilo mu zejména to, že Koukal sociální demokracii přišil „tříprocentní charakter“. „Tedy jinak řečeno, v Právu ignorují řadu věrohodných průzkumů veřejného mínění, které dávají sociální demokracii vcelku bezpečnou voličskou základnu až kolem 7 % preferencí, a přebírají nekriticky zřejmě účelově zpracovávané ‚průzkumy veřejného mínění‘, dělané pro Českou televizi, které přisuzují ČSSD tu 4, tu 3 % volebních preferencí. To není právě seriózní žurnalistika. To je ryze tendenční žurnalistika,“ uzavřel.