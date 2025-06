„To neudělám.“ Blažek se rozloučil jasnými slovy

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3960 lidí

„Neplánovaně zde asi pronesu nejsledovanější projev mé politické kariéry, která se samozřejmě chýlí ke konci,“ konstatoval od řečnického pultu politik a dodal, že název schůze je již splněn, protože „Blažek opravdu okamžitě odstoupil“. A pokračoval: „Co se Pavlu Blažkovi honí v hlavě asi nejvíc, je, že přistoupení k té darovací smlouvě může způsobit společenskou, nejen politickou krizi. Za to se chci omluvit vám všem v tomto sále. S některými jsem tu dvanáct let a chci poděkovat za to, že přestože jsme třeba v různých politických stranách, přesto v těch komentářích mají vůči tomu, co se stalo, jakýsi všeobecně lidský přístup a nezneužívají toho k přehnaným výrokům vůči mé osobě kromě toho, že komentují tu situaci. Co je vždy zajímavé, jsou mravokárci, kteří ale nedokážou v tom osobním styku udržet tu základní etiku a ta je mezilidská. Když tady poslouchám projevy třeba Pirátské strany, tak já bych také mohl vzpomínat na spoustu věcí, ale já to neudělám. Neudělám to právě proto, že jedna z těch věcí, které jsem dodržoval celý život, byla právě ta etika osobních vztahů. Nevyužívám těch situací, abych za každou cenu, když už někdo stejně odchází, abych musel toho člověka plísnit a takzvaně dobíjet. Volič ať si uvědomí, kdo a jak se chová i v této situaci a kdo toho jak zneužívá a používá.

Celé vystoupení Pavla Blažka.

Hodně silný.

Ať už si o něm každý myslí co chce, tak v těch devíti minutách je řečeno vlastně vše, co o té "kauze" potřebujete vědět.

Netřeba víc dodávat. pic.twitter.com/1RHdQCOZwG — Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) June 5, 2025

Dále uvedl: „Pokud jde o ten případ jako takový, já už jsem řekl naprosto všechno ve veřejném prostoru. A už k tomu v podstatě nic víc dalšího nevím. Co ovšem vím, je to, že zapojit do toho další členy vlády apod. je sice politicky jistě zajímavé, ale mimo realitu. Ta byla opravdu taková, že rozhodovací procesy o té darovací smlouvě probíhaly na ministerstvu, které jsem řídil – nebo ještě tři dny budu řídit de jure nebo kolik to je dní. Nikdo jiný se na tom nepodílel.“

Poděkoval poslancům za „milé chvíle“

Zdůraznil, že až do 7. března tohoto roku nikdo netušil, o jak vysoké hodnoty se může případně jednat. „Nikdo si nebyl do té doby jistý, zda se podaří ty nosiče, které byly v držení policie, myslím, deset let, vůbec otevřít. Pak došlo k tomu podcenění. Částka byla vysoká. Ministr Blažek byl zaslepen tím, že by ty peníze mohly jít do resortu, který řídí, na potřebné věci. Nedomýšlel jsem tu věc reputační a obecně etickou, jakou to může způsobit ve vnímání veřejnosti. To byla moje velká politická chyba. A to byl i důvod toho, proč jsem na funkci rezignoval. Protože když někdo nedokáže domyslet, jaké to může mít důsledky na veřejnost, tak v té veřejné funkci zkrátka a dobře nemá co dělat. Chci poděkovat vám všem, se kterými jsem tady trávil dlouhé roky, za spolupráci i za milé chvíle, které jsem tady s vámi mohl zažít. Jsem dnes potěšen ještě jednou věcí – že jiná debata je v kuloárech a jiná tady před kamerami. Jsem velmi rád, že i někteří – a nebylo jich málo – poslanci opozičních stran chtějí znát mé osobní stanovisko k této věci, a já jsem neměl důvod jim ho neříkat,“ řekl odcházející ministr.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



ministr spravedlnosti v demisi

Řekl, že naprosto chápe, že se před volbami v sále Poslanecké sněmovny dělá před kamerami politika, která musí být navenek nějak viditelná. „Zkrátka a dobře je volební rok. Omlouvám se tímto nejenom vládní koalici, ale i opozici, protože to, jak je to dnes popisováno – celý ten příběh – opravdu poškozuje pověst politiky jako takové. Ale snad věta závěrečná: Jsou některé případy, jejichž opravdovou podstatu, jejichž význam, to, co čtete v médiích, co spolu souvisí a nesouvisí, se možná ukáže a projeví až s odstupem času. Já nedokážu posoudit a myslím, že nikdo z vás, když tady čtete různé články, neví, co z těch článků je realita, co s čím souvisí a nesouvisí a jaké důsledky to ve finále způsobuje jenom směrem k té darovací smlouvě. To je samozřejmě problém, který si ponesu já nějakou dobu. V podstatě kamkoliv přijdu, bude otázka na bitcoiny, jak to vlastně bylo – nebylo. Vezměme na vědomí, že lidé mají informace z médií. A jak už jsem řekl, možná se spojí i věci nespojitelné a jednoho dne se to bude třeba vědět,“ zamyslel se Blažek.

Vznikne román nebo film?

Dále významný politik ODS řekl, že by se ani nedivil, kdyby se tento případ stal námětem pro nějaké literární dílo a možná i film. „A to je mimochodem přesně to, co mě na tom případu přitahovalo, a to je ta možnost, že někdo jenom proto, že vykonal dlouhý trest odnětí svobody, dlouho se nedostával k nějakým nosičům, tak možná – to slovo je důležité – mu vzrostl majetek. Myslím, že k té věci už nemám co dodat. Je spousta dotazů, ale já už jsem všechno řekl. A už nevím, co bych k tomu dál řekl. Že jsme udělali chyby, je zřejmé. Ty jsou popisovány. Nemyslím si, že tady mám stát proto, abych pořád a pořád opakoval, že celkový postup chybný byl. Zejména tím, jak vypadal. A v dnešní době je hlavní, jak co vypadá, ne co je obsahem. Mé úmysly byly čestné,“ řekl a dodal, že čestnost se nemusí ztotožňovat s chytrostí.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

„Viděl jsem resortně. A co je důležité – když tady poslouchám, že jde o korupční kauzu – jde o kauzu, která špatně vypadá, ale ne o korupční. Kdyby šlo o korupční kauzu, tak to muselo být tak, že stát něco ztratil a někdo to má doma. Politik nebo úředník. Tady došlo k paradoxní situaci, kdy stát naopak peníze nabyl. Neexistuje podezření, že by nějaký politik – včetně mě – z toho něco měl. To znamená, že korupční kauza je označení falešné. Je to kauza nešťastná, působící prapodivně, kauza, která způsobuje u našich spoluobčanů nedůvěru. Ale rozhodně není korupční,“ zdůraznil Blažek a zapřísahal se: „Na tisíc procent zde mohu říci, že pokud si někdo myslí, že já jsem z toho měl nějaký osobní prospěch, tak se velmi, ale velmi mýlí. Možná že to byl poslední projev zde u tohoto mikrofonu v mém životě, takže vám přeji mnoho štěstí. Uvidíme, jak dopadnou volby – kdo z vás tu bude nebo nebude. Já tu už nebudu zcela jistě. Ještě jednou se vám omlouvám za to, že musíte dnešní den trávit tím, co se stalo na Ministerstvu spravedlnosti, a tím, jak ta věc vypadá. Už jsem to jednou říkal, ale řeknu to znovu: mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. Moje rezignace je zcela namístě.“

