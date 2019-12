„To podělal! Poslal jsem ho někam!“ Premiér Babiš u Soukupa drsně účtoval. Podívejte se s kým

Opozice je neúspěšná, mají jen Antibabiše. Prohlásil ve vysílání Duelu moderátora Jaromíra Soukupa na TV Barrandov premiér Andrej Babiš (ANO). „Problém je v tom, že se Babiš narodil! Oni nemají co lidem nabídnout!“ pokračoval. Podle šéfa vlády se „máme skvěle“. K demonstracím proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, které vypukly po jejím nástupu do funkce, se táže, co tedy ovlivnila. „Jak to ovlivnila? Proč jsem teda znovu obviněnej? Je to nesmysl!“ uvedl. Kauza Čapí hnízdo prý už „lidi nezajímá“. Poodhalil též, proč se rozhodl v tomto roce nejmenovat ministrem kultury místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Prý by hrozilo, že by „rozvrátil vládu“, stejně jako to teď má činit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

K personálním změnám projevil jen spokojenost. Chválil tak nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka či ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Odmítl, že by změna na Ministerstvu spravedlnosti budila kontroverze. „Ne, nevyvolalo, někdo to vyvolal,“ hřímal. A tázal se, jak podle jeho kritiků měla Benešová ovlivnit jeho trestní stíhání. „Jak to ovlivnila? Proč jsem teda znovu obviněnej? Je to nesmysl!“ prohlašoval. A dodal: „Nic neovlivnila.“ Ke svému synovi Andrejovi a kauze jeho údajného únosu na Krym pak řekl, že to byla „pěkná prasárna“. Platy jdou podle něj nahoru a obvinění v kauze Čapí hnízdo „dolů“. O kauze se prý debatovalo už dost a „lidi to již nezajímá“.

K novému ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, jenž na svém postu vystřídal Antonína Staňka, podotkl, že je nyní příliš brzo jej hodnotit. Soukup tvrdil, že nepochopil, proč do této funkce nebyl jmenován kandidát na tuto pozici, místopředseda ČSSD Michal Šmarda. „Mně přijde, že by byl rebel, proto jste ho tam nechtěli,“ zamyslel se Soukup. A Babiš mu to bez rozpaků potvrdil, prý se báli, aby Šmarda „nerozvrátil vládu“, jako to teď podle premiéra dělá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Vztahy se šéfem sociální demokracie Janem Hamáčkem jsou podle šéfa vlády i přes letní rozpory dobré. „Pokud naše vláda bude úspěšná, tak i sociální demokracie bude v úspěšné vládě. To někteří nepochopili,“ upřesnil pak k hlasům, které sociální demokracii radí, aby nepokračovala ve vládní spolupráci.

„Já pracuju od rána do večera pro všechny občany, i pro ty, kteří mě nenávidí a proti mně protestují,“ jal se následně jmenovat Babiš s tím, že oni „lidi určitě nepodvedou“. „My neuděláme, co udělaly pravicové vlády v roce 2009, že přiškrtily ekonomiku, my uděláme přesný opak,“ pokračoval a přednesl dlouhý seznam profesí, které si za jeho vlády měly polepšit.

Suchou nit nezanechal ani na některých médiích. „Různé servery lžou a vymýšlejí nesmysly proti mně,“ říká ke svým stálým preferencím a podotýká, že to je zázrak, že se i přes podobné „lži“ nesnižují. „Teďka mě někdo zkouší, co si všechno platím, já si všechno platím,“ poukázal dále a upřesnil, že si platí letenky i květiny.

Pokračovalo se zákonem nazývaným lex Babiš, což je název novely zákona o střetu zájmů, na jejímž základě musel premiér vložit svoji firmu do svěřenských fondů. „Popírá základní lidská práva,“ odsoudil to Babiš. Má být zvědavý, jak v tomto rozhodne Ústavní soud, u nějž stížnost k tomuto zákonu leží již tři roky.

Následně se diskuse vyostřila a Babiš si to nenechal líbit. Nechť se jdou lidi na Čapí hnízdo podívat. „To je pro lidi,“ nenechal si Babiš vnutit Soukupova slova o jeho kauzách a vytáhl svůj národní investiční plán.

A pak během pořadu vyzval obyvatele, ať se na něj lidé obrátí s tím, co by oni chtěli anebo co jim naopak připadá v investičním plánu přebytečné. „Když ho nechtěj, tak my ho vyškrtneme,“ říká ke kritice velkého počtu zimních stadionů.

Podle zástupců opozice však národní investiční plán není realistický, chybí v něm plán financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. To Babiš opět odmítl. „Kdybych byl Harry Potter a tohle se promítlo v realitě, tak jsme ve Švýcarsku!“ proklamoval. Soukup si ale neodpustil poznamenat, že: „Je tu jenom jedna věc.“ A připomněl mu, že není Harry Potter a nemá na to dostatečné finance. „Proč s tím někdo nepřišel dřív?“ pokračoval ve svém projevu Babiš a rýpl si i do opoziční Pirátské strany. „Piráti si nacvičují ministry, tak je to i pro ně,“ vzkázal.

A řečnil i na téma demonstrací, které se v posledních dnech pořádají proti němu na mnohých místech České republiky a stojí za nimi především spolek Milion chvilek pro demokracii. „Demonstrují proti věcem, které neexistují,“ obořil se na protestující. „Hnutí a proti tomu jsou všichni,“ politoval situaci na politické půdě. S demonstracemi však prý nemá problém, a pokud s ním někdo chce jednat, tak se tomu rozhodně nebrání. Pravý důvod spatřuje v něčem jiném: „Opozice je neúspěšná, mají jen Antibabiše.“

Pokračoval i k auditu Evropské komise o jeho údajném střetu zájmů. Kdyby firmu převedl vlastníkovi, který s ním nemá nic společného, myslí si, že by lidé začali tvrdit, že to je jen „na oko“.

„Problém je v tom, že se Babiš narodil! Oni nemají co lidem nabídnout!“ započal burácet.

V Evropské unii podle něj „dělají protibabišovskou“ rétoriku, protože: „Babiš Evropskou unii irituje,“ předjímal a jmenoval ochranu vnějších hranic či prosazování jaderné energie. „Ten udavač, který to udal, připravil ČR o 827 milionů,“ pokračoval, a mířil tím na senátora zvoleného Piráty, nestraníka Lukáše Wagenknechta. A uzemnil Soukupa, že se „nic vracet nebude“. „Je to účelová záležitost!“ trval si na svém. Obeznámil, že „komisař jasně řekl, že se k tomu ČR bude moct vyjádřit“ a že rozhodnutí má být až na podzim 2020.

„Ty dotace, to si nikdo nedává do kapsy! Ta pekárna!“ pokračoval premiér s narážkami na auditní zprávu a shrnoval, kolik lidí tam bylo zaměstnáno. „Největší škoda mé bývalé firmy je, že jsem odešel!“ „Kdo teda poskytl tu dotaci té pekárně? Mládek z ČSSD! Myslíte si, že Mládek nahrával Agrofertu?“ tázal se rozpálený Babiš a zmiňoval jméno bývalého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. „Nic se vracet nebude! Je to otázka právníků a naši právníci musejí přece bojovat za české peníze,“ dokončil.

K odvolání šéfa Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušana Navrátila upozornil, že to rozhodně nesouviselo s kauzou Huawei. Navrátil podle něj nemá manažerské schopnosti. „Zkrátka to s ním nešlo,“ pronesl a upozornil, že se jednalo o jednohlasné rozhodnutí vlády.

V příštím roce mají lidé podle něj očekávat jistotu. „Budou růst platy, důchody, bude se investovat. I další rok 2021 očekáváme růst,“ prohlásil. „Praha je třinácté nejlepší místo pro žití, ale ne díky primátorovi,“ pochvaloval si s narážkou na pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba Babiš.

Rád by ale viděl jiný volební systém. „Bohužel nemáme většinový systém a ta vláda je kompromis,“ posteskl si, že je ve vládě se sociálními demokraty a musí dělat nějaké ústupky. Ke kandidatuře na Hrad ovšem kladné stanovisko nedává. Cítí se prý být spíše manažerem a současná pozice premiéra mu vyhovuje. „Po politikovi nemůžou zůstat jen kecy,“ dodává.

Posledním tématem pak byl vánoční večírek, na kterém se jeho choť Monika Babišová fotografovala s rodinným přítelem a floristou Ivanem Šablatúrou. Ten pod snímek, na kterém je v kostýmu církevního hodnostáře s manželkou premiéra Monikou Babišovou v kostýmu vánočního skřítka, později napsal: „Bavíme se na večírku a chudoba u PC na fotkách!“ A to premiéra rozpálilo. „To podělal! Poslal jsem ho někam!“ započal. Prý mu „ten pán“ dodává kytky a opět opakoval, že ty květiny platí, na což se ho již měl ptát „novinář od Bakaly“. „Dal k tomu blbý, nepřijatelný komentář a někdo z toho udělal velkou bublinu,“ referoval. Babiš následně po incidentu měl své paní „vše vysvětlit“, ta je však v tomto podle jeho slov nevinně.

„Tady se to nepovedlo. Jsem mu vysvětlil, že se zachoval jak totální blb!“ podotkl ministerský předseda a na Soukupovu otázku, zdali se s Šablatúrou ještě jeho žena plánuje fotit, drsně závěrem „pánovi, který mu dodává kytky“, vzkázal: „Moje paní je na chlapy.“

