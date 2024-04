„To si nezasloužil.“ Klaus k zesnulému Jaroslavu Baštovi

„Je potřeba změnit podstatu, změnit systém,“ pravil bývalý prezident Václav Klaus při představení své studie Dílčí reformy jsou málo – řešením je systémová změna, která má vést k ozdravení jak české ekonomiky, tak českých veřejných financí. Je dle něho třeba nedělat dílčí opatření, ale změnit systém způsobem, který se bude podobat změně z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. Ale vyjádřil se také k úmrtí Jaroslava Bašty. „Myslím, že byl velmi nespravedlivě atakován v posledních dnech za to, že nedochází do Poslanecké sněmovny. To já myslím, že si nezasloužil, a to je asi všechno, co bych k tomu řekl.“

reklama

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 98% Ivan Korčok 2% hlasovalo: 6352 lidí

Objasnil, že kniha není o ekonomických datech. Že ta sice „vykukují“, ale podle Klause chybí jejich interpretace a hledání souvislostí. Současný stav ekonomiky ČR nazval chronickou stagnací a vypůjčil si Havlův citát, že „naše země nevzkvétá“. Což demonstroval například na tom, že ČR stále nedosáhla úrovně HDP před covidem, jako jediná země z EU.

Co s tím? Podle Klause rozhodně nestačí dílčí změny, ani změna hospodářské politiky, tzv. výměna jednoho Síkely za jiného Síkelu. „Je potřeba změnit podstatu, změnit systém,“ prohlásil a přirovnal nutné změny k těm, které zaváděl v 90. letech. Míra potlačení trhu prý dosáhla nové kvality, proto je nutné mluvit o změně systému. Dodal, že vláda změnu nechce, má většinu 108 poslanců, takže nemá důvod ke změně. Témata jako digitalizace či znalostní ekonomika považuje bývalý prezident za zástupná a úhybná. Kritizoval také návrhy Národní ekonomické rady vlády.

Potřeba je dle Klause myšlenkový zvrat, změna ve vztazích mezi státem a jednotlivcem, ale také mezi sátem a firmami, ve zkratce mezi státem a trhem. Podotkl, že takového programu se musí chopit nějaká politická strana, že to nemůže prosadit „nějaká neziskovka“. Konstatoval také, že ač má spousta těchto negativních jevů svůj původ zvenčí, tak není možné se jen vymlouvat na Evropskou unii, protože řadu věcí si zavádíme sami. Dodal ovšem, že za tuto „nezbytnou změnu“ nás v EU chválit nebudou. A že je třeba vládu strkat a tlačit k těmto změnám, že je třeba je žádat.

Fotogalerie: - Klausova studie

Myšlenky obsažené v knize popisoval také ředitel IVK, Jiří Weigl. Řekl, že si myslel, že některé otázky už byly zodpovězeny. Že technokratické iluze, jak budeme žít z digitalizace, rozvíjet vědecko-technickou revoluci, masivně investovat do základního výzkumu, aby nás pak živily naše vynálezy, že tato představa z pozdního komunismu už byla vyřešena. Ale není tomu tak, tyto ideje se vrátily „zabalené do zeleného papíru“ nebo do jiných pozlátek pro nepozorné a naivní posluchače. Také dodal, že souhlasí s Klausovou kritikou NERVu, protože ve dvou takových radách byl.

Klaus také varoval, že změna nebude mít okamžité výsledky a okamžitá řešení. Tedy že se nedají zavést jeden, dva nebo tři body, aby „bylo lépe“. Poznamenal, že v knize navrhl body, které nebudou vyžadovat sametovou revoluci, ale vyžadují odvážné řešení od politické reprezentace této země. A tím by otevřely cestu pro další kroky.

Vyslovil se proti přenášení odpovědnosti na „podivné instituce“, jako je například NERV. „Ta vláda má tisíce zaměstnanců. A ty zaměstnance je třeba zaměstnat. Je třeba je donutit, aby něco dělali, ne aby si najímali draze placené odborníky,“ vyslovil se.

Na dotaz z novinářského publika pak vysvětlil, že to, co nastínil, nemůže prosadit ani demonstrace na Václavském náměstí, ani „chytrá“ neziskovka, že se jedná o výsostně politické téma. Nechce prý sahat do svědomí politických stran, zda jsou toho schopny, ale obává se, že tomu tak není.

Zmíněna byla i smrt Jaroslava Bašty. Klaus o něm řekl, že byl nezapomenutelným prvkem politické scény. „Byl svůj, byl originální, držel si svůj tón, svá témata atd. Myslím, že byl velmi nespravedlivě atakován v posledních dnech za to, že nedochází do Poslanecké sněmovny. To já myslím, že si nezasloužil, a to je asi všechno, co bych k tomu řekl.“

Psali jsme: Jsou tam pro ředitele, ne pro Moravce. Boj o to, kdo bude pánem Kavčích hor Václav Klaus Slovákům gratuluje: Nezvolili jste si Aspen Institute „Pamatujte si. Bude třeba vyčistit vzduch.“ Baletní mistr Zuska. To od umělců neslyšíte Černochová, Pekarová... „Chtějí na Ukrajině dál vraždit?“ Klaus velmi ostře do kamer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE