„To slovo říct nemůžu.“ Schillerová má z ostudy kabát. Ozval se vnuk architektky, všechno je jinak

Hotel Thermal vlastní český stát, spravuje ho Ministerstvo financí. „V hotelu teď probíhá rekonstrukce a zjevně se hraje o to, jestli z unikátní architektonické konstrukce zůstane něco smysluplného do budoucnosti," uvedl moderátor Martin Veselovský a připomíná nepřímé setkání Kordovského s ministryní financí Schillerovou ve vysílání České televize.

Hotel byl dlouhá léta ve velmi špatném stavu, objevovala se tu plíseň, byl tady rozpadlý nábytek. Na tu situaci dlouhodobě organizátoři filmového festivalu upozorňovali, teď se vše konečně mění. „Nejsem hoteliérkou v pravém slova smyslu. Ministerstvo financí vykonává vlastně akcionářská práva státu v hotelu Thermal. Hotel Thermal má samozřejmě svoje vedení, ale máme zodpovědnost a samozřejmě velmi záleží na tom, aby se rekonstrukce někam pohnula. A já jsem ráda, že se hýbe, že od toho posledního setkání v září loňského roku můžeme tady předvést, že skutečně se tady udělalo kus práce. Jsem v tuto chvíli spokojená,“ uvedla pro ČT ministryně financí, která přijela do Karlových Varů na inspekční den.

Schillerová uvedla, že se v tuto chvíli rekonstruuje všech 273 pokojů. „Přičemž 126 prochází kompletní rekonstrukcí, kde se předělává absolutně všechno, to znamená vzduchotechnika, stoupačky, klimatizace, koupelny čili kompletně budou mít tyto pokoje nový kabát. Těch zbývajících 147 pokojů, které jsou v těch nižších patrech, tak ty prochází kompletní rekonstrukcí, a to tak, že už za měsíc, to znamená 15. března, prvních 60 pokojů se otevře pro veřejnost. Celá kompletní rekonstrukce této pokojové části bude hotová do spuštění mezinárodního filmového festivalu, což je pro nás důležité,“ řekla Schillerová.

K opravám však mají mnozí výhrady – například architekti, památkáři, ale také rodina architektů Machoninových – a sice, že rekonstrukce není pod jedním architektem.

„My jsme se rozhodli, asi deset let nebo déle se o tom mluví, a nikam jsme se neposunuli. A my se skutečně posunout chceme a já věřím, že vás přesvědčíme, že se posouváme mílovými kroky, takže ta stavba je rozdělena do více celků. Spolupracujeme s příbuznými paní architektky Machoninové. Slíbili jsme, že s velkým citem budeme přistupovat k rekonstrukci hotelu,“ hovořila ministryně. „Pravidelně se zástupcem rodiny pan generální ředitel Novák spolupracuje. Zavázali jsme se, že s maximální citlivostí budeme přistupovat k rekonstrukci, to znamená, zachováme modřínové dveře, zachováme modřínové obklady tam, kde to bude možné. Zachováme tvar kachliček, pokud možno i barvu, které tady byly dříve. Zachováme tady nábytek,“ zdůrazňovala ministryně.

Následovala slova vnuka Jana Kordovského. „Než začnu dštít síru, tak bych rád řekl, že my chceme, aby se hotel Thermal zrekonstruoval a aby dosahoval nějakých bezpečnostních kvalit a aby ta rekonstrukce proběhla dobře. Nechceme z toho dělat skanzen. To, co říká paní Schillerová, je lež. Nikdy se s námi nikdo nesetkal. Jednou jsme byli v Karlových Varech dělat přednášku a osvětu pro místní, kam přišlo třeba 150 lidí. Pan ředitel Novák s námi potom šel do hospody a řekl: Ok, možná se s vámi někdy sejdu. Ale to je jediné, co za tu dobu proběhlo. Takže paní Schillerová lže; a snažíme se ji kontaktovat už několik let a tohle je asi nejbližší kontakt, co za tu dobu proběhl,“ zmínil Kordovský.

Podle jeho slov babička ani neviděla projekt na rekonstrukci hotelu Thermal. „Ministerstvo financí projekt tají, i když se snažíme všemi možnými normálními, civilizovanými, také právními kroky jakékoliv náhledy vidět, neviděli jsme prakticky vůbec nic. Naše babička, které je 91, zná ten dům úplně nejlíp ze všech na světě. Absolutně nechápeme, proč třeba nekonzultuje nějaké svoje vize...“ poznamenal Kordovský.

„Hotel Thermal hostí druhou nejdůležitější, jednu ze dvou nejvíc důležitých kulturních akcí v Česku. A díky tomu, že ta rekonstrukce nemá žádného architekta, jasnou vizi, tak bude vypadat jak nějaký provinční hotel v Bukurešti a nebude reprezentativní a nebude dosahovat těch kvalit, kterých v 60. let dosahoval a se kterými moji prarodiče Věra a Vladimír Machoninovi ten dům stavěli,“ uzavřel Kordovský. Schillerovou již Česká televize reagovat nenechala.

„Dneska ráno jsem reagoval na paní Schillerovou, která se procházela po rozestavěném Thermalu. Až do momentu, kdy jsem zase slyšel její opakované lži, jsem byl v klidu. Thermal byl a je jeden velkej kšeft,“ sdílel pak reportáž na svém twitterovém účtu vnuk Machoninových Jan Kordovský.

Dneska ráno jsem reagoval na paní Schillerovou, která se procházela po rozestavěném Thermalu.



Až do momentu kdy jsem zase slyšel její opakované lži jsem byl v klidu.



Thermal byl a je jeden velkej kšeft.



Prosím podívejte se na celou reportáž na @CT24zive: https://t.co/VCrSD7UM7o pic.twitter.com/hghhJ7x9Lg

— Jan Kordovský (@korda) February 7, 2020

Nyní se k celé věci Kordovský vyjádřil znovu. Proč podle něj ministryně financí lže?

„Těžko říct. My už vlastně toto říkáme pět let. Paní Schillerová si neustále naši babičku bere do úst a pořád říká, jak ctí její hodnoty a jak si váží její práce a jak by všechno mělo vypadat a pak to dopadá takhle, kdy se rekonstruuje, aniž babička, mimochodem říkáme jí bába, protože nakreslila všechny tyhle brutalistní domy a vyžaduje, abychom jí říkali bába, není to pejorativní,“ vysvětlil Kordovský, který společně se sestrou je dědicem výkonu autorských práv a zastupuje babičku Věru Machoninovou. „Babičce je 91 let a dnes, když jsem u ní byl na návštěvě zaparkovat psa, protože sem nesmí, tak jsem se jí ptal, co mám konkrétně říct. To přesné konkrétní slovo říct nemůžu, ale celá situace ji štve a vůbec nerozumí tomu, proč by stát měl takhle podprůměrně rekonstruovat něco, co v šedesátých letech mělo nějaké vize a byla nějaká kvalitní architektura,“ podotkl Kordovský.

Ten pak popisoval i to, že dovnitř do hotelu příliš nesmí. „Jsme vyvedeni téměř okamžitě,“ stěžoval si Kordovský.

To, že premiér Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že jsou s rodinou v kontaktu, i když dle Kordovského nejsou, vnímá jako dobrou marketingovou věc. „Chtějí přesvědčit asi voliče. Těžko říct,“ poznamenal Kordovský. „Poslední kontakt se zástupci hotelu proběhl 24. dubna 2019, přijeli o tři čtvrtě hodiny později, než bylo domluveno, řekli, že možná pošlou nějaké vizualizace, a tím to skončilo,“ dodal Kordovský se slovy, že rodina získává informace z portálu Hlídač státu.

Podle jeho slov by byla rodina šťastná, kdyby se rekonstrukci podařilo konzultovat s někým, kdo rozumí architektuře, kdo rozumí designu, kdo rozumí designu 60. let. „Rozumí tomu, že to má fungovat jako jednotný celek nejenom během festivalu, nemá fungovat jenom pro turisty, ale má fungovat třeba i pro lidi z Karlových Varů. Aktuálně je to černá díra Karlových Varů, kam se všichni bojí vlézt, protože neví, co od toho očekávat, a nic se tam neděje, ale má to být kulturní epicentrum Karlových Varů, což je hrozně důležité zmínit,“ poznamenal Kordovský. Vyprávěl také to, jak na něj bývalý ředitel hotelu Ivan Chadima křičel, jak ten dům rádi nemají. „Hulákal na nás, jak je to odporné a jak ho všichni nenávidí a že je to jenom koule na noze státu a že je to úplně příšerné,“ dodal.

