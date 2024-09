„To snad není možný, co on si dovolí.“ Holec se splet ve Fialovi. Toto nečekal

Hned na úvod prozradil, že v tomto týdnu lidé zhlédnou vlastně historický stream.

„Je to historický, výjimečný stream. Protože já musím poděkovat ministrovi, kterého považuju za šílence a za největší nebezpečí pro Česko. Ale já mu musím přesto poděkovat. Za to, že, možná nechtěně, pustil pravdu. Ale tím bohužel dobré zprávy končí. Protože jak jsme se přiblížili k volbám, tak premiér Petr Fiala poslal svoji ODS do voleb s ještě větší lží a pokusem o podvod, než ukázal a provedl v těch předcházejících volbách. Já už si začínám říkat, když Petra Fialu vidím, že ten chlapík se nezdá, on vypadá nenápadně, tak ušlápnutě, člověk by mu nehádal nic extra špatného, ale já si myslím, že to je starší chlapík, kterému maminka pere trenýrky, zatímco on trhá mouchám na záchodě křidýlka. To snad není možný, co on si dovolí,“ rozčiloval se Holec.

Po pár minutách se o Fialovi vyjádřil smířlivěji a poznamenal, že jde o muže, který nechce bouchat do stolu a odmítá dělat změny ve vládě. „Fiala je takový taťka, který chce být premiérem. Nejlépe nadosmrti,“ poznamenal Holec.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V předvolebním čase běží v televizi i politické debaty. Jde o debaty jak v Česku před krajskými a senátními volbami, tak o volby v USA, kde se v televizní debatě střetli demokratka Kamala Harrisová a republikán Donald Trump. Holec se vůči všem těmto debatám vymezil značně kriticky.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 14% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 82% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 32596 lidí

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani Magda Vášáryová, která o voličích slovenského premiéra Fica či českého expremiéra se slovenskými kořeny poznamenala, že jsou frustrovaní a rozumově nedovyvinutí. „Já bych řekl, že takhle začíná demence,“ poznamenal na adresu někdejší diplomatky Holec. Podle jeho názoru Vášáryová stojí v podstatě v táboře milovníků totalit, neboť neuznává výsledky voleb, dokud nevyhraje někdo, kdo jim je milý. „Je prostě hloupá. Říkat o lidech, kteří volí opačný tábor, že jsou nedovyvinutí mentálně, tak to smrdí odpornou totalitou. To je rétorika a slovník nacistů, fašistů, bolševiků, a tak dále,“ nebral si Holec servítky.

Pár slov věnoval i situaci na Ukrajině. Podle Holce se víc a víc potvrzují slova lidí, které Fialova vláda označuje za kolaboranty, a tak by publicista rád věděl, zda se jejich skupině vláda omluví.

Došlo i na nápad maďarského premiéra Viktora Orbána, že pustí migranty do Maďarska, jak si to žádá Brusel, ale naloží je do autobusů a odveze je do Bruselu. „Já myslím, že by mohla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Lyenová ubytovat některé mladé Syřany v budově Evropské komise, ona je docela slušně dimenzovaná a oni jí alespoň kulturně obohatí,“ pravil Holec.

A pak to přišlo.

Vychválil ministra pro evropské záležitosti za STAN Martina Dvořáka.

„On přišel s neuvěřitelným, ale velmi pravdivým sdělením. On nám v podstatě přiznal, proč Fialova vláda schválila Green Deal za našeho předsednictví. On řekl ‚lidé nebudou tolik jezdit a nedáme vydělat Rusku‘. Tady máte pravý důvod toho, co oni skutečně zamýšlejí a jaký je skutečný záměr toho zákonu o emisních povolenkách, který se už vztahuje i na nás – na plebs. Jeho skutečným záměrem je dražit nám paliva tak, že už na to nebudeme mít, i když bychom auto potřebovali. A on tomu pan ministr Dvořák opravdu věří. Je to šílenec. A já mu děkuju za to, že to přiznal, protože vláda nám o tom lže,“ nebral si servítky Holec s tím, že lidé si za benzín připlatí, ale připlatí si až po volbách.

Ing. Martin Dvořák STAN



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A to je ten největší podvod. Hodí to na příští vládu, ať už bude vládnout kdokoliv. Takhle řeší svoje vlastní zrady Petr Fiala. On už asi velmi dobře ví, že už vládnout nebude, tak to tam prostě hodil. I zbytek jeho vládnutí ukazuje na to, že ho ta zkáza vůbec nezajímá. Ty schodky státního rozpočtu a že on tím zničí i tu příští vládu, protože tohle dát dohromady, to je fakt facha. A já ještě jednou děkuji ministru Dvořákovi za to, že nám vlastně řekl, že oni nám prakticky zakážou jezdit, protože na to nebudeme mít,“ poznamenal Holec.

Psali jsme: „Vláda to chce přelhat a lidé to vidí.“ Holec o drsné kampani SPD „Ten chlap v sobě nemá kus hrdosti.“ Holec k humornému výstupu Petra Pavla „To tu ještě nebylo.” Vláda se propadá, premiér je spokojený a jen toto ho zachrání Poděkovat Rakušanovi i Fialovi. Zjištění o útoku Syřana rozjelo peklo