„To tam počítáte maková zrnka?“ Skandál na Slovensku: Jak politici pekli s tím, kdo prý oddělal Kuciaka

Jedním z těch, kdo se ze slovenských politiků s Kočnerem přátelil, byl dle MF Richard Sulík, zakladatel strany Svoboda a Solidarita a současný europoslanec. Sulík jej prý navštěvoval doma, chodil s ním běhat a diskutoval s ním i o politických otázkách nebo o zvolení prokurátora či šéfa vojenského zpravodajství. MF popisuje konverzaci, kterou vedli přes SMS při volbě generálního slovenského prokurátora. „Asi budeš první vědět výsledek, tak jestli tě mohu prosit, rád bych byl druhý,“ měl poslat Kočner Sulíkovi v listopadu 2010, kdy se volba konala. Sulík odvětil, že se právě hlasuje a že dá vědět. Když se Sulík dvacet minut neozýval, Kočner poslal vzkaz: „Ku*va, to počítáte maková zrnka?“ Načež ho Sulík podle MF informoval, že zvolen byl Dobroslav Trnka a kolik kdo dostal hlasů. Trnka je podle informací MF Kočnerův známý z vojny. Sulík ke vztahu s Kočnerem uvedl: „Mnohokrát jsem řekl, že to byla chyba. Ale to, že udělám takovou chybu, neznamená, že dělám kšefty s mafií.“ Zmíněný Trnka je podezřelý, že pak ve sporu o bytový dům zasáhl v Kočnerův prospěch. Disciplinární komisí byl za to zbaven funkce.

Další Kočnerův známý je podle MF Martin Glváč ze slovenské strany Smer. Kupovali apartmány ve stejném horském středisku. Dále se Kočner prý přátelil s vyšetřovatelem národní finanční jednotky, který zastavil prošetřování odkupu nemovitostí právě v tomto horském středisku. S bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem se údajně seznámil u moře na dovolené. Kočner se prý chlubil i známostí s Robertem Ficem, se kterým bydlel ve stejném luxusním domě nad Bratislavským hradem. Uvedl, že ho zná již od založení Smeru. Fico o jejich vztahu hovořit odmítá.

Je podezřelý i z dalších trestných činů, např. krácení daní. Spekuluje se, že to byl právě on, kdo si objednal vraždu novináře Jána Kuciaka, nicméně obvinění zatím nepadlo. Mezi další obvinění, která jsou s Kočnerovým jménem spojená, je podvod na firmě Technopol v hodnotě 2,3 milionu dolarů, kterého se měl zúčastnit se synem prezidenta Kováče. Nicméně prezident Kováč udělil všem milost. Případ souvisel i s únosem Kováče mladšího. Kočner je od června ve vazbě kvůli falšování směnek v hodnotě 1,8 miliardy korun.V roce 1998 prý napochodoval do televize Markíza se směnkami za oněch 1,8 miliardy a s ochrankou, aby televizi ovládl. Tato ochranka byl podle MF Petr Čongrády, obávaný boss slovenské mafie, kterého později nájemný vrah rozstřílel samopalem. Směnky od začátku Markíza považovala za podvrh.

