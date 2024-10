„To tu ještě nebylo.“ Svědectví Petra Bystroně po projevu Orbána v EP

Maďarsko v druhé polovině roku 2024 předsedá Radě EU. Viktor Orbán, maďarský premiér, tedy vystoupil na plenárním zasedání Evropského parlamentu s výzvou k zásadní transformaci Evropské unie, která čelí vážným krizím. „Jsem zde, abych vás probudil (...) Evropská unie se musí změnit, a o tom bych vás chtěl přesvědčit,“ řekl na úvod svého projevu. Mluvil o problémech s migrací, o zadlužení, o bezhlavém zavádění zelených opatření bez propojení s průmyslem, o obraně, o chudnutí, i o tom, že jsme v souboji velmocí mezi EU, Čínou i USA na posledním místě. Následovala diskuse, která byla velmi bouřlivá.

Česká média z větší části o diskusi hovořila v tom smyslu, že Orbán dostal od europoslanců pěkně za vyučenou. ParlamentníListy.cz se obrátily na přímého svědka a účastníka diskuse Petra Bystroně, který za svou domovskou stranu AfD sedí ve frakci Evropa suverénních národů. V té vedle AfD sedí i česká SPD.

„Diskuse s Viktorem Orbánem v Evropském parlamentu byla opravdu bouřlivá,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Petr Bystroň a popsal, kteří poslanci na Orbána útočili a kritizovali jeho politiku i jeho projev, a kteří jej naopak bránili. „Na jedné straně byli poslanci, většinou ze západoevropských zemí, kteří se ho v neokolonialistickém stylu a povýšenecky snažili poučovat nebo kritizovat Maďarsko. Na druhé straně byly vášnivé projevy poslanců většinou z východoevropských zemí, kteří Orbána bránili,“ popsal Bystroň rozložení sil i sympatií k Orbánově politice v Evropském parlamentu.

Pozastavil se i nad sílou Orbánova mandátu a jeho politické síly v domovském Maďarsku. Petr Bystroň ukázal, že Orbán již potřetí za sebou vyhrál volby. „Faktem je, že Viktor Orbán je nejúspěšnější politik v Evropě. Vyhrál třikrát za sebou volby a pokaždé dostal o pět procent víc. To ukazuje, že maďarské obyvatelstvo je s jeho politikou nadmíru spokojeno. Orbán má takovou demokratickou legitimitu, jako nikdo z těch, kteří se ho snažili kritizovat,“ zkonstatoval Bystroň.

A poukázal v této souvislosti i na kritický projev Manfreda Webera z frakce Evropské lidové strany. Weber na Orbána nevybíravě útočil s argumentem, že jeho strana ani nevyhrála volby do Evropského parlamentu. „Na tento bod poukázal Orbán i v odpovědi na Weberovu kritiku. Weber totiž tvrdil, že Orbán nevyhrál volby do Evropského parlamentu a Orbán se mu vysmál a odpověděl mu: ,Jak to, že jsme nevyhráli volby, vždyť jsme dostali 45 procent a vy, kteří se nás tady snažíte kritizovat, jste v Německu dostali pouze 30 procent, tak kdo z nás ty volby nevyhrál?‘,“ poukázal na falešnou argumentaci Manfreda Webera Petr Bystroň.

„Orbán také poukázal na to, že je bezprecedentní, že v této diskusi šéfka komise Ursula von der Leyenová kritizovala Maďarsko. Poukázal na to, že tohle se v historii Evropského parlamentu nikdy nestalo, že to je absolutně mimo kompetence komise. Komise má být nestranná a kontrolovat dodržování smluv a ne se úplně jednostranně míchat do politických diskusí," vysvětlil pro ParlamentníListy.cz Orbánův postoj Petr Bystroň.

„Na závěr diskuse se Orbán dočkal potlesku vestoje od poloviny parlamentu,“ zmínil Bystroň, ale poukázal i na druhou názorovou stranu. „Z té druhé poloviny poté začalo zaznívat bučení těch nespokojených, kteří chtěli zabránit tomu, aby nakonec odešel jako vítěz debaty,“ podotknul.

Německý europoslanec za AfD pak promluvil i o zákulisních hovorech jednotlivých poslanců. A všiml si jistého zhrození nad chováním Evropské komise. „Poslanci, s kterými jsem mluvil po tomto zasedání, byli vesměs zhrozeni z toho, jak se chovali reprezentanti komise, i ti, kteří kritizovali Maďarsko,“ ukázal nálady v zákulisí Bystroň. „Dokonce jsem zaslechl názor, že tohle je už nový fašismus, čím se tam Evropská unie prezentuje,“ dodal.

Podle Bystroně se jedná o souboj dvou sil, kdy globalisté nechtějí pustit k moci strany, které usilují o posilování národní suverenity jednotlivých zemí. „V mých očích to byl jasný konflikt mezi globalisty a ,populisty‘. Globalisté se snaží všemi prostředky zabránit tomu, aby ,populisté‘, i když vyhrávají volby, aby se dostávali k moci,“ zamyslel se Petr Bystroň.

Přišla řeč i na frakci Patrioti pro Evropu, kterou po volbách do Evropského parlamentu založil Viktor Orbán s Andrejem Babišem a s předsedou rakouských Svobodných Herbertem Kicklem, kteří nedávno vyhráli rakouské parlamentní volby. Kolem frakce Patriotů vznikl v Evropském parlamentu takzvaný „sanitární kordón“, kdy její členy ostatní frakce nepustily k jediné funkci v Evropském parlamentu. Sanitární kordón je politický termín, který je používaný od dob Pařížské mírové konference po první světové válce. Tento termín je přenesený z epidemiologie, kde označoval jedno z opatření proti šíření infekčních chorob.

A právě na takovou praktiku vedení Evropského parlamentu poukázal Viktor Orbán. „To ostatně kritizoval i Viktor Orbán ve své odpovědi na kritiku, když říkal – ,vy nás, Maďary, kritizujete, že nedodržujeme demokratická pravidla. To je ale úplný výsměch, když u nás máme dvoutřetinovou většinu v parlamentu, naše strana vyhrála volby, a přesto všechny menšinové strany, všechny opoziční strany mají své zastoupení ve všech parlamentních funkcích, které jim přísluší. A vy, kteří nás kritizujete, tak tady v Evropském parlamentu sami taková pravidla porušujete a třetí nejsilnější frakci Patrioti pro Evropu, té jste zamezili, aby získala v parlamentu ty pozice, které jí náležejí‘,“ poukázal Petr Bystroň na slova Viktora Orbána.

