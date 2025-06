„To určitě nestačilo.“ Podle analytiků byl úder na Írán divadlo

Ačkoliv zatím nejsou k dispozici žádné ověřené záběry z místa, dostupné informace nasvědčují tomu, že útok USA na tři íránská jaderná zařízení pravděpodobně provedly strategické bombardéry B-2 Spirit.

Vojenský analytik Thomas Keith na X uvedl, že nutnost nasazení vojenských letounů pro doplňování paliva KC-46 z Tichomoří a schopnost nést bombu HBU-57 série MOP (Masive Ordnance Penetrator) poukazují právě na použití těchto letounů.

Podle vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa byla zasažena tři íránská jaderná zařízení: Fordow, Natanz a Esfahán. V souvislosti s útokem na podzemní haly ve Fordow analytik nicméně uvedl, že útok na íránské zařízení Fordow pravděpodobně nebyl účinný, protože jeho zničení by vyžadovalo vícero průrazných úderů nebo nasazení desítek bomb GBU-57.

Keith proto upozornil, že pokud se útoku na Fordow neúčastnilo více bombardérů, jaderné zařízení zůstalo pravděpodobně nepoškozené. Celá operace tak podle něj může být spíše „mediálním divadlem“ než skutečným vojenským úspěchem.

„Pokud nepozorovaně nepřiletělo několik bombardérů nebo nebyly spotřebovány desítky MOP, Fordow je téměř jistě nepoškozený. Může jít spíše o mediální divadlo než o operační úspěch,“ napsal Keith a v následujícím příspěvku uvedl, že podle íránských zdrojů zůstalo zařízení Fordow nepoškozené.

„Íránské zdroje nyní potvrzují, že Fordow je neporušený. Pouze dva kusy munice zasáhly přístupové body na povrchu. Žádný průnik do hloubky, žádný kaskádový kolaps, žádné zničení reaktoru,“ informoval Keith a přidal upozornění, že Fordow byl postaven tak, aby odolal i jaderné válce. Jeho bunkry jsou ukryté 80 metrů pod zpevněnou horskou masou a jediný průlet bombardéru by k jeho zničení nestačil.

„Tohle nebyl úspěšný úder. Byla to narativní operace. Byl zaměřen na trhy, voliče a hybnost,“ shrnul situaci analytik Keith, který útok na Fordow a další íránská zařízení považuje spíše za mediální a psychologickou operaci.

Keith upozornil, že i když údajně dopadlo na Fordow šest bomb GBU-57 MOP, tak tyto konkrétní bomby spoléhají na svou hmotnost a průraznost, nikoliv na sílu výbuchu. Bomba má vážit 30.000 liber, obsahovat wolframové jádro a používat zpožděné roznětky.

Jenže Fordow byl podle analytika přesně proti podobnému typu útoku vybudován. Jaderné zařízení má disponovat zakřivenými tunely, odsazenými dutinami, vícevrstvou ochranu a odolností v klíčových systémech jako je ventilace a odstředivé komory. Jeden či dva zásahy by maximálně poškodily vstupy, ale narušit jádro zařízení by vyžadovalo přesně koordinovaný útok s postupným vrstvením škod.

„To se nestalo, v nejlepším případě uzavřeli vchod. Írán nehlásí žádné narušení jádra, žádné zastavení obohacování ani vnitřní kolaps,“ uvedl analytik.

Kdyby byl Fordow opravdu zničen, byly by patrně viditelné důsledky – pod horou by se objevily krátery, elektromagnetické poruchy, rozsvítily by se seismografy nebo infračervené světlice. „Místo toho jsme se dočkali tweetu z účtu vedeného ze severního Izraele, který vykřikoval „Fordow je pryč“ a zároveň nabízel sběratelské karty Gaza's Most Wanted,“ popsal analytik.

„Pokud bude Fordow fungovat i zítra, tak Washington právě provedl nejdražší vlivovou operaci v dějinách útoků na bunkry, jen aby sledoval, jak Teherán bez úhony dále eskaluje situaci,“ shrnul situacie Keith.

K útokům na další cíle, kterými byli zařízení Natanz a Esfahán, analytik dodal, že ani zde použité střely Tomahawk typu Block IV nemohly způsobit vážné škody. Jsou podzvukové, určené k povrchovým cílům a ne k průniku do opevněných jaderných zařízení. Podle něj šlo jen o vytvoření vizuálního efektu pro „zinscenované titulky“ v médiích, nikoliv o reálné zničení infrastruktury.

O zničení íránského jaderného zařízení pochybuje i vojenský analytik Mikael Valtersson, bývalý důstojník švédských ozbrojených sil a letecké obrany. Podobně jako analytik Keith, i Valtersson připomněl, že strategický bombardér B-2 unese jen dvě střely GBU-57, což k proniknutí a zničení zařízení ve Fordow nemohlo stačit.

„Ke zničení zařízení potřebujete mnoho po sobě jdoucích zásahů. Tlaková vlna mohla zařízení poškodit, ale Íránci mohli mít nejdůležitější části na obrovských závěsných cívkách jako několik důležitých švédských obranných zařízení. S těmi se dá vydržet hodně, i kdyby tlaková vlna přišla,“ uvedl analytik s tím, že bez použití většího množství bomb MOB je výsledek totálního zničení jaderného zařízení nepravděpodobný.

Analytik zrekapituloval, že podle amerických zdrojů bylo na Fordow svrženo šest bomb GBU-57, zatímco Natanz a Isfahán byly zasaženy řízenými střelami. Podle Íránu však útok cílil pouze na vstupní a výstupní tunely a americké letectvo se tak spíše snažilo zařízení zablokovat.

„Je nepravděpodobné, že by se pokusily zničit zařízení skrze tunely do hory. Byl jsem na zabezpečených místech s klikatícími se tunely, včetně dutin po výbuchu, vytvořených tak, aby přežily náraz jaderného výbuchu. Íránci jistě mají něco podobného,“ popsal analytik na základě osobních zkušeností.

Zároveň bývalý švédský důstojník vyzdvihl, že podle íránské televize byla jaderná zařízení ve Fordow, Natanzu a Isfahánu evakuována, ale únik radiace se neočekává, protože obohacený uran byl předem přemístěn na jiná, tajná místa.

Eskalující situaci okomentoval také politický pozorovatel Erik Best a narážkou na známý výrok bývalého amerického senátora Johna McCaina, který kdysi žertem zpíval „Bomb bomb Iran“ na melodii písně „Barbara Ann“.

„John McCain se v hrobě usmívá. Trvalo to osmnáct let, ale americký prezident se konečně rozhodl, že musí "Bomb bomb bomb, bomb bomb Iran",“ napsal Best v příspěvku na Facebooku.

