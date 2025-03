„To víš že jo, prcíku.“ Fiala dostal hrubou odpověď kvůli Ukrajině

Na summitu koalice ochotných v Paříži se evropští představitelé shodli, že jakékoli uvolnění sankcí proti Rusku by bylo předčasné a kontraproduktivní. Zatímco německý kancléř Olaf Scholz a britský premiér Keir Starmer zdůraznili nutnost udržování tlaku na Moskvu, chorvatský prezident Zoran Milanovic překvapil jasným odmítnutím vojenské účasti své země.

Německý kancléř Olaf Scholz během summitu prohlásil, že „zrušení sankcí by byla vážná chyba“. „Nemá žádný smysl ukončovat sankce, dokud nebude skutečně dosaženo míru. Bohužel, toho jsme zatím daleko,“ uvedl Scholz dle deníku Le Figaro. Kancléř zároveň na sociální síti X poslal na Ukrajinu ujištění loajality. „Německo je na vaší straně tak dlouho, jak bude třeba.“

Germany stands by your side – for as long as it takes. pic.twitter.com/ag7QHDNMrg

Britský premiér Keir Starmer, který se ještě přes summitem setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, varoval před ruskými taktikami oddalování: „Bylo naprosto jasné, že Rusko se snaží věci zpomalit, že hraje hry. A to má své důsledky.“ Mezi ně podle Starmera patří „zvýšená podpora Ukrajiny, aby byla v co nejsilnější pozici, a naprostá shoda, že teď není čas sankce uvolňovat – právě naopak.“

Britský premiér Starmer také ostře kritizoval Vladimira Putina: „Na rozdíl od prezidenta Zelenského Putin ukázal, že není seriózním účastníkem mírových rozhovorů. Hraje si s námořním příměřím v Černém moři, přestože všechny strany jednaly v dobré víře, a zároveň pokračuje v devastujících útocích na Ukrajinu. Jeho sliby jsou prázdné.“

Chorvatský prezident Zoran Milanović na Facebooku ostře odmítl jakoukoli účast svých vojáků: „Žádný chorvatský voják nevkročí na ukrajinskou půdu, za žádných okolností. To je naprosto vyloučené.“ Dodal, že tento slib dal voličům během kampaně a hodlá jej dodržet.

Litevský prezident Gitanas Nauseda na summitu varoval, že „jednání podle ruských podmínek by představovala přímou hrozbu pro evropskou bezpečnostní architekturu“. Trval na tom, že případné příměří musí obsahovat „solidní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu“. A dodal další kontroverzní podmínku pro příměří na Ukrajině. Přítomnost ozbrojených sil evropských zemí na Ukrajině. „Jakákoli mírová dohoda by měla být podpořena rozmístěním evropských sil na Ukrajině,“ napsal litevský prezident.

Today, at the Coalition of the Willing meeting in Paris, initiated by President @EmmanuelMacron, I emphasized:

- Negotiations on Russia’s terms would pose a direct threat to the European security architecture.

- Any ceasefire agreement must include strong security guarantees for… pic.twitter.com/OBJOB8bVKf