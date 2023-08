„Továrna bude v Německu, ale vlastně jsme vyhráli.“ Následoval obří výsměch Pekarové

reklama

V příspěvku doplnila, že v Česku samotná výroba čipů není možná, jsou však jiné způsoby, jak se Česká republika může do řetězce produkce čipů zapojit. „Při realistickém zvážení možností je však samotná výroba čipů v ČR nyní nemožná. Samotná výroba však není jediný článek dlouhého řetězce,“ napsala s tím, že Česko se snaží o design čipů a začíná mít v tom výsledky. Zřizováno je již i centrum pro výzkum polovodičů.

Odstavec v příspěvku věnovala i prezidentství Miloše Zemana a období vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) – označila ho za slabého premiéra, který nebyl schopen otočit kurz přiklánějící se k Číně a k Rusku, na který Českou republiku navedl právě Zeman. „Skončilo to naší naprostou energetickou závislostí na Rusku a akceptování přenesení výroby klíčových komponentů do Číny. Jak tato politika selhala, odhalila naplno ruská válka a pandemie koronaviru, kdy průmysl začal postrádat mimo jiné čipy, které pro výrobu tak nutně potřeboval. To bylo potřeba změnit,“ vyjevila Pekarová. A že ve snižování závislosti na zemi s „vyděračským potenciálem“ bude Fialova vláda pokračovat.

Z továrny na čipy v Německu bude nicméně podle Pekarové benefitovat i Česká republika. „Z výroby čipů v Německu budeme bezesporu ekonomicky těžit i my a zároveň je nutné pracovat na tom, abychom pro podobné investice měli připravenu infrastrukturu a dostatek kvalifikovaných sil (také proto se mnou byli na Tchaj-wanu zástupci vysokých škol, zejména technických oborů),“ sdělila Pekarová.

Politika současné vlády s sebou nese výsledky, Pekarová zmínila důležitost zajištění příznivého investičního prostředí skrze podobné projekty. Přijetí eura by k tomu dopomohlo. „Naším úkolem je neusnout na vavřínech a dát pro nás důležitým projektům tolik potřebnou váhu, což s sebou nese i zajištění investičně přívětivého prostředí. Mimochodem není pochyb, že v tom by nám pomohlo euro. Také proto jsem dlouhodobě pro jeho přijetí a vidím jako reálný rok 2030. Děláme vše pro to, abychom brzy znovu plnili potřebná kritéria,“ vyjádřila se.

„Nastolený kurz zahraniční politiky je správný. Přináší ekonomické výhody, ale neméně důležité pro mě jsou hodnoty svobody a demokracie, které s našimi partnery sdílíme. Spolupráce s Tchaj-wanem mezi takové patří a budu se nadále zasazovat, abychom rozvíjeli, co bylo započato. #miseTaiwan není jediná, pro niž to platí,“ napsala v závěru příspěvku Pekarová Adamová.

Stavba tchajwanské továrny na výrobu čipů je pro nás výhra, ačkoli nebude stát u nás, ale v Německu. Drážďany jsou mimochodem vybrány strategicky také proto, že jsou blízko našich hranic a s naším zapojením se počítá. Při realistickém zvážení možností je však samotná výroba čipů… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 9, 2023

Místopředseda Senátu Tomáš Czernin (TOP 09) v reakci na příspěvek Pekarové zmínil, že podpora ekonomiky ČR a přijetí eura jsou klíčovými tématy strany TOP 09. „Mise Taiwan ještě více otevřela možnosti spolupráce s Tchaj-wanem. Státem, který s námi nesdílí jen byznys a technologické know-how, ale také společné demokratické hodnoty,“ napsal na síti X.

Podpora naší ekonomiky byla a bude jedním z klíčových témat @TOP09cz. Stejně tak jako přijetí EURA. #miseTaiwan ještě více otevřela možnosti spolupráce s Tchaj-wanem. Státem, který s námi nesdílí jen byznys a technologické know-how, ale také společné demokratické hodnoty. https://t.co/V0U7WQeFVi — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) August 9, 2023

Novinář Martin Schmarcz vyjádření Pekarové zkritizoval. Předsedkyně podle něj měla připustit porážku, vzhledem k tomu, že továrna bude v Německu. „Aby bylo jasno, já chápu, že nemůžeme vyhrát vše. Ale čekal bych spíše reakci ve stylu: naše vláda bude investovat do vzdělání, podpoří spolupráci vědců a průmyslníků, postaráme se o větší dostupnost rizikového kapitálu... Prostě říci si férově: Je to porážka, ale my to zlomíme!“

Aby bylo jasno, já chápu, že nemůžeme vyhrát vše. Ale čekal bych spíše reakci ve stylu: naše vláda bude investovat do vzdělání, podpoří spolupráci vědců a průmyslníků, postaráme se o větší dostupnost rizikového kapitálu...

Prostě říci si férově: Je to porážka, ale my to zlomíme! — Martin Schmarcz (@mschmarcz) August 9, 2023

„Je zde několik parodických účtů té dámy. Tenhle je ale pravý…“ přesdílel příspěvek Pekarové poslanecký asistent Jaroslava Foldyny (SPD) Walter Kraft.

Je zde několik parodických účtů té dámy. Tenhle je ale pravý.... https://t.co/WjfzDHYcMz — Walter Kraft (@walterkraft6) August 9, 2023

Kraft nebyl jediný, koho napadlo, zda příspěvek není pouze parodií. „Taky jste si museli párkrát ověřit, jestli tohle je skutečná Markéta, nikoli nějaká parodie?“ ptal se jeden z uživatelů sítě X.

Taky jste si museli párkrát ověřit jestli tohle je skutečná Markéta, nikoli nějaká parodie?

No parodie to bohužel není. https://t.co/twcucVHe5Y — Igor (@IgorTerleg) August 9, 2023

Bývalý šéfredaktor časopisu Reflex Marek Stoniš poznamenal, že Česká republika má z Tchaj-wanu investice minimálně v podobě medailí, které od Tchaj-wanu získala Pekarová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Němci, kteří pravidelně jezdí do Číny, mají z Tchaj-wanu investici za desítky miliard eur. Češi, kteří nejezdí do Číny, ale na Tchaj-wan, nemají továrnu z Tchaj-wanu, ale Markétu Pekarovou Adamovou a Tchajwance Vystrčila, kteří mají z Tchaj-wanu investici v podobě medailí,“ zhodnotil situaci Stoniš.

Politický komentátor Petr Holec Stonišovi odpověděl. Vzkázal mu, ať není zlý, získané medaile mají pro Pekarovou i Vystrčila jistě velkou hodnotu – větší než investice určitě. „Nebuď zlej. Ty medaile jsou pro oba mnohem víc než nějaká blbá investice. Oni mají svůj skromný plat jistý i bez toho.“

Nebuď zlej. Ty medaile jsou pro oba mnohem víc než nějaká blbá investice. Oni mají svůj skromný plat jistý i bez toho?? — PetrHolec (@PetrHolec) August 9, 2023

Do diskuse se znovu zapojil Walter Kraft s poznámkou, že se jedná o „sofistikovaný plán“, který však on ani Holec nepochopili. „Markéta Pekarová Adamová s Tchajwancem na nás zkrátka přemýšlí na moc tahů dopředu. To, že ta fabrika nebude u nás, ale v Německu, je totiž naše velká výhoda a jejich velká zásluha,“ přisadil si Kraft.

Jde o nesmírně sofistikovaný plán, který jsi ovšem nepochopil a já taky ne. MPA s Tchajwancem na nás zkrátka přemýšlí na moc tahů dopředu. To, že ta fabrika nebude u nás, ale v Německu, je totiž naše velká výhoda a jejich velká zásluha.https://t.co/2ch13fEQiN — Walter Kraft (@walterkraft6) August 9, 2023

Jedná se dle něj o diagnózu „Top09“. „A nejhorší je, že ani na tohle nesehnal Válek léky. Tak snad zabere stará dobrá svěrací kazajka,“ doporučil vůči Pekarové.

Tomuhle už se fakt nedá říct jinak než diagnóza Top09. A nejhorší je že ani na tohle nesehnal Válek léky. Tak snad zabere stará dobrá svěrací kazajka. Jinak tvít sdílím, jak si paní předsedkyně přeje?? https://t.co/eKYmoKu3ru — PetrHolec (@PetrHolec) August 9, 2023

S vtipem se k legraci z příspěvku předsedkyně Sněmovny přidal i ekonom Lukáš Kovanda. Přirovnal Drážďany k Polsku, do kterého Češi jezdí nakupovat. Do Německa tak budou zkrátka jezdit za montováním čipů. „Proč se to furt řeší? Když se Češi naučili jezdit pro levnější potraviny do Polska, proč by se nenaučili jezdit Tchajwancům montovat čipy k Drážďanům,“ přisadil si Kovanda.

Proč se to furt řeší? Když se Češi naučili jezdit pro levnější potraviny do Polska, proč by se nenaučili jezdit Tchaj-wancům montovat čipy k Drážďanům. ?? — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2023

Pro smích byla Pekarová i dalším uživatelům sociální sítě. „Svět podle TOP 09: Zisk sice skončí v Německu, ale je to tak správně,“ popsal situaci jeden z nich.

Svět podle @TOP09cz:

Zisk sice skončí v Německu, ale je to tak správně. https://t.co/6F62ZHKkVV — Zlý Hugo?? (@dozor1984) August 9, 2023

Jiný uživatel České republice doporučil – pravděpodobně v reakci na slova Pekarové, že „samotná výroba však není jediný článek dlouhého řetězce“ – postavení továrny na balení těch čipů z továrny z Německa. „Tak určitě je to výhra, ty čipy se musí do něčeho balit, tak tady třeba u nás v Česku může nějaká německá firma u Prahy postavit naší vládou dotovanou fabriku na obalové krabičky pro chipy a zaměstnávat tam Mongoly přes agentury, jó, to bude strategická paráda.“

Tak určitě je to výhra, ty čipy se musí do něčeho balit, tak tady třeba u nás v Česku může nějaká Německa firma u Prahy postavit naší vládou dotovanou fabriku na obalové krabičky pro chipy a zaměstnávat tam Mongoly přes agentury, jó, to bude strategická paráda.. https://t.co/I926Hj2qY7 — Gianangelo Silenti (@GangeloSilent) August 9, 2023

„Větší hovadinu jsem snad nečetl,“ poznamenal další.

:DDDD vetsi hovadinu jsem snad necet https://t.co/r2NJXDxqxz — Jakubko (@jenjedenjejakub) August 9, 2023

