„Kam hledí? Do Brna? Doleva.“ Špičkoví marketéři ztrhali Fialovy billboardy

Kampaně do podzimních parlamentních voleb už startují, marketingu se proto věnoval pořad VOX TV Nejlepší podcast. S moderátorem Petrem Kubelíkem diskutovali experti na politický marketing Marek Prchal a Oto Klempíř.

„Která strana v Česku má aktuálně nejprofesionálnější kampaň?“ zeptal se v úvodu pořadu moderátor.

„Je to zhruba tak nastejno. Aktuálně tam ten náboj nevidíme,“ soudí Marek Prchal. Důvodem toho podle něj je, že v čele obou největších volebních uskupení jsou lídři, které sledujeme už deset let. „Známe je lépe, než bychom si přáli. Víme o nich víc, než bychom chtěli. Známe je z různých situací. Už to není o kampani, je to jakýsi souboj vláda versus opozice, ať už opozice znamená cokoliv. Ty hlavní tváře tam jsou dlouho, je to zhruba tak nastejno. Když jste ve vládě, měli byste nejenom realizovat projekty, měli byste voličům také dát důvod mít vás rádi,“ domnívá se Prchal, jehož v minulosti proslavila práce pro hnutí ANO.

„Přesně tak, Máro,“ zareagoval Oto Klempíř, jenž pracoval spíše pro strany na opačné straně politického spektra. „Oni zapomněli otevřít svou náruč lidem. To, co vidíme, je vypočítavý emocionální chlad,“ míní Klempíř.

Dosavadní kampaně podle něj zatím nelze hodnotit, protože se teprve rozbíhají. „Se svými klíčovými vizuály vyjelo Spolu, a to je přesně to, co říkám. Je tam vyloženě autistický emocionální chlad. Koho to má zajímat?“ podivuje se marketér.

„Proč rovnou neřeknou: ‚Když nás zvolíte, zastavíme Putina s Babišem‘?“ přidal se Klempíř.

„Zastavíme. A co bude dál? Bude zastavený, nebo potom se zase pojede?“ nebylo jasné Prchalovi. Na dotaz prozradil svůj nejoblíbenější slogan: „Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD!“ připomněl starší plakát hnutí ANO. „Je to úplná blbost, ale fungovalo to geniálně. Nebo: ‚Nejsme jako politici. Makáme‘.“ Dalším jeho oblíbeným sloganem je: „Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně.“

Kam hledí? Do Brna?

Klempíř se pak vrátil k aktuálnímu sloganu koalice Spolu. „Mají za sebou obrovský výzkum. Hlavní slovo v kampani měl grafik, který pomáhal Obamovi. Ale co to je? Kampaň musí dělat stratég. Ne grafik. Podle toho to dopadne. Je to nějaká grafika – velká písmena na zeleném a oranžovém pozadí. Kde je to, že vědí, čemu lidé dávají přednost?“ ptá se Klempíř. K fotografii Petra Fialy hledícího do dáli poznamenal: „Kam hledí? Do Brna?“

Fotografii bez očního kontaktu kandidáta se podivuje také Prchal. „Dívá se doleva,“ konstatuje marketér a kroutí hlavou.

„Dívá se na tu levici a opovrhuje jí,“ zkouší hádat Klempíř.

„Teď je čas stát na správné straně,“ zopakuje Prchal slogan Spolu.

„Vpravo,“ doplňuje Klempíř.

„A dívá se doleva,“ podivuje se Prchal. Jedna z věcí, kterou máme naučenou, podle něj je, že když vidíme obraz, na němž se zobrazený člověk dívá dopředu, máme pocit, že se dívá na nás. Proto se portréty fotí zepředu a s očním kontaktem. „Prodělali jsme za svůj život mnoho pohledů do očí – od maminky, tatínka,“ vysvětlil Prchal.

I sci-fi je proti tomu normální

Klempíř poznamenal, že politika je jako showbyznys. Petr Fiala má své Dobré zprávy. Vít Rakušan se fotí s pomlázkou a s dětmi. Danuše Nerudová zase sdělí, že ji manžel prohnal, ale bez pomlázky.

„Já žiju ve světě, kam nepatřím. Díval jsem se na noční debatu s politiky. A to bylo něco tak zoufale nudného, že jsem si to přepnul a díval se na sci-fi seriál. A ty dialogy a situace tam mi přišly normální proti tomu, co jsem slyšel na politické debatě,“ podivoval se Klempíř.