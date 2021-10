„Trestný čin.“ Očkuj se, jinak nepracuješ: Na Hamáčka jde udání

reklama

Dosluhující ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes na tiskové konferenci vytasil, co možná nastane v souvislosti s covidem-19. Padla dokonce i slova jako „zákaz neočkovaných na pracovišti“.

„Pokud by se situace zhoršovala, tak by došlo k rozšíření míst, kde by bylo potřeba prokazovat očkování, testování nebo prodělanou nemoc. Pokud by došlo k potřebě prokazovat toto i na pracovišti, tak by to znamenalo, že testování nebo povinnost předložit potvrzení o testu by přešla na zaměstnance, který by musel prokázat, že je testován nebo očkován nebo že tu nemoc prodělal. Ten názor je takový, že pokud by ta povinnost přešla na zaměstnance, čili on by musel prokázat očkování, prodělanou nemoc nebo testování, a v případě testů, kde s tím jsou spojené náklady, tak by to hradil zaměstnanec, a pokud by nebyl schopen to předložit, tak by to byla překážka v práci na straně zaměstnance,“ pronesl na dnešní tiskové konferenci Hamáček, což právě Záloma rozčílilo.

„Vzhledem k tomu, že z očkování se stala nikoliv věc osobního zdraví, ale věc politická, je odpor vůči očkování u mnoha lidí vyjádřením jejich politického či ideového postoje, nebo věcí svědomí,“ zmínil Zálom ve svém podání, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici.

„S ohledem na tyto skutečnosti jsem nabyl podezření, že tímto byla splněna skutková podstata § 402 trestního zákoníku (Apartheid a diskriminace skupiny lidí). Bránit určité přesně definované skupině lidí pracovat, přičemž tuto skupinu lze definovat na základě morálního či politického přesvědčení, je dle mého názoru naplněním toho, co tento paragraf postihuje a ministr Jan Hamáček se dopustil trestného činu,“ dodal Zálom a žádá o řádné prošetření.

Jan Hamáček zmiňoval úpravu legislativy jako tzv. italský systém. Ten by podle něj zvýšil zájem o vakcinaci.

