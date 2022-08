„Trvalo, než jsme si uvědomili pravý záměr Kremlu“. Německý velvyslanec se posypal popelem

reklama

Andreas Künne, velvyslanec SRN v ČR, v rozhovoru pro český veřejnoprávní rozhlas upozornil, že německý zbrojní průmysl patří mezi nejmohutnější na světě, ale jedním dechem dodal, že po druhé světové válce hrály v německé zahraniční politice zásadní roli pacifistické myšlenky. Němci prý dlouho věřili, že diplomatickým jednáním lze uchovat mír.

Ale 24. únor, den, kdy ruské invazní síly vpadly na Ukrajinu, ukázal, že tato německá politika má své limity, Od 24. února se proto začala německá politika měnit a dnes je vláda v Berlíně odhodlána pomáhat Ukrajině, a to i vojensky.

„V zásadě vidíme věci velmi podobným způsobem. Jak v Česku, tak i v Německu dobře víme, kdo je agresorem. Nikdo neslovíčkaří o tom, zda je, nebo není toto chování v rozporu s mezinárodním právem. Je jasné, že se jedná o nevyprovokovanou agresi a lidé za to zodpovědní musí být postaveni před soud. V tomto není žádný rozdíl. Nejedná se pouze o shodu politickou, vnímá to stejně česká i německá populace,“ poznamenal velvyslanec.

On sám prý doufal, že se německá politika vůči Rusku obrátí. „Kousal jsem si nehty a doufal,“ přiznal se.

Začal v to doufat poté, co se ukázalo, že německá politika je založena na racionálních základech, ale víra v to, že ruská politika stojí na stejných racionálních základech, ze kterých vyplývá, že vést válku se nevyplácí, se ukázala jako zcela mylná.

Poté složil poklonu tomu, jak Česká republika řešila migrační krizi, vlnu více než 400 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Další český úspěch vidí Andreas Künne v dohodě o energetické solidaritě v případě, že Rusko zcela zastaví tok plynu do Evropy. Plán zahrnuje i nutnost snížit spotřebu plynu u jednotlivých zemí o 15 procent, aby bylo v případě potřeby plyn kde brát.

„Nouzový plán je obrovským úspěchem českého předsednictví. Myslím si, že je to přesně to, co potřebujeme. A je to důkaz evropské solidarity. Je evidentní, že ji ctí i ty země, které nejsou závislé na ruském dovozu. Znovu bych se vrátil k tomu, že se musíme soustředit na státy, které chtějí vyjednávat výjimky. Není to diskuse severu proti jihu, ale je to hodnotová debata. Kromě toho potřebujeme domlouvat dohody s našimi sousedy. To potřebujeme, myslím, všichni. Evropská komise požádala každý členský stát, aby podepsaly pakt o solidaritě ohledně plynových dodávek. My je máme například s Dánskem a Rakouskem, jednáme o tom s Českou republikou a mám pocit, že je urgentní, abychom dokončili tato jednání. Potřebujeme k tomu ale také naše západní sousedy – Francii například. Protože na sobě navzájem závisíme,“ upozornil velvyslanec.

