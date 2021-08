„Tuny vakcín. Nikdo je nechce.“ Pohlreich se směje. A: Státe, dej ještě peníze

Podle Zdeňka Pohlreicha by nějaká forma podpory od státu restauracím ještě prospěla, protože trh je stále ještě poškozen, ale realisticky ji neočekává. V gastru prý chybí několik miliard od turistů a navíc se bude všechno zdražovat. Epidemii podle svého vyjádření přežil, protože snížil standardy. Je také rád, že se v Česku nekontroluje očkování a testy při vstupu do restaurací. Komentoval také, jak předběhl ostatní při očkování. Říká, že svého činu nelituje. „Vidíte, kde že loňské sněhy jsou? Dneska je vakcíny tuny a nikdo to nechce, každýmu je to fuk,“ poznamenal.

Červenec a srpen prý není nejlepší sezóna pro restaurace, ale turismus podle jeho zkušenosti funguje dobře a v restauraci má hosty jak z ČR, tak například ze Slovenska. „Já si úplně nestěžuju, bál jsem se, že to bude horší, ale musíme se pořád rvát, není to jednoduché,“ popsal situaci. Nějaká úmrtnost mezi restauracemi podle Pohlreicha bude, už teď ve vnitřní Praze zejí některá místa, kde bývaly restaurace, prázdnotou. A že zkrachují ti špatní a dobří zůstanou dle známého kuchaře nemusí být pravda. „Já myslím, že to trefí všechny stejně, protože ty peníze na tom trhu chybí všem stejně,“ míní Pohlreich a dodává, že by „nějaká forma podpory ještě chvíli píchla“. „Ale není, takže nemá cenu to rozebírat,“ řekl jedním dechem. Gastronomie se vzpamatovala vždycky a dle Pohlreicha tomu tak bude i teď.

Odhaduje, že v gastronomii teď chybí několik miliard, zejména od nepřítomných zahraničních turistů. Praha podle něj asi vždy měla více restaurací než by „potřebovala“, ale v tomto ohledu má šéfkuchař za to, že nejlepší řešení bude nechat trh situaci vyřešit. Že by došlo ke schválení podpory neočekává.

Česko prý čeká zdražování surovin a energií a také pracovní síly. „Je dost velký tlak na pracovní sílu, takže ty lidi to velmi dobře chápou a budou chtít dělat za větší peníze, než dělali v minulosti,“ říká s tím, že se mýlil ve své předchozí předpovědi, že se lidé budou naopak o práci obávat. „Zdražují všichni okolo nás, takže se asi bude muset s cenami něco stát,“ doplnil. Sám nic „brutálního“ nechystá, ale na ceny musí reagovat.

Strakatý nadhodil i praktiky některých restauratérů, kteří povolují jen platby v hotovosti. Pohlreich soudil, že se asi už hraje bez rukavic, ale nechtěl se vyjadřovat, protože zná jen svou restauraci. „Jak to maj všichni ostatní, upřímně řečeno, nepotřebuju vědět,“ poznamenal. Jemu samotnému k přežití pomohlo, že z okýnka prodávali jídlo „za cenu nižší než standard“ a také, že si dokázal dobře vyřešit rozvoz.

Podle něj nejsou restaurace moc drahé a opravdová „horní hranice“ v Česku ani neexistuje. Do takových restaurací se stejně chodí pro zážitek, míní. „Je to drahý, samozřejmě. Ale kdo z nás nikdy neutratil nezřízenou částku peněz za něco, co nepotřeboval?“ ptal se s tím, že zatímco někdo takto utrácí za koncerty, jiný za restaurace.

Moderátor se ptal i na to, co si Pohlreich myslí o tom, že v některých zemích personál vyžaduje potvrzení o očkování ke vstupu do restaurace. „Já bych řekl, že jsem rád, že tady se to úplně nekontroluje a že jsme to vyřešili vlastně docela dobře. Nechali jsme to na těch lidech, na nějaké jejich zodpovědnosti. Nějaké upozornění tam je. Podle mě ten číšník není dráb, který by měl ty lidi hlídat. Myslím, že ta česká volba je docela dobrá,“ říká šéfkuchař. „Snažíme se třeba lidi upozornit, aby měli zakrytý obličej, když si berou snídani z bufetu,“ dal příklad.

Strakatý se pak dotkl toho, že Pohlreich při očkování předběhl řadu dalších. Šéfkuchař se zasmál, že byl jeden z „významných propagátorů“, ale kauzu nechtěl rozmazávat. „Cokoliv k tomu řeknu, stejně to někdo vezme, že se chci nějak hájit. Nechci se hájit, nelituju toho, přestože se to všechno odehrálo malinko jinak, než jak se to potom napsalo. Tak jsem to bral, že to takhle je. A vidíte, kde že loňské sněhy jsou? Dneska je vakcíny tuny a nikdo to nechce, každýmu je to fuk. Předtím je člověk veřejný nepřítel číslo jedna a dneska je to každýmu buřt. Je to jak to je, můžu si o tom myslet, co chci,“ pravil smířlivě. A souhlasil se Strakatým, že by stát měl raději předstírat, že vakcín je málo. „Pak by tam běželi všichni,“ odhadl. Kolem jeho případu byl podle něho zbytečný humbuk, stále se považuje za rizikovou skupinu.

Už dříve řekl, že covid byla pro společnost facka, nyní ale dodal, že možná ne dost velká. Přiznal, že se mýlil ve svých odhadech. „Najednou jsme začali počítat v jiných řádech. Miliarda dluhu není žádnej peníz. Když už teda dlužíme miliardu, tak proč ne dvacet. Proč ne třicet. Proč ne pět set. Začali jsme vypůjčené peníze považovat za své. Myslím si, že to není úplně zdravý vývoj. Ale spletl jsem se, myslím, že ten vývoj je ještě o kousek dál, než jsem si myslel. Společenský. Že to nikoho tak strašně netrápí.“ Nechtěl říct, zda je to vývoj k horšímu, ale uvedl, že teď si lidé zvykli, že „nic není problém a že tím půjčováním se to řeší“.

Ale spousta lidí si podle něho uvědomila svou zranitelnost a také lehkomyslnost. „Já jsem měl pocit, že je to něco jako varovný prst, ale třeba jsem moc velkej posera,“ prohodil. Podle něj covid také ukázal, kolik lidí si potřebuje zvýšit mediální odolnost, aby se ze zpráv nezbláznili. „Bereme to strašně vážně. Mohli by nás nechat všichni od těch zpráv okolo covidu odpočinout. Vůbec by to nevadilo,“ navrhl.

Kromě covidu komentoval i inspekci Matěje Stropnického ve fabrice na výrobu holítek. „Mně to přijde příšerný. Ta akce, která se odehrála, je z jiný planety. Určitě v jeho případě to jsou lidi, který k tomu nemají vůbec žádný mandát. Myslím, že tam nemají bejt,“ mínil. „Chápu, že před volbami se smí všechno a rukavice jdou dolů, ale toto bylo hodně nepovedený a věty typu ‚spravedlivější svět‘ a podobně... Já myslím, že o práci by měli mluvit lidé, kteří celý život pracovali,“ doplnil.

Kormidlem v Česku prý bylo zatočeno hodně doleva a probíhá velký experiment. „Já ho zažil na vlastní kůži, tak vím, jak to dopadá. Samozřejmě že chápu, že tady může fungovat určitá naivita mládí,“ omlouval levicovost mladých. Ale socialismus tehdy a ten údajně hrozící je dle Pohlreicha úplně jiný. „Tam vás u tý práce uměli udržet zatraceně dobře,“ vzpomínal. Levicový směr, který se v Evropě prý dostal ke slovu, podle něho správný není. Demokracii respektuje, ale tato volba je dle něho špatná.

