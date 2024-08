„Ubožáci. Co váš Válek?“ Pekarová se pochlubila, jak chce řešit Bartoše. Narazila

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) čelí kritice za nový digitální systém stavebního řízení a kromě opozice už ho tepou i koaliční partneři. Naposledy TOP 09, která dokonce vyvolává jednání vládní koalice.

„Průběh digitalizace stavebního řízení vzbuzuje vážné obavy. TOP 09 vyvolá jednání koalice, kde očekáváme od ministra Bartoše konkrétní řešení a jasný harmonogram. Situace vyžaduje urychlené řešení v zájmu občanů, efektivní státní správy a podpory stavebního rozvoje,“ uvedla Pekarová Adamová na síti X.

„Předsednictvo TOP 09 je silně znepokojeno průběhem implementace digitalizace stavebního řízení, za niž nese plnou zodpovědnost vicepremiér Ivan Bartoš. TOP 09 vyvolává jednání v rámci vládní koalice, na němž požaduje od vicepremiéra Bartoše předložení řešení stávající situace včetně harmonogramu,“ stojí v tiskové zprávě od mluvčí TOP 09 Markéty Volfové.

Takové veřejné prohlášení od koaličního partnera kritizuje pirátská poslankyně Klára Kocmanová. „Ivan Bartoš spustil jeden z největších digitálních projektů, co tu od revoluce byl. Léta se po změně volalo, ale všichni předchozí politici raději strkali hlavu do písku, protože to bylo pohodlnější. Ivan přiznává aktuální nedostatky a aktivně je řeší, každý den o tom komunikuje. Pokud vím, tak i s koaličními partnery, kdy je také zítra domluva o informování na vládě. Myslím, že řešit to tímhle způsobem není důstojné,“ reagovala zklamaně Kocmanová.

A souhlasí s ní mnozí další, kteří upozorňují na problémy ve zdravotnictví, které nedokáže dlouhodobě řešit ministr za TOP 09 Vlastimil Válek. „A kdy rezignuje třeba pan ministr Válek za neměnící se situaci s dostupností léků? Dobře víte, že některé věci jsou problematické, jako třeba jakoukoliv změnu odmítající úředníci (ještě k tomu mnozí kopající za ANO), přesto si rádi kopnete do koaličního partnera, ubohé a zoufalé,“ uvedl jeden z uživatelů.

„Vy jste ubožáci. Medializovat svoje kopnutí do koaličního partnera. Na Ašsku nemá 1000 dětí pediatra. Co s tím dělá Válek? Myslím, že to je 1000x důležitější problém než to, že DSŘ nemá všechny šablony (které si můžete vytvořit sami),“ stálo v dalším komentáři.

„Já bych od vás zase chtěl harmonogram dostupnosti léků, investic do vědy a odvolání pana Stříže,“ přidávali se další a další.

