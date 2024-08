„Ukrajinec“, zadržený v ČR pro islámský terorismus, není náhoda. Analytik ví víc

Podle zpráv českých médií „Ukrajinec“ zadržený v Karlových Varech na žádost belgických úřadů kvůli financování islámských teroristů, vlastně není žádný Ukrajinec. Ale má jen ukrajinské občanství a na Ukrajině se ani nenarodil. Co si o tom případu myslíte?

Podívejte se, média sice nezveřejnila národnost zadrženého podporovatele islámského terorismu, ale zaznělo, že měl být členem širší skupiny islámských extremistů, z nichž většina je údajně ruského původu. Tady bych osobně bral v pozornost, že může jít sice o lidi narozené v Ruské federaci, ale etnicky to třeba mohou být lidé z Kavkazu apod. A toto je podle mne velmi závažné a mělo by to vyvolat velkou pozornost českých tajných služeb. A to i vůči aktivitám ukrajinské vlády, které vytvářejí nepřímou hrozbu pro nás v Evropě.

Jak to myslíte?

Jednoduše, zatím jsme se z médií a od českých úřadů nedověděli nic bližšího o zadrženém a pochybuji, že se to dovíme, protože má být vydán do Belgie, takže jeho vyšetřování v ČR asi skončí. Je ovšem otázkou jestli jeho zdržení v Karlových Varech je pouhá náhoda a on tady byl opravdu jen na léčení – jak on tvrdí, nebo zde byl kvůli kontaktu s dalšími islámskými extremisty, kteří se na území ČR pomohou pohybovat a logicky by nám to zadržený asi neprozradil, že?

Ale mnohem zajímavější může být, jak získal ono ukrajinské občanství. Protože například izraelská nezisková organizace Middle East Media Research Institute již před víc než rokem upozornila na to, že ukrajinské úřady rozdávají ukrajinská občanství islámským teroristům, kteří přišli na Ukrajinu například ze Sýrie a bojují v řadách ukrajinské armády proti ruské armádě. A tak se pod „ochranu“ ukrajinské vlády dostali islámští teroristé, kteří dříve v Sýrií bojovali v řadách mnoha různých islamistických skupin včetně nejbrutálnější teroristické organizace – Islámský stát.

No a s těmito občanstvími mohou pak tito islamisté opustit Ukrajinu a cestovat volně po EU a případně organizovat své aktivity. A obávám se, že vzhledem k postoji některých vlád – například současné české vlády Petra Fialy, mohou mít tajné služby některých členských zemí nařízeno od svých proukrajinských vlád, aby nechaly islámské extremisty a teroristy s ukrajinským pasem na pokoji dělat jejich aktivity. Vždyť si všimněte toho, že ten islámský extremista byl v klidu v Karlových Varech a zdá se, že česká kontrarozvědka BIS proti němu nijak nezasáhla a nebýt toho zatykače z Belgie, tak si tu ten islámský extremista s ukrajinským pasem v klidu působí. Vlastně je tu otázka, jestli o jeho působení BIS věděla a nechala ho působit nebo o něm ani nevěděla?

To je zajímavé a myslíte si, že se o tom případu ještě něco bližšího dovíme?

Osobně tomu moc nevěřím, podle zpráv médií je zadržený až moc sebejistý a tvrdí, že jde o omyl a chce co nejdříve do Belgie, aby prý vysvětlil vyšetřujícím orgánům, že jde o omyl. No vzhledem k proukrajinskému postoji současné belgické vlády bych se nedivil, kdyby došlo k „zametení pod koberec“ celé věci a vše bylo co nejdříve ututláno, aby to nekazilo mediální obraz ukrajinské vlády.

Říkal jste, že je více případů, kdy ukrajinské úřady poskytly pasy islámským teroristům, můžete nám k tomu říci něco více?

Jistě. Na straně ukrajinské armády bojuje několik skupin muslimů, a to například čečenští odpůrci vlády čečenského prezidenta Kadyrova, čečenští stoupenci nejradikalističtějšího výkladu islámu – lidově vahabité a pak také bývalí členové teroristických skupin ze Sýrie. Samotné ukrajinské úřady se tímto chlubí ve svých prezentacích, například zde.

Po sociálních sítích například kolují fotografie jednoho ze známých kavkazských islamistů s vazbami na al-Káidu, jmenuje se Rustam Azhiev neboli Abdul Hakim al-Šišani a účastnil se ukrajinského nájezdu do oblasti Belgorod, kde tehdy vraždili i ruské civilisty.

Azhiev je jedním z vůdců teroristické skupiny ze Sýrie zvané Ajnad al-Kavkaz, která se oddělila od Kavkazského emirátu, což byla další teroristická skupina islámských extremistů podnikající teroristické útoky v Ruské federaci (spáchali například bombové útoky v moskevském metru roku 2010, na letišti Domodědovo roku 2011 a další). Podle novinářů dnes Azhiev velí na Ukrajině několika desítkám muslimských extremistů, kteří bojují v řadách ukrajinské armády například u Bachmutu. Další muslimští extremisté a teroristé se k nim postupně připojují. Celé nasazení islámských teroristů a vrahů ze Sýrie je tiše tolerováno ukrajinskými úřady, které tak využívají jejich „zkušenosti“ z teroristické činnosti.

No a Azhiev obdržel od ukrajinských úřadů i ukrajinský cestovní pas, takže se teď může celkem svobodně a beztrestně pohybovat po EU…

?????? Al-Qaeda* militants fight on the side of the Armed Forces of Ukraine



Rustam Azhiev, nicknamed Abdul Hakim Shishani (on video), is the leader of the Obon terrorist group*, 15 years ago he was a member of the Caucasus Emirate* terrorist group recognized by the West. pic.twitter.com/GPAUcRCJqX — NeoRechts (@xNeoRechts) January 8, 2023

Mimochodem toto je zpráva již z roku 2017 a popisuje, jak pod ochranou ukrajinských úřadů našly nový domov stovky islámských teroristů prchající ze Sýrie: „Podle jednoho z jeho zdrojů přišlo za poslední dva roky (tj. od 2015 do 2017) na Ukrajinu několik stovek „navrátilců“ z území kontrolovaného ISIS přes Turecko. Jejich důvody jsou různé: Jeden člověk uprchl z ISIS, protože jeho život byl ohrožen, říká Mansur,“ psal tehdy ukrajinský web Hromadske.

A na toto propojování ukrajinské vlády s islámskými extremisty upozorňuje z USA například i známá organizace věnující se politicko-bezpečnostním otázkám Jamestown Foundation, takže to není jen něco, co bych viděl jen já sám.

A překvapuje vás toto chování ukrajinských úřadů?

Ne, nepřekvapuje. Stejnou politiku provádí i americké či britské tajné služby s požehnáním svých vlád. Ukrajinská vláda má s islámskými teroristy společný cíl – pokusit se v Ruské federaci vyvolat povstání národnostních a náboženských menšin proti ústřední vládě v Moskvě. Cílem je radikalizovat ruské muslimy, aby se přidali k ideologii islámského džihádu proti nevěřícím a pomohli tak ukrajinské vládě zvítězit nad Ruskem.

Ukrajinské úřady se prostě zbláznily a snaží se „jet na tygrovi“, který pak sežere nás všechny. A pokud jsou pravdivé informace ukrajinských novinářů z roku 2017, tak takových potenciálně nových ukrajinských občanů a držitelů cestovních pasů s teroristickou minulosti mohou být stovky ne-li tisíce...

Problémem je také šíření islámského extremismu mezi Ukrajinci a zahraničními dobrovolníky v ukrajinské armádě. Například je zde případ jistého, dnes již mrtvého, běloruského konvertity k islámu a dobrovolníka v ukrajinské armádě Danila „Mudžahid“ Lyashuka.

„Běloruský zločinec, který byl nahlášen mrtvý minulý měsíc na Ukrajině, tvrdil, že absolvoval výcvik od britské SAS. Declassified zjistil, že byl také natočen při držení britských raketometů. Daniil Lyashuk pocházel z krajně pravicového chuligánského prostředí, dokud nekonvertoval k islámu a nevyjádřil podporu džihádistickým skupinám, jako je Islámský stát, čímž si vysloužil přezdívku Mudžáhid (‚svatý válečník‘). I přes odsouzení kyjevského soudu za mučení zadržovaných na Donbasu vedl proukrajinské milice ... ukrajinský hlavní vojenský prokurátor popsal Ljašuka jako ‚nejnebezpečnějšího a nejkrutějšího‘ ze všech členů Tornáda,“ píše web Declassifieduk.org.

Osobně se hodně obávám toho, že dnes je Ukrajina hlavním centrem islámského extremismu a terorismu v Evropě a až ta válka tam skončí nebo bude uzavřené dlouhodobé příměří, tak Evropu zaplaví islámští extremisté a teroristé s ukrajinskými pasy. A také se obávám, že proti nim moc nebudou policejní orgány a kontrarozvědky zasahovat, protože přece to jsou „hrdinové“ z Ukrajiny a oni tak budou moci v klidu provádět nejen šíření islámského extremismu, ale i jinou kriminální činnost…

