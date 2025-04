„Už to běží.“ Podprahové jednání USA a Ruska

Podle agentury Reuters se Rusko a Ukrajina vzájemně obviňují z porušování energetického příměří. Obě strany uvedly, že podrobnosti o údajných porušeních poskytly Spojeným státům, které minulý měsíc přesvědčily Moskvu a Kyjev, aby se dohodly na omezeném příměří, které mělo být odrazovým můstkem k úplnému příměří.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Moskva bude s Američany spolupracovat i nadále, a to navzdory tomu, co označil za každodenní ukrajinské údery na ruskou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruský dron zasáhl energetickou rozvodnu v Sumské oblasti a dělostřelecká palba poškodila elektrické vedení v Dněpropetrovsku, což přerušilo dodávku elektřiny pro téměř 4 000 spotřebitelů.

Zveřejnil také fotografie z útoku ruské armády na Kryvyj Rih. Fotografie, které zachycují, co vlastně Rusové na Ukrajině páchají den co den.

„Všude na světě se takové údery nazývají stejným názvem – teror. Jediný způsob, jak to zastavit, je vyvinout dostatečný tlak na Moskvu, na ruský systém, a donutit je, aby opustili válku a teror. A to závisí na našich partnerech – na Spojených státech, na Evropě, na dalších zemích světa.“

A targeted Russian missile strike on Kryvyi Rih. All necessary services are on site, working to mitigate the consequences of the shelling and to help people. Some people are wounded, and they are receiving medical assistance. As of now, it is known that, tragically, four lives… pic.twitter.com/Qe05g2ReUa — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 2, 2025

Přesto se zdá, že jednání mezi Rusy a Američany pokračují.

„Vysoký ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev by se měl tento týden ve Washingtonu setkat s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem. Jednalo by se o první ruskou návštěvu na vysoké úrovni v USA od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022,“ napsala americká zpravodajská stanice CNN. Zvláštní velvyslanec do USA dorazí se speciálním povolením ke vstupu, přestože se na něj vztahují sankce.

?? ???? ????BREAKING: PUTIN ADVISOR TO MEET TRUMP TEAM IN DC THIS WEEK



For the first time since the war in Ukraine broke out, a senior Putin official is heading to Washington - with special permission to enter despite being under sanctions.



Kirill Dmitriev, CEO of Russia's… https://t.co/im248vvP3O pic.twitter.com/wXONHDeXUN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 1, 2025

Podle agentury Reuters měl Dmitrijev přijet do Washingtonu ve středu a již jedná s Witkoffem.

Dmitrijev je zvláštní vyslanec prezidenta Ruské federace pro investice a hospodářskou spolupráci se zahraničím. Je také generální ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF, ruského státního investičního fondu).

„Ať je vaše politika jakákoli – na dialogu mezi USA a Ruskem záleží. Jde o budování bezpečnějšího a prosperujícího světa pro všechny,“ napsal Dmitrijev na sociální síti X.

Whatever your politics—dialogue between the US and Russia matters. It’s about building a more secure, more prosperous world for everyone.#Russia #USA #USRussia pic.twitter.com/idrz88IeoI — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) April 3, 2025

O pár dní dříve prozradil, že již běží rozhovory o společných projektech Američanů a Rusů na těžbu vzácných kovů v Rusku. „Vidíme mnoho příležitostí pro spolupráci v investiční a hospodářské oblasti,“ řekl Dmitrijev novinářům na podnikatelském fóru v Moskvě minulý měsíc.

„Ruské námluvy vycházejí z Putinovy chladné kalkulace, že Trump dává přednost mezinárodnímu systému, v němž si velmoci rozdělují svět na zájmové sféry, uvedli ruští pozorovatelé,“ napsal k tomu server listu.

Nabízení obchodních dohod a navazování vztahů prostřednictvím podnikatelů, jako je Witkoff, je pro Kreml „osvědčeným mechanismem“, řekl Oleh Rybačuk, bývalý šéf štábu prvního ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, který byl nakloněn Západu. „Pro tyto lidi je to přirozené,“ řekl a zároveň je to součást snahy o přímý přístup k Trumpovi.

Podle ruského akademika s úzkými vazbami na vysoké moskevské diplomaty Kreml vyslal Dmitrijeva na rozhovory do Washingtonu právě proto, aby oslovil Trumpovo obchodní cítění. „Každý chápe, že Trump je obchodník a uvažuje v ekonomických a peněžních termínech,“ uvedl akademik. Dmitrijev je „člověk, který umí mluvit“ Trumpovým jazykem.

Ale jak se vlastně Dmitrijev stal důležitým Putinovým mužem?

Někteří západní bankéři, kteří s Dmitrijevem dříve spolupracovali, uvedli, že za své postavení do značné míry vděčí úzkému vztahu prostřednictvím své manželky k Putinově rodině. „Nemohl jsem pochopit, jak se k této roli dostal, dokud mi někdo nevysvětlil, že jeho manželka se přátelí s Putinovou dcerou,“ řekl Christopher Barter, bývalý šéf Goldman Sachs v Moskvě. „Je to pro Putina typické, že jmenuje někoho neadekvátního, aby dělal něco, co je životně důležité.“

