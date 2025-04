Zeman: Tohle se v ČR nesmí stát. A budu to odteď pořád opakovat

Pane prezidente, viděl jste představení kampaně koalice SPOLU? Co říkáte na barvy, které jsou pro ODS poněkud netypické, tedy zelenou, oranžovou a šedivou?

Zelená je barva Strany zelených, oranžová byla barva sociální demokracie a v některých zemích jako u nás kdysi také existovala i strana důchodců, která měla šedivou barvou. Jediná barva, která tam chybí, je modrá, což je původní barva ODS. Svědčí to o rozkladu Občanské demokratické strany. Pokud jde o hesla jako „je čas stát na správné straně“ apod., jde o bezobsažné fráze.

Dodám ještě jednu věc. Po zkušenosti z Francie a s Le Penovou bych si nepřál, aby Baxův Ústavní soud zneplatnil výsledky parlamentních voleb na podkladě podnětu Koudelkovy Bezpečnostní informační služby o údajném zasahování zahraniční moci do volebního procesu. Tuhle větu budu od nynějška opakovat při všech svých vystoupeních a budu varovat před opakováním nejenom rumunského, ale i francouzského scénáře, protože koalice SPOLU je na pokraji volební porážky. Ve stavu zoufalství jsou podle mého názoru schopni a ochotni sáhnout i k těmto neústavním postupům.

Říkáte, že Fialova koalice by byla něčeho takového schopna. Je toho schopen i Ústavní soud a BIS?

Opakoval bych pouze svoji předchozí formulaci. Nepřál bych si, aby k tomu došlo.

Budeme-li spekulovat, kdyby se to skutečně stalo a volby byly anulovány pod záminkou jakéhosi zásahu zvenčí, co by to bylo? Převrat?

Dalo by se to označit za neústavní postup. Asi jako když jihokorejský prezident chtěl vyhlásit mimořádný stav, takže bychom se ocitli na úrovni Jižní Koreje.

Někteří vládní poslanci tvrdí, že Češi bohatnou, protože na základě dat Eurostatu se ukazuje, že jsme loni dosáhli 91 procent průměru HDP Evropské unie proti 89 procentům v roce 2022. Lze ta čísla vykládat jako bohatnutí Česka?

Spíše tak, že ostatní státy relativně chudnou. Jako příklad k tomu lze vzít nejbohatší stát Evropské unie, tedy Spolkovou republiku Německo, která díky zavření uhelných a jaderných elektráren v podstatě stagnuje. Náš růst HDP v uplynulém roce byl čisté jedno procento, což je blízko stagnaci.

Zaznamenal jste iniciativu skupiny umělců, kteří vyzývají občany k podpoře premiéra Fialy a jeho úsilí zajistit obranyschopnost Česka i za cenu snížení životní úrovně? Podepsáni jsou Milan Uhde, Tomáš Halík, Ivan Trojan a mnozí další, kteří často podobné výzvy podepisují…

Důkazem bezvýznamnosti této petice může být i to, že o ní slyším poprvé právě od vás. A to jsem celkem pozorný pozorovatel naší politické scény. Takže to pokládám za naprosto bezvýznamnou věc.

Už jste se krátce dotkl případu Marine Le Penové, kterou soud odsoudil za údajnou zpronevěru a kromě vězení jí i v podstatě zakázal kandidovat v prezidentských volbách, kde byla favoritkou. Předpokládám, že se k podobnému postupu nekloníte. Nebo ano?

Nekloním se k tomu. Vnímal jsem názory některých politiků nejenom Gerta Wilderse, ale například italské premiérky Meloniové, a dokonce jsem slyšel kritické vyjádření i francouzského premiéra. Zdá se, že hlavním účelem této akce zmanipulování soudů bylo zabránit zvolení Le Penové francouzskou prezidentkou a znemožnit jí kandidaturu. Pokládám to za pokus o zneužití soudcovského stavu pro politické účely. Kdysi se říkalo, že je u nás soudcokracie. A když jsem mluvil o tom, že nyní může Ústavní soud vstoupit do voleb, tak připomínám, že jsem před lety nakonec nedal vyznamenání Pavlu Rychetskému právě kvůli tehdejšímu zásahu Ústavního soudu do volebního procesu. Riziko soudcokracie tady existuje. Rumunský a francouzský příklad dokazuje, že bychom ho neměli podceňovat.

Kde se vzal tenhle podivný trend rušení voleb nebo soudního vyřazování kandidátů? Nešlo jen o Rumunsko, kde byl ten případ nejkřiklavější, ale ostatně i Donald Trump čelil stíhání, což padlo až jeho zvolením.

Podívejte se, nikdo samozřejmě nechce prohrát volby. Zdá se mi, že nová situace spočívá v tom, že se ukázalo, že je možné použít soudní aparát k tomu, aby se volby zneplatnily. Ti, kdo si podle průzkumů stojí na prohru, k tomuto kroku sáhnou stejně tak, jako jihokorejský prezident sáhl k pokusu o výjimečný stav.

Jak se tomu bránit?

Odkázal bych na občanskou neposlušnost. Koneckonců předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella oznámil začátek demonstrací na šestého dubna, což je v neděli. Vzpomeňte si na hnutí žlutých vest, kdy se dokonce zapalovala auta a šlo pouze o demonstrace proti prodloužení důchodového věku z 64 na 65 let. Zatímco u nás současná vláda prosazovala odchod do důchodu až v 67 letech. Češi jsou klidnější národ, takže nevím, jestli by proti tomu tak protestovali, byť jsem aktivně zažil listopadové demonstrace v roce 1989. Francouzi jsou velmi horkokrevní a očekávám, že teď budou demonstrace kvůli odsouzení Le Penové velmi výrazné.

Letos uplyne 80 let od konce druhé světové války a oslavy se pochopitelně již plánují. Podle médií některá města uvažují o tom, že budou upozaďovat Rudou armádu, aby prý nepropagovala současného ruského agresora. Je správné tyto věci směšovat?

Toto je podle mého názoru cestování v čase. V čase T se odehrálo osvobození Rudou armádou. V čase T + X se odehrála ruská agrese na Ukrajině. Kdybychom se přenášeli v čase, měli bychom v tom případě například jiný pohled na bitvu na Bílé hoře nebo na celou řadu dalších historických událostí. Je to nesmysl.

Nesdílím názor Danuše Nerudové, že nás osvobodili jen Američané. Ona sice řekla, že ve svém televizním vystoupení řekla „i“ Američané, ale není to pravda. Měl jsem v ruce přepis jejího vystoupení, který dělá robot, a žádné „i“ v tom robotickém přepisu, který je přesný, nebylo.

Když jsme u Ruska, jak se podle vás vyvíjejí mírové rozhovory? Brzdí je někdo? Ať už Ukrajina nebo Rusové. Ostatně, Ukrajinci stále nepodepsali tu dohodu o minerálech s Američany.

Ano, protože se Zelenskyj nakonec postavil na zadní. Zdá se, že zde je nějaký první náznak nebombardování energetické struktury, což by mohl být první úspěch. Pokud jde o námořní dohodu o Černém moři, tvrdí se, že ji obě strany podepsaly, ale současně se na tyto dohody nabaluje celá řada dalších, zatím nesplněných podmínek.