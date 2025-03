„Ani haléř.“ Záchrana Svobodné Evropy. Plán Fialovy vlády v ČR narazil

Americká vláda zastavuje financování Rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze. Jde o důsledek rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa osekat na minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM), pod kterou stanice spadá. Jde o další ze série opatření, jehož pomocí chce staronový šéf Bílého domu ušetřit americkým daňovým poplatníkům miliardy dolarů.

Výdaje z amerického rozpočtu na provoz Svobodné Evropy před měsícem kritizoval i miliardář a Trumpův blízký spojenec Elon Musk, který má v nové administrativě za úkol výrazné zeštíhlení byrokracie a výdajů.

„Ano, zavřete je. Evropa je nyní svobodná (nepočítáme-li dusivou byrokracii). Nikdo je už neposlouchá. Jsou to jen radikální levicoví blázni, kteří si povídají sami se sebou a přitom utrácejí miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků,“ zareagoval Elon Musk na příspěvek Trumpova zmocněnce pro speciální mise Richarda Grenella, který napsal, že RFE/RL je pozůstatek minulosti a vládou placená média nepotřebujeme.

Zatím není jasné, zda RFE/RL zcela zanikne, anebo bude do budoucna pokračovat pod finanční záštitou EU. I takové hlasy se totiž objevují. Média navíc už koncem minulého týdne přinesla zprávu, že Fialova vláda potichu řeší, jak rádiu pomoci, aby mohlo i nadále vysílat.

Někteří čeští politici (například ministr Jan Lipavský nebo europoslankyně Danuše Nerudová) navrhují, aby financování radiostanice převzala Evropská unie. Jak upozornil politický analytik a původem Američan Erik Best, takové řešení má zádrhel. „Podle amerických zákonů musí RFE jednat způsobem, který je ‚v souladu se širokými zahraničněpolitickými cíli Spojených států‘. Pokud má tedy Rádio Svobodná Evropa vůbec v jakékoli podobě nadále existovat, bude muset prosazovat zahraničněpolitickou agendu Donalda Trumpa,“ napsal Best ve svém pravidelném komentáři Final Word.

ParlamentníListy.cz se obrátily na české politiky napříč stranami s otázkou, jak se k těmto úvahám o financování Svobodné Evropy z peněz daňových poplatníků členských států EU stavějí.

Tomáš Jirsa.

V případném evropském financování provozu RFE nevidí smysl předseda SPD Tomio Okamura. „Není důvod dotovat provoz jakéhokoli zahraničního rádia, navíc v situaci, kdy Český rozhlas má rozhlasové vysílání do zahraničí, které již v současnosti dotují čeští občané.“

Za aktivismus označil postoj Fialovy vlády místopředseda ANO Radek Vondráček. „Vzhledem k nové politice USA nepovažuji rozhodnutí za vůbec překvapivé. Postoj Fialovy vlády je typický. Místo zcela věcné analýzy geopolitických změn a rozumné predikce vývoje nastupuje demonstrativně aktivismus. V každém případě, pokud vůbec budou USA s převodem souhlasit, poctivé by bylo, aby se financování ujal soukromý sektor,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Senátor Zdeněk Hraba nesouhlasí s financováním z kapes daňových poplatníků. „Vzhledem k tomu, že si myslím, že potenciál tohoto ‚veřejnoprávního‘ média se vyčerpal, tak jsem kategoricky proti tomu, aby financování Rádia Svobodná Evropa převzala EU nebo Česká republika. Pokud se najde soukromý investor, tak nechť je to jeho aktivita a riziko, ale z veřejných peněz by neměl být utracen ani haléř či cent,“ sděluje pro ParlamentníListy.cz.

„Už jsem četla výzvu paní Danuše z Dozimetru, která by se ze všeho nejdříve měla vrátit do hodin dějepisu na základní škole, aby věděla, kdo osvobozoval naši zemi. Škoda, že tak akční není paní Danuše v jiných věcech. Možná by ráda i na Svobodnou Evropu dávala z kapes daňových poplatníků… mně tedy bohatě stačí, že musím platit za Český rozhlas. Další propagandu sponzorovat nehodlám. Jestli paní Danuše a čtyřdemoliční papaláši ano, ať tak učiní ze svých platů. Nevidím ani sebemenší důvod, proč by to měl platit Brusel. P.S. Snad se Svobodnou Evropou Danuše nekšeftuje jako její kolega z doziSTANu Lacina s ČT,“ uvedla lídryně STAČILO! Kateřina Konečná.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský by se naopak evropskému financování nebránil. „Určitě je to jedna z možných cest, jak zabezpečit jeho fungování,“ sdělil k osudu rádia.

„Je to jedna ze světových institucí se sídlem v Praze. O to bych nerad přišel. Upřímně, celkový rozpočet těchto médií není až tak velký ve světovém kontextu. Všech pět médií, která mají přijít o financování, má rozpočet jako dvě České televize. Možná bychom to mohli v rámci Evropy rozdělit mezi evropská veřejnoprávní média a najít potřebnou částku v úsporách těchto institucí. Nechci ale, aby to znamenalo další zadlužení Evropy,“ konstatuje senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Bývalý ministr zahraničí a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek doporučuje, abychom si nejprve ujasnili vlastní zájmy a zahraniční politiku. „Chápu potřebu dostávat informace do zemí, ve kterých se lidé k běžným informacím nedostanou. Ale dnes už přece nejsou hlavním zdrojem informací rádia. Toto rádio bylo koncipováno jako součást zahraniční politiky USA. My bychom si měli ujasnit nejdřív naše zájmy a zahraniční politiku a pak se rozhodnout, jaké použijeme nástroje veřejné diplomacie. Ale chápu, že u nás se dnes postupuje jinak. Nejdřív nakoupíme např. letouny F-35 a pak zjišťujeme, co jsme to vlastně udělali a co si s nimi počneme.

Jednoznačný pohled na věc má poslanec ODS Karel Krejza. „Má-li Evropa převzít větší díl odpovědnosti za světový řád, určitě by zvládla financovat jedno rádio. Tedy proč ne,“ navrhuje.

„Tyto úvahy jsou absurdní. To říkám jako člověk, který v mládí s dědečkem Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky poslouchal. K čemu by stanice Svobodná Evropa vysílající z Bruselu sloužila? K utvrzování v tom, jak to tu všechno děláme skvěle a jak je nutné velmi zbrojit? Další propagandu tohoto typu nepotřebujeme. Evropu musíme vést k míru a ekonomické záchraně směrem ke konkurenceschopnosti a zdravému rozumu. Abychom za chvíli nemuseli zřídit zcela novou stanici Naše Evropa, kterou budeme opět poslouchat tajně a která k záchraně Evropy bude vést,“ míní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Poslanec SPD Radovan Vích vidí otázku jednoduše. „Rádia vznikají a zanikají. Rádio Svobodná Evropa splnilo svůj účel a je to pozůstatek z doby totality. Nevím, kdo to dnes poslouchá, ale pokud si to na sebe nevydělá, tak bych to určitě nedotoval, ale naopak zrušil,“ řekl redakci.

„Je to jednoduché. Brusel dál potřebuje šířit bezduché prounijní lži. A když jim to přestali platit Američané, tak si nyní budou platit tuto mediální masáž sami. Můj pohled je velmi jednoduchý – médium, které se neuživí samo a potřebuje pro svůj provoz dotace, je pouze placenou propagandou goebbelsovského typu. Pozitivní je pouze to, že už tyto zbytečné stanice stejně skoro nikdo neposlouchá,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl, předseda strany PRO.

Šéf Svobodných Libor Vondráček má konec amerického financování pro RFE za skvělou zprávu. „Radio Svobodná Evropa u nás nevysílá 22 let a 5 měsíců, nikdo se kvůli tomu nehroutil a najednou se tu kvůli tomuto rádiu mohou naši progresivističtí elitáři ve vládě přetrhnout. Americké financování Rádia Svobodná Evropa končí, a to je skvělá zpráva! Proč? Protože je to další zbytečná státní mašina, která jen vysává peníze daňových poplatníků. Stát nemá do žádných médií dávat ani korunu, ať si to rádio stojí na vlastních nohách, nebo ať zmizí. Trh to vyřeší – vždycky to vyřeší lépe než politici. Trump chce peníze, které se sebraly na daních lidem v Americe, použít na území Ameriky; a neposílat je někam do ciziny,“ reagoval.

„My Svobodní tady v Česku jsme na stejné lodi – odmítáme, aby se naše peníze cpaly do nějakého reliktu studené války. Rádio Svobodná Evropa možná mělo smysl, když jsme bojovali s komunisty a televize teprve začínala, ale teď? Dneska máme internet, lidi si najdou pravdu sami, nepotřebují k tomu dotovanou stanici. A Brusel? Ten už dnes až moc reguluje a saje peníze od členských států – to poslední, co potřebujeme, je další výmluva pro jejich rozpočtové orgie. Nechť si to platí ti, co to chtějí poslouchat, ne my všichni. Svoboda znamená méně státu, méně dotací a více odpovědnosti – a i tohle je přesně ten případ!“ dodal Libor Vondráček.

