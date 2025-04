Hrady CZ: 20. narozeniny oslaví festival s Kabáty, Divokým Billem či Richardem Krajčem

Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ má kompletní program svých osmi zastávek. Kulaté narozeniny festival oslaví v pátek vždy s Divokým Billem, Dymytry nebo Benem Cristovaem a v sobotu s Kabáty, Wanastowými Vjecmi, Richardem Krajčem letos poprvé v akustické verzi či s Tomášem Klusem a dalšími interprety a kapelami. Start festivalu se uskuteční v pátek a sobotu 11. a 12. července tradičně na hradě Točníku a dále se přesune k dalším sedmi hradům v Čechách a na Moravě – Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov, svou narozeninovou tour Hrady CZ zakončí 29. a 30. srpna na Bezdězu. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad zdarma. Organizátoři festivalu drží ceny vstupenek na stejné úrovni jako loňský rok, do 15. dubna je možné koupit je za zvýhodněné ceny ZDE .

„Festival Hrady CZ již dvě dekády spojuje to nejlepší z atmosféry českých a moravských památek a hudebního zážitku předních tuzemských i slovenských interpretů. Nesmírně si vážíme dlouholeté podpory fanoušků festivalu a jsme poctěni tím, že se k nám interpreti, jako například Kabát, Divokej Bill, Richard Krajčo a mnoho dalších rádi vracejí,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček. Richard Krajčo se na Hradech fanouškům představí poprvé bez většiny členů své kapely. Na vybraných zastávkách festivalu ho doprovodí trumpetista Nikolaos Grigoriadis a společně vdechnou známým hitům kapely Kryštof novou akustickou podobu jen s kytarou, kopákem a trumpetou. Dále se mohou návštěvníci těšit na kapely Visací zámek, Gaia Mesiah, „ďábelské“ Henych 666 či rockové trio Doctor Victor. Mladší generace mohou letos přijít na několik interpretů, jako jsou Sofian Medjmedj, Pam Rabbit nebo rapper Grey256. Mezi „hradními nováčky“ se představí cloud rapper Anki, kapela Highland či pardubická skupina Symmerya. Koncerty festivalu Hrady CZ proběhnou v malebných areálech v blízkosti hradů na dvou pódiích, v ceně sobotní vstupenky lze vždy navštívit zdarma prohlídkové okruhy konkrétního hradu.

Zásadní změnou festivalu bude letos bezhotovostní systém, kterým organizátoři vycházejí vstříc požadavkům návštěvníků festivalu. Ti tak budou mít na rukou náramky, které si budou dobíjet a platit jimi ve stáncích v areálu festivalu. Festival nabídne dostatek zastřešených ploch se sezením, které poskytnou stinné místo k odpočinku. Organizátoři festivalu i nadále spolupracují s Národním památkovým ústavem.

Festival Hrady CZ si dlouhodobě drží hotelový standard ubytování. Návštěvníci mohou za úplatu spát zcela bez starostí v tzv. VIP kempu PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí, cateringovými službami či dobíjením telefonů, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Kapacita VIP kempu i VIP kempu PLUS je omezena.

Festival Hrady CZ se letos odehraje na Točníku ve Středočeském kraji (11. - 12. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (18. – 19. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (25. – 26. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (1. – 2. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (8. - 9. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (15. - 16. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (22. - 23. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (29. - 30. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream ZDE .

Lístek na pátek lze do 15. dubna zakoupit za zvýhodněnou cenu 850 korun, na sobotu 950 korun, permanentku na oba dny pak za 1600 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do 15. dubna pořídit za 700 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1450 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2950 korun, na místě pak pouze za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 4400 korun. Více ZDE.

INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ: Anki, Ben Cristovao, Divokej Bill, Doctor Victor, Dymytry, Gaia Mesiah, Grey256, Henych 666, Highland, Kabát, Marpo, Pam Rabbit, Richard Krajčo, Sofian Medjmedj, Symmerya, Tomáš Klus, Visací zámek, Wanastowi Vjecy

TERMÍNY A MÍSTA:

11. - 12. 7. Točník

18. - 19. 7. Kunětická hora

25. - 26. 7. Švihov

1. - 2. 8. Rožmberk nad Vltavou

8. - 9. 8. Veveří

15. - 16. 8. Hradec nad Moravicí

22. - 23. 8. Bouzov

29. – 30. 8. Bezděz

Hrady CZ – program po dnech

(kapely jsou zatím v obecedním pořadí!)

Točník 11. - 12. 7.

Pátek

Anki

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Marpo

Pam Rabbit

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey 256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Kunětická hora 18. – 19. 7.

Pátek

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Marpo

Pam Rabbit

Symmerya

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Švihov 25. - 26. 7.

Pátek

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Highland

Marpo

Pam Rabbit

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Rožmberk nad Vltavou 1.- 2. 8.

Pátek

Anki

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Marpo

Pam Rabbit

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací záměek

Wanastowi Vjecy

Veveří 8. - 9. 8.

Pátek

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Highland

Marpo

Pam Rabbit

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Hradec nad Moravicí 15. - 16. 8.

Pátek

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Highland

Marpo

Pam Rabbit

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Bouzov 22. - 23. 8.

Pátek

Anki

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Marpo

Sofian Medjmedj

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Pam Rabbit

Richard Krajčo

Tomáš Klus

Visací zámek

Wanastowi Vjecy

Bezděz 29.- 30. 8.

Pátek

Ben Cristovao

Divokej Bill

Dymytry

Highland

Marpo

Visací zámek

Sobota

Doctor Victor

Gaia Mesiah

Grey256

Henych 666

Kabát

Pam Rabbit

Richard Krajčo

Sofian Medjmedj

Tomáš Klus

Wanastowi Vjecy

