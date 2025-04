Armáda zbytečných úředníků, plýtvání, podvody. S čím se Muskova úderka setkává při „čistce“ v amerických státních institucích

„Neuvěřitelný objem plýtvání a podvodů ve státní správě. Je to dechberoucí. Běžně nalézáme případy plýtvání v rozsahu miliardy dolarů a více,“ řekl na úvod miliardář Elon Musk v roli šéfa amerického Úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) s tím, že se jeho tým snaží toto plýtvání značně zredukovat. Stalo se před pár dny v debatním pořadu americké televize Fox. Přečtěte si, s čím vším se Muskovi lidé setkávají.

Lidé se vydávají za důchodce

Show, ve které kolem Muska sedí jeho úderka složená ze samých boháčů, si v české kotlině všiml web Sýr zdarma s podtitulkem „Myši umírají v pastích, protože nechápou, proč je ten sýr zdarma. Stejně jako v socialismu“. Komentátor televize Fox popsal „čistku“ DOGE jako spolupráci miliardářů a Silicon Valley s vládou.

Tým vlastně náhodou zjistil, že k administraci výplat důchodců slouží starý důl v Pensylvánii, kde je vše skladováno v papírové podobě. „V obrovské jeskyni stojí dvaadvacet tisíc skladovacích regálů, ve kterých je uloženo 400 milionů kusů papíru. Dělají to podle procesu, který se v podstatě nezměnil za posledních sedmdesát let. Všechno je na papíře, který lidé přenášejí ve žlutých obálkách. Proces trvá mnoho měsíců a my ho zkrátíme na dny. Bude to online digitální proces,“ vysvětlil k tomu třeba miliardář a spoluzakladatel webového zprostředkovatele ubytování Airbnb Joe Gebbia.

Softwarový inženýr, který má v Muskově týmu na starosti oblast sociálního pojištění, zase sdělil, že je vše provozováno na několika zastaralých a spolu nekomunikujících počítačových systémech. Správa sociálního pojištění pak dostává každý den řadu žádostí od lidí, kteří chtějí změnit číslo účtu, na který jsou jim peníze posílány. „Zjistili jsme, že čtyřicet procent žádostí jsou podvody. Lidé se vydávají za důchodce a přesvědčí úředníka po telefonu, aby poslal peníze někam jinam. Ty jdou nějakému podvodníkovi. To se děje neustále, každý den,“ dodal s tím, že v systému jsou vedeni jako žijící lidé občané, kterým je více než 120 let. A je jich na patnáct milionů. O problému se prý ví od roku 2008.

Na druhou stranu byly třeba poskytnuty půjčky za více než 300 milionů dolarů Správou malých podniků (SBA) osobám, jimž ještě nebylo ani jedenáct let, v jednom případě šlo o devítiměsíčního kojence.

Co na to Američané s českými kořeny?

Jak se v pořadu také dozvíte, tak třeba americké ministerstvo zdravotnictví má sedmadvacet různých odborů podle skupin nemocí nebo částí lidského těla. Ty provozují sedm set různých informačních systémů, které spolu nejsou schopné komunikovat, a řídí je sedmadvacet technických ředitelů. Také tam funguje na čtyřicet komunikačních odborů. Finanční správa USA zase zaměstnává 1 400 lidí, kteří jen vydávají ostatním zaměstnancům telefon a počítač.

Jak při debatě televize Fox ještě zaznělo, podvody ve federálním rozpočtu USA dosahují 500 miliard dolarů každý rok. Přitom státní pokladna není schopná projít auditem, protože do nedávné doby z ní odcházely platby bez platebního kódu, bez informace, proč byly peníze vyplaceny, nebo kontroly oprávněnosti platby. Muskův tým proto zavádí základní systém finančních kontrol, který je nezbytný pro každou firmu, aby mohla správně fungovat. Kdyby prý soukromá firma fungovala jako federální vláda, okamžitě by zbankrotovala.

Například o čistce v Agentuře Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) řekl ParlamentnímListům.cz bývalý protikomunistický odbojář Josef Mašín žijící v kalifornské Santa Barbaře: „To je věc, která už měla být dávno udělána, ale nikdo se to neodvážil. Donald Trump, Elon Musk a lidé, které si vybrali, nicméně ano a doufám, že se stane Amerika příkladem pro další.“

Asistentka pěti amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge, která pendluje mezi Českem a USA, pro web Expres zase na sklonku loňského roku prohlásila: „Spojení Donald Trump, Elon Musk, a ještě k tomu Kennedy, to je perfektní kombinace tří lidí. Ale mají před sebou obrovský balvan, protože to, co se stalo v Americe za posledních deset let, je ubohé. Mravní úpadek, korupce a spousta špatného, co v Americe nikdy nebylo. Bude trvat, než se to vyčistí, ale jestli to někdo dokáže, tak tito tři pánové.“