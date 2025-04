Já že končím? Elon Musk popírá

Mediálním prostorem proletěla zpráva, že Elon Musk se brzy stáhne z administrativy Donalda Trumpa, konkrétně z úřadu pro zefektivnění státní správy. 47. prezident Donald Trump se v tomto smyslu měl vyjádřit v kruhu svých blízkých spolupracovníků. Dal prý najevo, že je s Muskovou prací spokojen, ale vyjádřil pochopení pro to, že se Musk potřebuje vrátit k řízení svých firem.

Rachael Badeová, vedoucí kanceláře POLITICO Capitol Bureau a hlavní washingtonská sloupkařka, na sociální síti X napsala, že vysoký představitel Trumpovy administrativy řekl, že Musk si pravděpodobně zachová neformální roli poradce. Další varoval, že každý, kdo si myslí, že Musk zcela zmizí z Trumpovy orbity, „klame sám sebe“.

?? SCOOP: Pres Trump has told his inner circle & members of his Cabinet that @elonmusk will be stepping back in the coming weeks from his current role



??Trump remains pleased w/ Musk & DOGE, but both men have decided in recent days that it will soon be time for Musk to return…