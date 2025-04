Senátor Bednář: Poplatky pro ČT? Pan ministr přiznal, že to nemají jak kontrolovat

MISE SEN pokračuje náročnými 2 týdny.

Včera jsem velmi aktivně absolvoval kulatý stůl na téma Notifikace EU ohledně zvyšování poplatků ČT a ČRo a pak přišlo jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky v Senátu, kde mi pan ministr Baxa argumentoval, co to šlo, ale na mé dotazy ohledně spravedlnosti poplatků pro velké firmy, úřady a domovy pro seniory neodpověděl. Jako jediný jsem zákon v této podobě nepodpořil, další 2 senátoři se na Komisi zdrželi.

Zavádí se nově také zpoplatnění domácností, které nemají rozhlasový nebo televizní přijímač, ale vlastní mobil, notebook a podobně. Ale nebojte, pan ministr přiznal, že to nemají jak kontrolovat.

No nic. Na plénum jsem připraven s pozměňovacími návrhy i doprovodným usnesením.

Ale jak to dopadne? Je to marný, je to marný, je to marný.

Bc. Martin Bednář, MBA. ANO 2011

Ostravu mám v srdci stejně jako Vy!

